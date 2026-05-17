Il Napoli sigilla la Champions, la Roma vince il derby. Crollo Juve

Mezzogiorno di fuoco. Come in un film western che si rispetti, con cinque duelli che indirizzano la corsa verso la prossima edizione della Champions League, la penultima giornata del campionato di Serie A si giocherà tutta interamente – ed è evento ormai rarissimo – nella giornata odierna, proprio come accadeva nel calcio del passato. Alle ore 12, sono scese in campo tutte le squadre coinvolte nella bagarre più appassionante, quella che regala alle qualificate circa 80 milioni di euro vitali per poter investire e crescere. Ci sono, dunque, più di 80 milioni di buoni motivi per assicurarsi un posto tra le grandi d’Europa. Non c’è più spazio per i calcoli prudenti: adesso contano il cuore, le gambe pesanti e il coraggio di chi osa guardare il destino negli occhi. In cima alla classifica, ogni pallone pesa come una sentenza.

Le contendenti al titolo avanzano sul filo sottile che separa la gloria dal rimpianto eterno. Basta un rimbalzo, un errore, un silenzio improvviso sugli spalti per cambiare la storia di una stagione intera. I campioni inseguono l’immortalità, gli inseguitori cercano l’ultimo sorpasso, e ogni minuto sembra battere più forte del precedente. Squadre ferite, orgogliose, disperate: tutte ammassate in pochi punti, tutte convinte di meritare un posto sotto le stelle delle coppe. Ci sono veterani che inseguono l’ultima notte europea della carriera e ragazzi che sognano di diventare grandi davanti a uno stadio che canta il loro nome. A spiccare è stato soprattutto il derby capitolino (e quantomai Capitale) tra la Roma e la Lazio, che è stato preceduto da una settimana frenetica, ricca di polemiche e che ha visto lo scontro tra la Lega e la Prefettura per decidere data e orario del match; ma attesissimi sono state anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Como-Parma e Juventus-Fiorentina tutte collegate da un filo diretto, tutte alla disperata ricerca degli ultimi tre posti nella coppa dalle grandi orecchie. Nel pomeriggio sarà invece il momento della festa scudetto dell’Inter, impegnata contro l’Hellas Verona a San Siro dopo aver conquistato titolo e Coppa Italia. Insomma, questa penultima giornata è stata fin qui un mix perfetto di adrenalina, rivalità e pressione: una domenica in cui il campionato ha di nuovo cambiato volto in poche ore. Vediamo come:

PISA – NAPOLI 0-3

21’ McTominay, 27’ Rrahmani, 92’ Hojlund

Il Napoli si impone di forza all’Arena Garibaldi contro i padroni di casa del Pisa. Una vittoria pesante per la squadra di Antonio Conte nella corsa ai vertici della classifica. Il Napoli ha sbloccato la gara al 21’ con McTominay, bravo a inserirsi e battere Semper dopo una fase iniziale equilibrata. Solo sei minuti più tardi è arrivato il raddoppio: Rrahmani firma il 2-0 sugli sviluppi di un calcio piazzato, indirizzando nettamente il match a favore degli azzurri. Nel secondo tempo il Pisa prova a reagire soprattutto con Moreo e Stojilkovic, ma la difesa partenopea controlla senza troppi rischi. Nel recupero, al 92’, arriva anche il tris definitivo con Højlund, che chiude la partita in contropiede. Con questo successo il Napoli si è portato a 68 punti, mettendo al sicuro un posto nella prossima Champions, mentre il Pisa è rimasto ultimo in classifica con appena 18 punti e una retrocessione ormai inevitabile.

GENOA – MILAN 1-2

51’ Nkunku su rig. (M) 81’ Athekame (M), 87’ Vasquez (G)

Il Grifone genoano cede 1-2 al Milan allo stadio “Luigi Ferraris”. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato e con poche vere occasioni, la partita si è sbloccata a inizio ripresa. Il momento chiave arriva al 51’: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Milan e dal dischetto Christopher Nkunku non sbaglia, portando avanti i rossoneri. Il Genoa prova a reagire soprattutto con Malinovskyi e Vitinha, ma fatica a creare pericoli concreti contro una difesa milanista molto attenta. Nel finale, all’81’, arriva il colpo del definitivo ko: Zan Athekame chiude una bella azione del Milan e firma il 2-0. Negli ultimi minuti il Genoa tenta un assalto più di nervi che di lucidità, riuscendo a riaprire parzialmente la gara con Vasquez (87’). Con questo successo il Milan resta in piena corsa per la Champions, mentre il Genoa, già tranquillo in classifica, interrompe la sua serie positiva casalinga.

ROMA – LAZIO 2-0

40’ e 66’ Mancini

La Roma si prende il derby e, momentaneamente, il quarto posto. Due a zero in favore dei giallorossi, in attesa che il prossimo turno sistemi le tessere del mosaico definitivamente. Successo all’andata e replica al ritorno per la truppa di Gian Piero Gasperini. E questi sono tre punti che pesano enormemente nella corsa Champions, tenuto conto dello stop juventino. Giallorossi imbattuti nella stracittadina ormai da 6 partite, tutte concluse con 4 vittorie e 2 pareggi. Il 2-0 di oggi maturato con un gol per tempo, entrambe le reti di testa, entrambe griffate Gianluca Mancini, entrambe a difesa schierata, cioè sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il difensore goleador si merita così i titoli di coda, nel giorno in cui la Roma a 90’ dal termine si avvicina decisamente alla Champions.

COMO – PARMA 1-0

58’ Moreno

Il Como batte 1-0 il Parma allo stadio “Sinigaglia”, conquistando tre punti preziosi nella corsa europea. La squadra di Cesc Fàbregas controlla gran parte della gara, creando diverse occasioni soprattutto nel secondo tempo. Il match si decide al 58’, quando Alberto Moreno trova il gol vittoria con un inserimento preciso che ha battuto Suzuki. Il Como poi sfiora il raddoppio colpendo due pali, uno con Douvikas e uno con Baturina su punizione. Il Parma prova a reagire nel finale e trova anche il pareggio con Mateo Pellegrino, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Nel recupero grande occasione anche per Elphege, fermato però da un ottimo intervento di Butez. Con questo successo il Como continua a inseguire il sogno Champions, mentre il Parma resta nella parte centrale della classifica a salvezza già ampiamente raggiunta.

JUVENTUS – FIORENTINA 0-2

34’ Ndour, 83’ Mandragora

Vittoria meritatissima della squadra di Paolo Vanoli, che già nel primo tempo sblocca il punteggio grazie a una rete di Ndour, con l’ottima giocata di Salomon per il suo compagno della linea mediana (34’). La Juventus cerca in qualche maniera di reagire, ma le conclusioni verso la porta di De Gea risultano poche ed inefficaci. Poi, nella ripresa, il pareggio illusorio di Vlahovic annullato per fuorigioco. Il raddoppio di Mandragora (da poco entrato in campo), spettacolare, con una conclusione sotto l’incrocio dei pali (83’). Successo inaspettato, bianconeri che al momento restano fuori dalla Champions. C’è ancora un turno da giocare, con il derby di Torino che si preannuncia già rovente.

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