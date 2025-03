Il Pisa tiene vivo il sogno promozione, il Sassuolo allunga ancora

PALERMO- CREMONESE 2-3

E con questo fanno tre. La Cremonese supera per 3-2 il Palermo al Barbera e allarga la serie dei suoi risultati utili di fila confermandosi al quarto posto con 48 punti. I rosanero interrompono invece una serie positiva di cinque partite e restano noni a quota 39 fuori dalla zona playoff. Al 10’ della ripresa Gomes porta i siciliani in vantaggio con una conclusione a giro da fuori area su respinta della difesa grigiorossa. Al 25’ l’ex Spal Castagnetti commette fallo su Di Francesco e il Palermo beneficia di un penalty. Brunori, dagli undici metri, non sbaglia. Sotto di due reti, la Cremonese non si scompone Al 30’ l’ex Cagliari Azzi, su cross di Ceccherini, accorcia le distanze. Al 41’ Valoti pareggia ribadendo in rete una respinta della traversa su precedente tiro di Johnson. Al 50’ la Cremonese la fa clamorosamente sua quando la partita sembrava incamminata sui binari del pareggio con Collocolo su sponda di Zanimacchia.

FROSINONE- BRESCIA 2-1

Sesto risultato utile e terza vittoria di fila per il Frosinone. I ciociari superano per 2-1 il Brescia e mettono ulteriormente in sicurezza la loro classifica salendo al dodicesimo posto con 33 punti. I lombardi, invece, vedono sempre più aggravarsi la loro situazione restando al quartultimo posto a quota 31 con un solo punto ottenuto nelle ultime tre gare. Al 16’ i ciociari si portano in vantaggio con Kvernadze che riceve da Kone e, con una conclusione a giro, supera Lezzerini. Al 42’ arriva il pareggio ospite con l’ex Spal e Cittadella Moncini che finalizza nel modo migliore un passaggio susseguente a una triangolazione tra Borrelli e Bisoli. Al 16’ i gialloblù si riportano in vantaggio con una conclusione ravvicinata di Ghedjemis su assist di Oyono.

JUVE STABIA- MODENA 2-1

Dopo tre turni, la Juve Stabia riassapora la gioia della vittoria che le mancava dal 16 febbraio quando superò per 3-0 il Cosenza. Le vespe infliggono al Modena la seconda sconfitta di fila e restano in zona playoff con 43 punti. I canarini, invece, restano decimi a quota 35. Al 10’ le vespe si portano in vantaggio per merito di Candellone che raccoglie un lancio di Peda, scavalca Vulkic e mette la sfera alle spalle di Gagno. Al 19’ della ripresa lo stesso Candellone, su assist di Ruggiero, si regala la doppietta personale con un tiro angolato dal limite. Al 29’ il Modena prova a rientrare in partita con un calcio di rigore trasformato da Palumbo e concesso per un intervento falloso di Rocchetti su Vulkic.

CESENA-SPEZIA 0-0

Né vinti né vincitori tra Cesena e Spezia. Sesto risultato utile consecutivo per i romagnoli che restano a 42 punti in zona playoff. Lo Spezia è al terzo turno utile di fila e resta terzo a 55 punti. l 5’ della ripresa Calò porterebbe in vantaggio il Cesena ma il direttore di gara annulla la segnatura dopo un consulto con il Var ravvisando un intervento falloso di Shpendi sul portiere ospite Chichizola. Al minuto 24 lo Spezia ha l’occasionissima per passare in vantaggio per un fallo di Pisseri su Lapadula. Dal dischetto si presenta lo stesso Lapadula ma Pisseri para la sua esecuzione.

CITTADELLA – SASSUOLO 1-2

E con questo fanno sette. Il Sassuolo allunga la serie dei risultati di fila superando al Tombolato il Cittadella per 2-1. I granata sono tredicesimi con 33 punti, gli emiliani continuano a condurre saldamente la classifica a quota 69. Al 15’ gli emiliani passano in vantaggio con Mulattieri a cui la sfera giunge un po’fortunosamente dopo un atterramento di Volpato lanciato a rete. Al 1’ della ripresa il Sassuolo perviene al raddoppio con un’autorete dell’ex Lugano Masciangelo su tocco di Berardi. Al 45’ Tronchin accorcia le distanze su respinta di Moldovan su precedente cross di Desogus.

BARI- SALERNITANA 0-0

Divisione della posta tra Bari e Salernitana. Il pareggio a reti bianche giunge al termine di una sfida all’insegna dell’equilibrio. Per i pugliesi è il quinto risultato utile di fila e il terzo segno ics, i campani ottengono il secondo risultato utile consecutivo. Il Bari sale a quaranta punti e resta in piena corsa per i playoff, la Salernitana è penultima con trenta in piena zona retrocessione.

REGGIANA- SAMPDORIA 2-2

Avanti di due reti, si è poi fatta raggiungere e si è dovuta accontentare del pareggio. La Reggiana impatta per 2-2 contro la Sampdoria in una sfida dai punti pesanti in palio in chiave sicurezza. I granata non vincono ormai da sette turni e sono sedicesimi con 32 punti, i doriani, al quarto segno ics di fila, sono sedicesimi con 32. Al 33’ gli emiliani si portano in vantaggio con Portanova che sbuca su cross di Vergara e supera Cragno. Al 15’ della ripresa Gondo riceve da Fiamozzi e raddoppia. Al 22’ Niang, su sponda dell’ex Bari Sibilli, accorcia le distanze. Due minuti dopo l’autore del gol è espulso per un’entrata pesante. Al 26’ la Reggiana vede invece l’espulsione di Marras. Al 29’ Oudin, servito da Ricci, porta i blucerchiati al pareggio.

SUDTIROL – CARRARESE 2-2

Divisione della posta tra Sudtirol e Carrarese. Gli altoatesini sono al quinto risultato utile di fila e restano in zona sicurezza con l’undicesimo posto con 34 punti. Gli apuani riscattano in parte lo stop interno contro la Salernitana e , dodicesimi a quota 33, si mantengono anch’essi al riparo dalla zona pericolante. Al 17’ gli ospiti si portano in vantaggio con un’incornata di Giovane su cross di Zanon. Al 14’ della ripresa il Sudtirol pareggia con Merkaj che ribadisce in rete una precedente respinta di Fiorillo su precedente tiro di Odogwu. Al 21’ gli altoatesini restano in dieci per l’espulsione di Praszelik per doppia ammonizione. Nonostante questo, la squadra di casa riesce a passare in vantaggio al 28’ con un tiro dal limite di Molina su appoggio di Giorgini. Sembra fatta per i padroni di casa ma la Carrarese coglie il pareggio al minuto 47 con l’ex Brescia Torregrossa che sfrutta un cross teso di Zanon e insacca.

PISA- MANTOVA 3-1

Pisa sempre più su, Mantova sempre più giù. Nella sfida rinviata per maltempo all’Arena Garibaldi i toscani si impongono per 3-1 sui virgiliani e , riscattando il doppio stop con Sassuolo e Pisa, rimangono secondi con 60 punti in piena zona promozione a sei punti dagli emiliani. Il Mantova, invece, è al terzo stop nelle ultime quattro gare ed è penultimo a quota 30 con la Salernitana in piena zona a rischio. Al 12’ i toscani vanno in vantaggio con Tramoni che approfitta di un errato disimpegno di Giordano e insacca. Al 23’, però, gli ospiti pareggiano con Mancuso che sfrutta una palla servitagli da Radaelli e, di prima intenzione, segna. Al 4’ della ripresa Caracciolo, su cross di Morutan, incorna la rete del nuovo vantaggio pisano. Al 20’ Tramoni, su azione personale, regala a se stesso la doppietta e ai suoi il definitivo 3-1.

CATANZARO- COSENZA 4-0

Il derby calabrese della giornata si risolve nettamente a favore del Catanzaro. Situm e compagni calano il poker e riassaporano la vittoria casalinga che mancava loro dallo scorso 14 febbraio restando nella zona nobile della graduatoria. Il Cosenza, invece, continua il suo campionato versione calvario. Al 20’ i padroni di casa passano in vantaggio con l’ex Foggia e Perugia Iemmello che sfrutta un tocco di Situm susseguente a un cross di Quagliata e infila Micai. Al 46’ Pompetti, con un mancino da fuori area, raddoppia. Al 9’ della ripresa Bonini, servito da Ilie, infila di piatto Micai per il 3-0. Al 23’ Coulibaly, su cross di Bonini, sigla il poker.