A Silverstone, il primo podio in carriera di Nico Hülkenberg

È una giornata che non dimenticheranno mai, tanto lui come tutti i componenti del team elvetico: Nico Hülkenberg, il pilota tedesco della Kick Sauber, ha conquistato il suo primo podio in carriera al Gran Premio di Gran Bretagna, rompendo una “maledizione” durata 239 Gran Premi. A 37 anni, il finalmente “credibile Hulk” ha scritto il suo nome tra i grandi, salendo sul terzo gradino del podio in una gara epica, sotto il nubifragio di Silverstone, primo dei “normali” dopo la doppietta McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Per tanti anni, il pilota tedesco ha detenuto il record poco invidiabile di pilota con il maggior numero di gare disputate senza un podio, un’etichetta che non ha mai reso giustizia alla sua velocità, costanza e abilità in qualifica. Passato da team come Williams (con cui ottenne una pole in Brasile, nella stagione d’esordio), Force India, Renault, Racing Point, Aston Martin e Haas, Nico ha sempre dimostrato di poter competere con i migliori, nonostante le vetture non al top. La sua vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2015 con Porsche rimane uno dei momenti più alti della sua carriera, ma il podio in Formula 1 restava il tassello mancante, il dente da togliere prima di invecchiare felice.

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si è rivelato il palcoscenico perfetto per il riscatto di Hülkenberg. Partito dalla diciannovesima posizione, in una gara caratterizzata da condizioni meteo variabili e colpi di scena, Nico ha sfoderato una prestazione magistrale. La strategia impeccabile del team Kick Sauber, unita alla sua guida pulita e alla capacità di gestire le gomme in condizioni miste, gli ha permesso di risalire la classifica con una rimonta straordinaria. La fortuna e gli errori altrui (testacoda di Verstappen quando era secondo, strategie sbagliate per Leclerc ed entrambe le Mercedes) hanno fatto il resto, così Nico si è ritrovato a 15 giri dalla fine virtualmente al terzo posto, quell’obiettivo a lungo sognato e finalmente a portata.

Nel finale, con la pista quasi asciutta e l’arrembante Ferrari di Lewis Hamilton alle sue spalle, Hülkenberg ha mantenuto i nervi saldi, senza commettere sbavature, difendendo la terza posizione con una determinazione che ha emozionato il pubblico di Silverstone. “Che gara, sono partito praticamente ultimo e abbiamo fatto una grande rimonta,” ha dichiarato un emozionato Nico nel parco chiuso. “Lo aspettavo da tanto tempo, era ora! È una sensazione surreale, troppo bello.” Di fronte alle domande post gara dell’ex pilota Jenson Button, a fatica è riuscito la gioia. Pareva anzi sul punto di esplodere, a conferma di come questo momento fosse atteso da ogni singolo Gran Premio disputato, dal lontano 2010 ad oggi.

Il terzo posto di Hülkenberg non è solo una vittoria personale, ma anche un momento di riscossa per la Sauber, che torna sul podio per la prima volta dal Gran Premio del Giappone 2012 (Kamui Kobayashi giunse terzo, alle spalle di Vettel su Red Bull e Massa su Ferrari). Questo risultato segna un punto di svolta per il team svizzero, capitanato dall’ex team principal del Cavallino Mattia Binotto e in piena transizione verso il progetto Audi, che nascerà l’anno prossimo con Nico come prima guida. La sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per guidare il colosso tedesco dell’auto verso nuovi traguardi.

Perché Nico Hülkenberg è molto più di un pilota con un record negativo ormai cancellato. È un esempio di resilienza, professionalità e passione per il motorsport. La sua carriera, segnata da momenti di brillantezza e da sfide, è stata coronata da un podio che sa di rivincita. Come ha detto lui stesso, “Ci abbiamo sempre creduto, sapevo che dentro di noi c’era qualcosa di speciale.” Oggi, quel qualcosa di speciale ha brillato sotto la pioggia di Silverstone. Willkommen tra i grandi Nico, i tuoi tifosi non dimenticheranno mai questo giorno.