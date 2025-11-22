Il Napoli stende 3 a 1 l’Atalanta. Doppietta di Neres

Il Napoli e l’Atalanta cercano di tornare alla vittoria dopo un periodo non roseo, Antonio Conte non vuole perdere ulteriore terreno in ottica campionato mentre Andrea Palladino vuole rientrare nel massimo torneo italiano dalla porta principale. Al Diego Armando Maradona dopo 17 minuti sono i partenopei ad andare in vantaggio con Neres che supera Ahanor e spedisce la sfera alle spalle di Carnesecchi. Alla mezz’ora McTominay ci prova nuovamente per il Napoli ma la sfera termina lontano dalla porta orobica. Al 38’ è ancora Neres a trasformare in rete un assist al bacio dell’ex citizens. La Dea non accenna a svegliarsi ed al 45’ i padroni di casa calano il tris con Lang che anticipa Bellanova. La compagine guidata da Antonio Conte comincia bene la ripresa con McTominay che cerca il quarto gol direttamente da calcio di punizione. Poco dopo arriva il primo squillo degli ospiti con De Keteleare che non riesce a chiudere bene il tiro. Al 52’ Scamacca accorcia le distanze dopo una bella azione dell’Atalanta: De Keteleare allarga il pallone per Bellanova il quale pesca bene l’ex West Ham. De Keteleare e Scamacca sembrano non volersi fermare ed in sessanta secondi mettono in pericolo la retroguardia azzurra ma Milinkovic è bravo a negare ad entrambi la gioia del gol. Continua il momento di difficoltà del Napoli che continua a subire il pressing della Dea. Al 76’ Lookman compie una giocata bella ed importante conquistando un calcio d’angolo prezioso. All’81’ è lo stesso Lookman a provare la conclusione dalla distanza ma il portiere azzurro si è fatto trovare pronto evitando di riaprire la partita. All’87’ Scamacca non monetizza il cross di Samardzic spedendo il pallone di poco fuori lo specchio della porta. Un minuto più tardi un veloce cambio di fronte permette al Napoli di rendersi pericoloso con Carnesecchi bravo a neutralizzare il tiro di Elmas. Tre punti importanti per la squadra di Conte che torna momentaneamente in testa alla classifica con 25 punti. Continua il momento negativo della compagine orobica che non vince in campionato dal 3 a 0 al Torino del 21 settembre scorso.
Napoli 3 – 1 Atalanta
(Neres; Neres; Lang; Scamacca)
Il Napoli stende 3 a 1 l’Atalanta. Doppietta di Neres
Bruno Bertucci
Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.