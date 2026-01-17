Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

IL Napoli soffre ma vince: Sassuolo ko, decide Lobotka

Gol di Lobotka, azzurri soffrono ma vincono e salgono a 43 punti al Maradona.

Gen 17, 20261 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by AllShot Live/Action Plus/Shutterstock (15510006bo) Rasmus Hojlund of SSC Napoli celebrates after scoring his goal in the 79th minute for 2-1; 1st October 2025, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy; Champions League Football; Napoli versus Sporting Lisbon. Napoli v Sporting Lisbon, UEFA Champions League, Football, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - 01 Oct 2025

NAPOLI-SASSUOLO 1-0
7’ Lobotka (N)

Il Napoli ritrova i tre punti nella ventunesima giornata di Serie A, superando il Sassuolo per 1-0 allo stadio Maradona al termine di una gara tutt’altro che semplice. I partenopei sbloccano subito il match con Lobotka, poi stringono i denti nella ripresa e resistono all’assalto neroverde, conquistando una vittoria preziosa per la classifica.

L’avvio è tutto di marca azzurra. Al 7’ il Napoli rompe l’equilibrio grazie al destro di Lobotka, rapido ad avventarsi sulla respinta di Muric dopo un tentativo di Elmas. Un gol che mette subito la partita sui binari desiderati dalla squadra di Conte, assente in panchina per squalifica e sostituito da Stellini. Il vantaggio iniziale, però, non spegne il Sassuolo, che reagisce affidandosi soprattutto all’estro di Laurienté, il più ispirato tra gli emiliani nella prima frazione.

Dopo l’intervallo, la formazione allenata da Grosso alza ritmo e pressione, mettendo in difficoltà gli azzurri. I neroverdi spingono con continuità e vanno vicini al pareggio con Pinamonti, ma trovano sulla loro strada un attentissimo Milinkovic-Savic, decisivo con un intervento che salva il risultato. Il Napoli arretra il baricentro e fatica a ripartire, concentrandosi soprattutto sulla fase difensiva. Il Sassuolo prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio, schiacciando il Napoli nella propria metà campo, ma la difesa azzurra resiste fino al triplice fischio.

Con questo successo, il Napoli sale a 43 punti, resta a -6 dall’Inter e aggancia momentaneamente il Milan, atteso domani a San Siro contro il Lecce. Per il Sassuolo, invece, una sconfitta amara ma una prestazione incoraggiante sotto il profilo dell’intensità.

Redazione

