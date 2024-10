Il Palermo rialza la testa, il Brescia stende la Cremonese

SUDTIROL- PALERMO 1-3

Secondo stop di fila per il Sudtirol dopo quello contro la Sampdoria. Il Palermo riscatta il netto 0-5 subito in Coppa Italia dal Napoli e si conferma in campionato a trazione trasferta con la terza vittoria di fila lontano dal Barbera dopo quelle con Cremonese e Juve Stabia. Il Palermo sale al sesto posto in zona playoff, gli altoatesini sono invece dodicesimi. Al 4′ Tait prova a fare alzare la voce ai padroni di casa con una conclusione a giro ma mette a fil di palo. All’8′ gli altoatesini insistono con Rover che, ben servito da Casiraghi, spara oltre la traversa.Al 20′, alla prima azione degna di nota, il Palermo passa in vantaggio con un’incornata di Baniya su punizione di Ranocchia. Il Sudtirol prova a ritornare in partita tre minuti dopo ma l’incornata di Ceppitelli termina fuori misura. Una vera beffa, il gol subito, per gli altoatesini che erano parsi più determinati degli ospiti pur difettando in precisione. La squadra di Valente insiste al minuto 30 con Rover che al 31′ impegna Desplanches con un tiro dal limite. Tre minuti dopo il Sudtirol è di nuovo dalle parti dell’area rosanero con l’ex Spal Kurtic il cui tiro è deviato in corner. I padroni di casa, nonostante siano sotto, non sembrano avere accusato il colpo e continuano a fare la partita. Al 42′ un corner di Casiraghi trova Rover che dà ancora lavoro a Desplanches. Al 48′ un’incornata di Diakitè potrebbe regalare il raddoopio al Palermo ma la conclusione termina a lato. Al 6′ della ripresa il Sudtirol coglie il meritato pareggio per merito di una punizione ben calciata da Casiraghi. All’11’ i rosanero si riaffacciano in attacco con l’intento di ritornare avanti ma il cross di Ranocchia è intercettato da Poluzzi, Al 18′ il Palermo torna in vantaggio con un’incornata di Diakitè sugli sviluppi di una punizione di Ranocchia. Al 26′ un tirocross di Rover mette i brividi alla difesa del Palermo ma termina oltre la traversa. Al 31′ il Sudtirol ci prova con Casiraghi ma il suo tiro termina a lato. Gli altoatesini si protendono generosamente Al 34′ Merkaj, di testa, colpisce debolmente su assist di Casiraghi. Al 36′ il Palermo prende il largo con Insigne su rimpallo favorevole di Segre. Al 38′ il nuovo entrato Zedadka colpisce al volo ma il tiro è centrale e non impensierisce Desplanches. Al 45′ il Sudtirol prova a riavvicinarsi ma il tiro di Crespi sfiora il palo. Al 49′ sempre lui conclude centralmente. Il Palermo, alla fine, intasca l’intera posta.

BRESCIA- CREMONESE 3-2

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia a opera del Monza cercava un pronto riscatto. Il Brescia lo ha trovato sconfiggendo non senza qualche brivido la Cremonese per 3-2. Le rondinelle si lasciano così alle spalle anche lo stop sul campo del Pisa. I grigiorossi non riscattano invece l’eliminazione subita in Coppa a opera del Cagliari. Al 5′ i grigiorossi si rendono pericolosi con un’incornata dell’ex Bari Nasti su cross di Zanimacchia ma Lezzerini fa buona guardia. Al 5′ Vazquez riceve da Collocolo ma conclude molto distante dalla porta bresciana. Il Brescia replica al 6′ con l’ex Novara e Spal Dickmann che, da fuori area, si vede parare la sfera da Fulignati. Subito dopo, però, Besaggio porta in vantaggio le rondinelle con un gran tiro dal limite. La Cremonese non sembra accusare il colpo e con un’incornata di Sernicola su invito di Collocolo sfiora il pareggio il minuto successivo. Al 13′ il Brescia prova a prendere il largo con Juric ma il suo tiro è respinto. Al 15′ è sempre lui a ricevere la sfera da Verreth e a impegnare Fulignati. Non paghi dell’1-0 ,i padroni di casa cercano di spingere per allargare il fossato. Al 19′ i grigiorossi ci provano con un’incornata dell’ex Monza Antov che non dà però esiti apprezzabili. Al 25′ le rondinelle si rendono ancora pericolose con Olzer che, servDito da Verreth, calcia però a lato. La Cremonese prova a crederci con Collocolo il cui tiro al 30′ non impensierisce Lezzerini. Identico nulla di fatto si ha per un tiro di Dickmann su opposto versante al minuto 31 su assist di Bisoli. Un minuto dopo il batti e ribatti prosegue con l’ex Juventus next generation e Parma Zanimacchia che impegna Lezzerini. Un minuto dopo Juric, di testa, impegna Fulignati. Al 34′ il Brescia prende il largo con Borrelli che indovina l’angolino dove il portiere ospite non può arrivare Al minuto 39 il Brescia dilaga con una punizione di Verreth. A neppure mezz’ora di gioco la squadra di Rolando Maran sembra avere addormentato la partita. Il primo tempo va in archivio senza storia con il Brescia nettamente avanti. Al 2′ della ripresa la Cremonese tenta di rientrare in partita con un’incornata di De Luca a lato su cross di Zanimacchia. Al 3′ De Luca riceve da Collocolo e conclude centralmente, per Lezzerini nessun problema. All’8′ Verreth tenta di servire il poker ma il suo tiro è neutralizzato. Subito dopo, su opposto fronte, è Majer a sparare fuori bersaglio. All’11’ Borrelli ci prova da fuori area ma non trova lo specchio della porta. Al 12′ De Luca prova a dare una scossa alla Cremonese ma il suo colpo di testa è alto di poco. Non meglio va a Sernicola il cui tiro due minuti dopo è neutralizzato. Al 18′ Nasti fallisce un’altra ghiotta occasione per la Cremonese mandando a lato di testa. Al 25′, però, l’ex Bari non sbaglia raccogliendo un corner dell’ex Catanzaro Vandeputte e insaccando in mischia per il gol della bandiera grigiorosso. La Cremonese prende coraggio e al minuto 29 sfiora il 3-2 con un tiro a lato di Buonaiuto su assist dello stesso Vandeputte. Sempre lui, al 30′, mette a lato ancora una volta su suggerimento del belga. Al 35′, però, la Cremonese si riavvicina ulteriormente; Collocolo subisce fallo e conquista un calcio di punizione che Buonaiuto infila alle spalle di Lezzerini. Al 37′ Nasti riceve da De Luca e potrebbe realizzare il clamoroso 3-3 , il suo tiro è però respinto.