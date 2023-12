Il Nizza si riprende il secondo posto. Poker del Marsiglia

Nel weekend che ha aperto le festività natalizie , la Ligue1 non solo offre spettacolo ma entra anche nel suo segmento finale, infatti con le gare del prossimo fine settimana, seguite dal turno infrasettimanale di Mercoledì 20 Dicembre, il massimo campionato transalpino saluterà tutti prendendosi una lunga pausa fino al 14 Gennaio 2024, quando aprirà il nuovo anno. Il PSG imponendosi per 2-1 sul Nantes, non solo vola a quota 36 punti, ma cerca anche quello scatto decisivo con cui arrivare al Natale tranquillamente, per poi aprire il nuovo anno con un buon margine di vantaggio, essendo gennaio mese indigesto soprattutto per chi è primo in classifica. Ma sulla ruota della formazione parigina resta ben saldo il Nizza, che imponendosi a sua volta per 2-1 sul Reims, tocca quota 32 punti che gli consentono di restare nella scia della capolista, chiaro che in casa rossonera la speranza sta: nel mese di gennaio e nella Champions, perché se il PSG dovesse accedere agli ottavi è probabile che possa perdere terreno in campionato, e quindi riaprire in modo definitivo la corsa per lo scudetto.

Lo stesso discorso lo fanno in casa Monacò, la formazione del Principato neanche a farlo di proposito, superando per 2-1 il Rennes, tocca quota 30 punti che gli consentono di portarsi a due lunghezze dal Nizza ed a 6 dal PSG, chi rallenta ma non arresta la sua corsa verso il podio è il Lilla che in casa del Clermont viene bloccata sullo 0-0. Di tale risultato ne approfitta il Brest che imponendosi per 1-0 in casa del Metz, tocca quota 25 punti portandosi a due sole lunghezze dal Lilla, chi risale e lo fa prepotentemente è il Marsiglia di Gattuso, che in casa del Lorient riesce ad imporsi per 4-2, il successo consente al team marsigliese di toccare quota 23 punti ed agganciare la zona europea, in compagnia però del Lens bloccato sullo 0-0 a Montpellier, e del Reims sconfitta a Nizza.

Chi viaggia senza troppi problemi verso la salvezza è lo Strasburgo che tra le mura amiche liquida per 2-1 la pratica Le Havre, portandosi a quota 17 punti, obiettivo è raggiungere la sosta natalizia con al meno metà della salvezza in tasca. Vittoria importante anche per il Lione, la dirigenza dopo aver esonerato Fabio Grosso con un bottino di soli 7 punti in 12 partite, ha affidato la guida tecnica a Pierre Sage ed i risultati si sono subito visti, con un pesante 3-0 rifilato al Tolosa, che consente al team del Rodano di toccare quota 10 punti e portarsi a tre lunghezze dalla zona salvezza, tirando le somme il 2024 in casa Ligue 1 si preannuncia davvero scoppiettante.