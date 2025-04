Il Nizza sorprende il PSG, Marsiglia e Lilla, lotta per il secondo posto

Quint’ultima di campionato al cardiopalma in Ligue 1, assodato che ormai il PSG ha vinto il titolo da un mese, l’attenzione del club parigino è tutta rivolta alla Champions League ed alla finale della Coppa Nazionale, ragion per cui lo stesso tecnico contro il Nizza non rischia la formazione titolare, facendo giocare le seconde linee in modo da poter avere tutti pronti in vista della semifinale di Champions League in cui il team parigino incrocerà l’Arsenal. Di ciò ne approfitta il Nizza tanto da imporsi per 3.1, ma la sconfitta non scalfisce il club parigino, al contrario il successo consente al team della Costa Azzurra di agganciare il sesto posto in classifica e dunque l’ultimo disponibile per entrare in Europa.

Cosi a fare la voce grossa è il Marsiglia che imponendosi per 4-1 sul Brest, resta saldamente al secondo posto, con due lunghezze di vantaggio su di un temibile Lilla corsa per 2-0 in casa dell’Angers. Risponde ma solo a metà il Monacò bloccato sul risultato di 1-1 in casa di un Le Havre, distante dalla zona salvezza sole due lunghezze, di tale risultato ne approfitta il Lione che imponendosi per 4-1 sul Rennes, tocca quota 54 punti portandosi nella scia di: Monacò e Lilla. Chi prova nella conquista di un posto in Europa è anche lo Strasburgo, che imponendosi per 3-1 sul Sant’Etienne, tocca quota 54 punti con cui di prepotenza, aggancia Nizza e Lione in classifica, chi archivia la stagione con una buona salvezza è l’Auxerre, che imponendosi per 4-0 in casa di un già salvo Lens, tocca quota 41 punti archiviando il discorso salvezza.

Chi invece è ormai prossimo alla salvezza è il Reims che pur pareggiando per 0-0 in casa di un ormai retrocesso Montpellier, si porta a 38 punti e dunque a due lunghezze dalla salvezza matematica, finisce 0-0 lo scontro diretto per la salvezza tra Nantes e Tolosa, risultato che premia entrambe con un buon punto in classifica.