Il Palermo torna a sorridere, il Frosinone passa a Marassi

SPEZIA- BRESCIA 0-1

Colpo grosso del Brescia nella tana dello Spezia. I lombardi, che non vincevano da sei partite, si impongono per 1-0 al Picco e balzano al dodicesimo posto con 34 punti facendo respirare un po’ la loro classifica. I liguri subiscono la seconda sconfitta interna di fila in casa dopo quella con il Catanzaro e restano comunque al terzo posto con 55 punti. La rete che ha deciso la partita porta la firma di Borrelli che al 4’ sbuca di testa su cross di Papetti e supera Chichizola. Lo Spezia ha dovuto giocare in inferiorità numerica negli ultimi 17 minuti per l’espulsione per doppia ammonizione di Cassata.

SAMPDORIA- FROSINONE 0-3

Il poker è servito. Il Frosinone liquida disinvoltamente la Sampdoria con il punteggio di 3-0 e ottiene la quarta vittoria di fila portandosi a quota 36 punti e sempre più lontano dalla zona pericolante. I blucerchiati sono invece in piena crisi e, con una sconfitta che giunge dopo quattro segni ics consecutivi, precipitano al terzultimo posto a quota 32. Al 38’ Cerofolini commette fallo su Sibilli e i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore. Dagli undici metri, però, Coda sciupa tutto. Al 10’ della ripresa Kone soffia la sfera a Yepes e realizza il suo primo gol con la casacca dei ciociari con un tiro dal limite. Al 25’ Monterisi riceve la sfera da Lucioni e raddoppia. Al 40’ Kvernadze serve Ghedjemis su azione di contropiede e lo mette in condizione di realizzare il definitivo 3-0.

MANTOVA- SUDTIROL 2-0

Dopo otto turni, il Mantova ritrova la gioia della vittoria superando il Sudtirol. Gli altoatesini capitolano dopo cinque turni utili. I virgiliani fanno respirare un po’ la loro classifica salendo a 33 punti, gli ospiti restano quattordicesimi a 34. All’11’i padroni di casa si portano in vantaggio con Mensah su assist al volo di Mancuso. Al minuto 41 arriva il raddoppio con una conclusione al volo di Radaelli.

COSENZA- PISA 0-3

Cosenza sempre più giù, Pisa sempre più su. I toscani liquidano al San Vito Marulla i calabresi, al secondo stop consecutivo e alla seconda partita di fila senza riuscire a segnare, e li lasciano all’ultimo posto con 25 punti. La squadra di Filippo Inzaghi coglie il secondo successo consecutivo e resta saldamente al secondo posto con 63 punti in piena zona promozione. Il Pisa si porta in vantaggio al 23’ per merito di Moreo che, dal limite, fulmina Micai, bravo in precedenza a respingere due tentativi in serie di Artistico di testa e di Canestrelli. Al 30’ Tourè raddoppia con un destro al volo. Al minuto 36 il Cosenza resta in dieci per l’espulsione di Sgarbi, reo di un duro intervento su Semper. Al 41’ i rossoblù restano addirittura in nove per l’espulsione di Martino per un fallo su Piccinini. Il Pisa ha la strada spianata e, due minuti dopo, realizza il definitivo 3-0 con un’autorete di Micai nel maldestro tentativo di deviare una punizione di Angoni.

MODENA- CATANZARO 2-1

La sua classifica era immobile da due turni. Il Modena torna a scuoterla liquidando al Braglia il Catanzaro con il punteggio di 2-1. I canarini si portano così al decimo posto con 38 punti e qualche speranza di sbarcare ancora in zona playoff. I calabresi subiscono il secondo stop nelle ultime tre gare e restano nel reparto dove ci si gioca la massima serie a quota 46. Al 27’ gli ospiti vanno in rete con Buso ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Al 33’ i padroni di casa si portano in vantaggio con un diagonale di Magnino. Al 27’ della ripresa l’ex Foggia e Perugia Iemmello pareggia su assist di Scognamillo, la rete è inizialmente annullata per fuorigioco ma poi convalidata in seguito a consultazione con il Var. Al 22’ l’ex Como Gliozzi , di testa, su corner di Palumbo, regala al Modena la definitiva vittoria.

CREMONESE- CITTADELLA 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposta ed è riuscita ad acciuffare il pareggio. La Cremonese divide la posta con il Cittadella I grigiorossi conservano il quarto posto in classifica dopo il secondo risultato utile di fila. I granata muovono la classifica dopo due sconfitte e sono quattordicesimi con 34 punti. Al 38’ il Cittadella passa in vantaggio grazie a Okwonkwo che sfrutta un assist di Rabbi sporcato da una deviazione e realizza. Al 1’ della ripresa Tronchin verticalizza , Okwonkwo non aggancia in modo perfetto, Rabbi è ben appostato e raddoppia. Al 28’ la Cremonese accorcia le distanze con una conclusione di petto di Valoti susseguente a una ribattuta di Kastrati su precedente tiro di Ceccherini. I grigiorossi ci credono e alla mezz’ora pareggiano con Pickel che sfrutta un errore del portiere ospite e insacca a porta vuota.

SASSUOLO- REGGIANA 5-1

Manita del Sassuolo contro la Reggiana in un sempre sentito derby emiliano. I neroverdi sono al secondo acuto di fila e restano saldamente in vetta, i granata, invece, sono terzultimi con 32 punti dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre gare. E’ la Reggiana a passare per prima al 3’ con Vergara che irrompe al volo su tiro di Portanova a segna. Al 15’ il Sassuolo pareggio, Berardi effettua un cross intercettato da Meroni, sulla sfera si avventa Mulattieri che segna la rete dell’1-1. Al 18’ la situazione si rovescia, Berardi calcia un corner, Mulattieri sta per irrompere sulla sfera ma Reinhart, nel tentativo di anticiparlo, infila la propria porta. Al 35’ Laurientè riceve dalla sinistra da Volpato e infila la palla del 3-1. Al 38’ Boloca, su cross di Toljan, realizza il poker. Al 38’ della ripresa Lucchesi commette fallo su Moro ed è rigore per il Sassuolo. Dagli undici metri Verdi supera Bardi.

CESENA- JUVE STABIA 1-2

La Juve Stabia ha la meglio sul Cesena per 2-1 in una sfida profumata di zona playoff. I romagnoli capitolano dopo sei turni e restano al settimo posto con 42 punti. Le vespe conquistano la seconda posta piena consecutiva e sono seste a quota 46. Al 21’ i campani vanno in vantaggio con un’autorete di Mangraviti che interviene maldestramente su un cross di Piscopo e infila Klinsmann. All’8’ della ripresa Adorante raddoppia su cross di Floriani. I romagnoli tentano di riportarsi in partita con un palo di Francesconi su cross di Shpendi all’11’ e, un minuto dopo, realizzano il 2-1 con lo stesso Shpendi su assist di Tavsan.

CARRARESE- BARI 2-1

Dopo quattro turni, la Carrarese ritorna alla posta piena superando il Bari per 2-1. I pugliesi interrompono così una serie di cinque turni utili. Apuani undicesimi con 36 punti, i galletti noni a quota 40. Al 39’ Simic , con un destro a giro, porta gli ospiti in vantaggio. La Carrarese non si scompone e tre minuti dopo l’ex Brescia Torregrossa, imbeccato da Finotto, insacca il pareggio da distanza ravvicinata. Al 6’ Guarino, di testa, su cross di Cicconi, capovolge definitivamente le sorti della contesa a favore degli apuani.

SALERNITANA- PALERMO 1-2

Dopo due turni di assenza, il Palermo ritorna ad assaporare la gioia della posta piena. I campani restano al penultimo posto in piena zona retrocessione. I rosanero sono settimi e in zona playoff. Al 27’ i rosanero si portano in vantaggio con un destro a giro di Brunori su punizione di Blin. Al 40’ l’ex Venezia Pohjanpalo riceve la sfera da Brunori e raddoppia dal limite insaccando per la quinta volta in sette partite. Al 7’ della ripresa la Salernitana accorcerebbe le distanze con Lochoshvili ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 46’ Amatucci, invece, riesce a segnare l’1-2 dei campani su suggerimento di Corazza.