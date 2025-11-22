Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il Napoli stende 3 a 1 l’Atalanta. Doppietta di Neres

Nov 22, 20251 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by AllShot Live/Action Plus/Shutterstock (15510006bo) Rasmus Hojlund of SSC Napoli celebrates after scoring his goal in the 79th minute for 2-1; 1st October 2025, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy; Champions League Football; Napoli versus Sporting Lisbon. Napoli v Sporting Lisbon, UEFA Champions League, Football, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - 01 Oct 2025

Il Napoli e l’Atalanta cercano di tornare alla vittoria dopo un periodo non roseo, Antonio Conte non vuole perdere ulteriore terreno in ottica campionato mentre Andrea Palladino vuole rientrare nel massimo torneo italiano dalla porta principale. Al Diego Armando Maradona dopo 17 minuti sono i partenopei ad andare in vantaggio con Neres che supera Ahanor e spedisce la sfera alle spalle di Carnesecchi. Alla mezz’ora McTominay ci prova nuovamente per il Napoli ma la sfera termina lontano dalla porta orobica. Al 38’ è ancora Neres a trasformare in rete un assist al bacio dell’ex citizens. La Dea non accenna a svegliarsi ed al 45’ i padroni di casa calano il tris con Lang che anticipa Bellanova. La compagine guidata da Antonio Conte comincia bene la ripresa con McTominay che cerca il quarto gol direttamente da calcio di punizione. Poco dopo arriva il primo squillo degli ospiti con De Keteleare che non riesce a chiudere bene il tiro. Al 52’ Scamacca accorcia le distanze dopo una bella azione dell’Atalanta: De Keteleare allarga il pallone per Bellanova il quale pesca bene l’ex West Ham. De Keteleare e Scamacca sembrano non volersi fermare ed in sessanta secondi mettono in pericolo la retroguardia azzurra ma Milinkovic è bravo a negare ad entrambi la gioia del gol. Continua il momento di difficoltà del Napoli che continua a subire il pressing della Dea. Al 76’ Lookman compie una giocata bella ed importante conquistando un calcio d’angolo prezioso. All’81’ è lo stesso Lookman a provare la conclusione dalla distanza ma il portiere azzurro si è fatto trovare pronto evitando di riaprire la partita. All’87’ Scamacca non monetizza il cross di Samardzic spedendo il pallone di poco fuori lo specchio della porta. Un minuto più tardi un veloce cambio di fronte permette al Napoli di rendersi pericoloso con Carnesecchi bravo a neutralizzare il tiro di Elmas. Tre punti importanti per la squadra di Conte che torna momentaneamente in testa alla classifica con 25 punti. Continua il momento negativo della compagine orobica che non vince in campionato dal 3 a 0 al Torino del 21 settembre scorso.

Napoli 3 – 1 Atalanta
(Neres; Neres; Lang; Scamacca)

Embed from Getty Images

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

Articoli correlati

La Juventus pareggia in trasferta contro la Fiorentina. Mandragora risponde a Kostic

Nov 22, 2025

Serie A LIVE: Napoli-Atalanta in diretta

Nov 22, 2025

Mandragora risponde a Kostic, Fiorentina-Juventus 1-1

Nov 22, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.