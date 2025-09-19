Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il Napoli resiste un tempo, poi ci pensano Haaland e Doku

Gara condizionata dall'espulsione del capitano azzurro al 20'. Le parate di Milinkovic-Savic non bastano, nella ripresa passano gli uomini di Guardiola

Set 19, 20251 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 18: Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Manchester City and SSC Napoli at City of Manchester Stadium on September 18, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

MANCHESTER CITY- NAPOLI 2-0

Il battesimo di fuoco si è tramutato in una delusione. Il Napoli stecca la prima di Champions perdendo per 0-2 all’ Etihad Stadium contro il Manchester City. Il risultato premia la squadra che ha saputo prendere il controllo della gara e tenerlo costantemente. I partenopei, dal canto loro, sono parsi vivi soltanto a sprazzi.

Al 2′ Politano potrebbe approfittare di uno svarione di Dias ma non coglie l’ occasione. Al 4′ arriva la risposta dei padroni di casa con una conclusione di Dias larga su assist di Doku. Al 9′ l’ ex Milan Rejinders impegna Milinkovic- Savic in una non semplice deviazione sopra la traversa. Al 10′ Doku si vede respingere un tiro dalla difesa partenopea. Il Napoli cerca di interrompere il.monologo con Politano il cui traversone è deviato in corner e con un’ incornata di Beukema deviata da Donnarumma. Al minuto 21 il Napoli si complica la vita per l’ espulsione di Di Lorenzo per un intervento su Haaland. Quest’ ultimo sfiora il vantaggio di testa tre minuti dopo mettendo alto su cross di Doku. Il Manchester City mantiene la sovranità sulla contesa senza rischiare nulla ma i tentativi di Foden, Rodri e O’ Reilly non vanno a buon fine. Al 45′ Politano rischia l’ autorete nel tentativo di deviare un tiro di Bernardo Silva.

Nella ripresa il copione non muta assetto con il City a fare la partita. I padroni di casa alzano ancora la voce con un tiro di Reijnders al 3′ deviato in corner e di Foden a lato. È il preludio del gol del vantaggio dei padroni di casa che giunge all’ 11′ con un’ incornata di Haaland su assist di Foden, bravo a scavalcare Milinkovic- Savic con un pallonetto. Al 20′ Doku riceve la sfera da Rejinders e, dopo essersi liberato di quattro marcature, raddoppia. La partita, a questo punto, non ha più alcunché da dire con il Napoli incapace di abbozzare una reazione e il City può festeggiare.

Cristiano Comelli

