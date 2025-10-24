Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il Nottingham risorge, al Lille il cuore non basta. Porto e Aston Villa ko

Il Braga passeggia contro la Stella Rossa, clamorose le sconfitte di Aston Villa e Porto. Frenata Dinamo Zagabria

Ott 24, 20253 Lettura
NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 23: Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Nottingham Forest FC and FC Porto at City Ground on October 23, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Jack Thomas - UEFA/UEFA via Getty Images)

Torna dunque l’impegno europeo per le 36 squadre con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale per proseguire il loro cammino e sognare di alzare la coppa tanto desiderata dalle italiane, dopo il successo recente dell’Atalanta di Gasperini.

Si è partiti subito con il match delle 16:30 tra Salisburgo e Ferencváros, con il vantaggio iniziale della squadra austriaca grazie alla rete di Baidoo al 13° minuto. Nel secondo tempo hanno ribaltato il match gli ospiti con grinta e voglia di portare a casa questa partita. Non basta il gol di Vertessen per riaprire tutto al minuto 72.

Vittoria del Braga che vince ancora sempre con 2 gol di scarto questa volta contro la Stella Rossa in casa. Navarro apre le danze dopo 22’ e Dorgleles chiude la pratica a venti minuti dalla fine con gli ospiti che non sono rimasti a guardare. 7 tiri totali, di cui 4 in porta, ma le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano e dunque la squadra portoghese porta un successo importantissimo in ottica classifica.

Il Fenerbahçe vince di misura contro lo Stoccarda grazie alla rete decisiva di Aktürkoğlu su calcio di rigore, il Brann domina e batte 3-0 il Rangers dopo la vittoria di misura ottenuta nell’ultimo match contro l’Utrecht. Clamoroso passo falso dell’Aston Villa contro il Go Ahead Eagles dopo il momentaneo vantaggio di Guessand al 4° minuto, i padroni di casa riescono a vincere la sfida grazie ai gol di Suray al 42’ e Deijl al 61’. Grande impresa sicuramente, con gli inglesi rimasti a secco nonostante i vari tentativi nel corso della sfida. Il Genk ferma il Betis Siviglia con uno 0-0 che non regala gioie a nessuna delle due squadre.

Il Lione di Fonseca piega 2-0 il Basilea con le reti di Tolisso al 3’ e Moreira al 90’, raccogliendo altri 3 punti in questa ‘League Phase’. Al momento si trovano in vetta a punteggio pieno. Il Nizza perde ancora, questa volta contro il Celta Vigo per 2-1. Vantaggio del Celta dopo 2 minuti, ma Mohamed-Ali Cho li aggancia immediatamente al 16° del primo tempo. Al 38’ Clauss riceve un’espulsione che costringe alla squadra francese di rimanere in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Il terzino era stato cercato dalla Juventus nell’ultimo giorno di mercato. Nella ripresa il muro rossonero resiste, ma crolla al 75’ grazie all’autorete di Oppong. Zero punti in classifica per il Nizza, con sole 5 partite alla fine diventa molto dura. Il Celta Vigo sale in nona posizione a quota 6 punti.

Il PAOK conquista una straordinaria vittoria contro il Lille in trasferta, con un rocambolesco 3-4, per quella che può essere considerata come la partita della serata! Gli ospiti chiudono i giochi già nel primo tempo sullo 0-3. Nel secondo tempo i francesi accorciano sul 2-3, ma qualche minuto dopo allungano nuovamente i greci al 74’. Nulla da fare dunque per il 3° gol del Lille, che porta quindi alla doppietta di Igamane. La Dinamo Zagabria viene fermata in Svezia contro il Malmö (1-1), perdendo dunque la posizione da capolista. Il Feyenoord vince 3-1 contro il Panathinaikos, portando il punteggio a loro favore soltanto nel secondo tempo. Lo Young Boys e il Friburgo ottengono punti preziosi, battendo rispettivamente Ludogorets e Utrecht. Il Celtic convince contro lo Sturm Graz con un successo di misura che li porta alla 21esima posizione. Sconfitta interna del Tel-Aviv per 0-3 contro il Midtjylland. Ottima prestazione per gli ospiti, mentre i padroni di casa dovranno rivedere diverse situazioni da sistemare, soprattutto a livello difensivo, ma anche l’attacco non scherza: un gol fatto e 6 subiti in 3 match. L’ultima partita che conclude la serata è quella che vede incontrarsi il Porto di Farioli e il Nottingham Forest degli ex Juve Douglas Luiz e Savona e l’ex Bologna Ndoye. Qui avviene quello che non ti aspetti: la squadra inglese vince 2-0 grazie a 2 calci di rigore (uno per tempo), realizzati da Gibbs-White al 19’ e Igor Jesus al 77’. Clamoroso passo falso per i Dragões, che ora dovranno inseguire per ottenere un posto automatico agli ottavi di finale, senza dover disputare ulteriori partite ai play-off.

Questa Europa League regala sempre soddisfazioni e colpi di scena, con 3 giornate di fuoco e altrettante ancora da vivere fino alla finale del 2026 ad Istanbul!

