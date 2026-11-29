UDINESE – FIORENTINA 1-0

8’ Lovric

Non c’è pace per la Fiorentina, incappata in una nuova sconfitta e per lo più in uno scontro diretto per la salvezza: al “Bluenergy Stadium” di Udine, i padroni di casa si impongono per 1-0 e mandano nuovamente in crisi la formazione toscana, al secondo ko consecutivo. Il tecnico dei friulani, Paolo Zanetti, opta per un attacco con un’unica (finta) punta, Zaniolo, supportata da Ekkelenkamp e un centrocampo a 5. La mossa appare subito azzeccata, perché il vantaggio si concretizza dopo soli 8’ di gioco: l’ex Roma sfugge al controllo dei marcatori viola, serve Lovric che non ci pensa due volte e con una sassata micidiale fa secco l’estremo De Gea, con il pallone che – prima di varcare la linea di porta – incoccia la traversa e il palo interno. Ospiti colpiti e frastornati. La reazione è nei piedi di Pellegrino che sfiora il palo con il sinistro nell’unica azione dove la retroguardia bianconera si fa trovare impreparata. Poi sale in cattedra il portiere spagnolo che compie tre grandiosi interventi: prima sul tentativo di Ekkelenkamp, poi sulla conclusione di Zaniolo e infine su Karlstrom. Lo stesso De Gea, tuttavia, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio che lo costringe alla resa: dentro il vice Christensen.

Nel momento di massima spinta, l’Udinese colpisce pure un palo con Abankwah. L’intervallo salva la Fiorentina dalla capitolazione definitiva e rimanda tutto alla ripresa. Secondo tempo che redime parzialmente la sciagurata prima frazione della Viola, la pressione della Fiorentina, infatti, si fa via via più incessante. Gli ingressi degli ex Beto e Atta rivitalizzano l’attacco ospite, ma l’apatia di Mastantuono e Jimenez danneggiano i piani di Vanoli. Al 74’ è, anzi, l’Udinese a raddoppiare con Solet ma il Var annulla per il fuorigioco di Kabasele. In pieno recupero, Pedro Gonçalves coglie il palo ed è l’ultimo vero acuto della gara. Sono i primi tre punti dell’era Zanetti per l’Udinese che, in un colpo solo, sorpassa in classifica ben tre squadre (Venezia, Parma e Sassuolo) e aggancia proprio la Fiorentina a quota 9. Al momento sono entrambe fuori dalla zona retrocessione. Per la compagine toscana si tratta dell’ottava sconfitta stagionale in quella che sembra a tutti gli effetti una riedizione della precedente amarissima annata. A fine partita il tecnico Paolo Vanoli (che si è assunto tutte le responsabilità di questo nuovo ko) viene confermato dal club, ma la fiducia sembra essere a tempo limitato.

SASSUOLO – NAPOLI 0-0

Reduce dalla convincente prova di Manchester in Champions League, il Napoli di Max Allegri non riesce ad andare al di là del pareggio al “Mapei Stadium” di Sassuolo. Alla ricerca dei primi punti sulla panchina neroverde, D’Aversa prova a sorprendere i partenopei schierando un 4-3-3 offensivo con il tridente formato da Berardi, Bowie e Laurienté. Prima metà di gara decisamente favorevole ai padroni di casa che approfittano anche di un Napoli imballato e sulle gambe. Dopo appena 15’’ la conclusione di Laurienté non inquadra di poco la porta difesa da Milinkovic-Savic. Più tardi, Rrahmani salva con un ottimo tempismo e in scivolata un’incursione velenosa in area di Bowie. Azzurri praticamente inoperosi in zona gol. Solo sul finire del primo tempo si affaccia dalle parti di Muric grazie alla botta di Lang respinta dall’estremo montenegrino. Nella ripresa, il Napoli carbura con il trascorrere dei minuti. Fioccano le occasioni, ma manca il colpo decisivo. Al 77’ McTominay manda alle stelle una buonissima opportunità, dopo essere stato servito al meglio da Lang. Il neoentrato Neres tenta di dare maggiore vivacità alle iniziative dei suoi compagni, ma le sue continue incursioni in area non trovano lo spunto giusto. Nel forcing finale, il solito Lang si vede respingere da Muric l’ennesimo tentativo. Nel recupero, il Napoli reclama un rigore per un presunto tocco di mano in area di Caleta-Car, ma l’arbitro Guida lo nega anche dopo l’On Field Review. Max Allegri è costretto a rimandare nuovamente l’appuntamento con la seconda vittoria di fila in questo campionato, al momento avaro di soddisfazioni.