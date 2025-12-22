Il Napoli vince la Supercoppa Italiana! Neres affonda il Bologna

La regina d’Arabia è il Napoli. I partenopei stendono per 2-0 il Bologna al termine di una gara che hanno praticamente dominato lasciando ai rossoblù pochissime occasioni e neppure tanto degne di nota. La squadra di Antonio Conte mette così le mani sulla Supercoppa italiana numero 38 aggiudicandosi la sua prima edizione da quando è stato introdotto il formato a quattro squadre e succedendo all’Inter e a quel Milan che aveva estromesso nella semifinale. I partenopei si aggiudicano il torneo per la terza volta dopo averlo già vinto nel 1990 e nel 2014, sempre superando in finale la Juventus, per 5-1 nel primo caso e per 6-5 dopo i rigori nel secondo.

La compagine campana fa capire subito di essere in ottima vena. Al 10′ Elmas, servito da Mc Tominay, calcia sull’esterno della rete. E’ sempre lui, due minuti dopo, a concludere centralmente senza creare problemi a Ravaglia. Il Bologna prova a reagire ma il tiro di Odegaard al minuto 21 dopo una progressione non è baciato dalla precisione. Al minuto 31 Elmas si conferma l’uomo chiave del primo scorcio di gara della squadra di Conte imbeccando Mc Tominay il cui tirocross è però respinto da Ravaglia. Al 37′ prova a salire in cattedra Spinazzola che, servito da Hojlund, non riesce a ingannare Ravaglia con il suo pallonetto. Tanta insistenza del Napoli è premiata al minuto 39 con la rete del vantaggio a opera di Neres che insacca da 25 metri sfruttando un fallo laterale battuto da Politano. Al 41′ Orsolini cerca di riportare i felsinei in carreggiata ma senza fortuna.

A inizio ripresa il Napoli prova subito ad allargare il fossato, prima con Hojlund il cui tiro è però respinto da Ravaglia, poi con Rrahmani che, di testa, impegna il portiere rossoblù in una deviazione in corner. All’8′ il Bologna prova a reagire ma il tiro di Ferguson è alle stelle. Sempre lui al 10′, su cross di Orsolini, impegna Milinkovic- Savic con un colpo di testa. Ma quello del Bologna è solo un fuoco di paglia perché il Napoli riprende subito in mano la situazione e, al 12′, perviene al raddoppio con Neres, bravo ad anticipare Lucumì e a infilare Ravaglia. Al 27′ Politano ha una buona occasione per il 3-0 ma il suo sinistro si perde fuori misura. Lo stesso fa Rowe su opposto versante perdendo l’occasione di rimettere in gioco gli emiliani. Italiano si gioca la carta Immobile tirando fuori dalla mischia Castro ma la partita sembra ormai avere preso una direzione precisa. Il Napoli prova a concedersi il tris ma nè la conclusione di Politano che termina altissima a porta vuota, nè quella di Lang al 48′ sull’esterno della rete gli consentono di allargare il bottino.