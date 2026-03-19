Il programma completo del ritorno degli ottavi di Europa League

Dopo le sfide in ‘Champions League’, con la rimonta clamorosa dello Sporting Lisbona contro il Bodø/Glimt e la brutta sconfitta dell’Atalanta di Palladino contro il Bayern Monaco tra le tante, ora ci avviciniamo ai match di Europa League, con il ritorno tanto atteso tra le due italiane, scontrarsi l’una contro l’altra.
Dopo la vittoria netta giocatasi nella giornata di ieri del Braga contro il Ferencvárosi, che ha ribaltato il 2-0 dell’andata con quattro reti siglate da Horta (doppietta), Grillitisch e Martínez, con i portoghesi che affronteranno una tra Panathinaikos e Betis Siviglia ai quarti di finale, tra diverse ore ci saranno gli altri incontri rimanenti.
ORE 18:45: LIONE-CELTA VIGO
Il pari dell’andata tra Celta Vigo e Lione disputata in Spagna la scorsa settimana ha visto la formazione guidata da Giraldez inciampare per via dell’espulsione di Iglesias commessa dopo soli 10 minuti della ripresa, rovinando dunque il vantaggio firmato da Rueda. A riprendere il risultato ci ha pensato Endrick, che vorrà rifarsi per regalare una gioia al popolo francese.
ORE 18:45: MIDTJYLLAND-NOTTINGHAM FOREST
Torna dunque il match tanto curioso quanto inatteso quello tra Midtjylland e Nottingham Forest, che vede i padroni di casa in vantaggio di misura grazie alla marcatura di Cho Gue-sung all’80’, che accende dunque le speranze per la compagine danese di andare avanti in questo torneo.
Gli inglesi non dovranno scoraggiarsi, ma dare il tutto per tutto in modo da non buttare via quanto è stato fatto finora con sacrificio, gettando il cuore oltre l’ostacolo.
ORE 18:45: FRIBURGO-GENK
Incontro particolare quello tra Friburgo e Genk, con i bianconeri in difficoltà in termini di classifica, arrivati anche dalla sconfitta contro l’Union Berlino per 0-1. I tedeschi dovranno ribaltare il minimo distacco che c’è con gli avversari (0-1), affidandosi anche all’italiano Vincenzo Grifo.
ORE 21:00: BETIS SIVIGLIA-PANATHINAIKOS
Il Betis non è riuscito a mantenere la parità nella gara di andata in trasferta, complice anche l’espulsione di Llorente all’87’ che ha regalato il calcio di rigore trasformato un minuto dopo da Taborda. Il 10 contro 10 ha premiato i greci, che da sfavoriti restano comunque in vantaggio, mettendo una leggera pressione ad Isco e compagni. Sarà un’atmosfera completamente differente, ma bisogna dare il massimo se si vuole ottenere la qualificazione a tutti i costi.
ORE 21:00: PORTO-STOCCARDA
Il Porto di Farioli si è portato avanti nel computo parziale (1-2) in Germania contro lo Stoccarda, e ora ha tutte le carte in tavola per completare l’opera e portare la propria squadra il più lontano possibile in ‘Europa League’. I gol di Moffi e Mora nella prima frazione di gioco hanno indirizzato la partita, ma nel mezzo c’è Deniz Undav che entra nel tabellino dei marcatori, accorciando dunque le distanze, senza però ottenere il pari. Ora sono i tedeschi a dover fare la partita, con i portoghesi pronti nelle ripartenze per chiudere definitivamente il discorso.
ORE 21:00: ASTON VILLA-LILLE
Gran colpaccio dell’Aston Villa nel match d’andata che con la rete di Watkins si avvicina alla qualificazione, ma è ancora tutto in bilico. Gli uomini di Emery questa volta giocheranno i 90’ in casa, ma dovranno comunque tenere la situazione sotto controllo e cercare di siglare più reti possibili per ottenere il pass in maniera certa, senza dover rincorrere l’avversario o peggio ancora giocare per altri 30 minuti supplementari.
Il Lille ovviamente darà il tutto per tutto e troverà il modo di rimettere le cose in equilibrio sin dai primi minuti, avendo poi tutto il tempo a disposizione per completare la rimonta.
ORE 21:00: ROMA-BOLOGNA
Il ritorno di questa attesissima sfida tra Roma e Bologna vede il momentaneo pareggio firmato da un gran gol di Bernardeschi e la rete di Pellegrini, che al ‘Dall’Ara’ hanno fissato il punteggio sull’1-1. I pronostici danno per favorita la squadra di casa, ovvero i giallorossi, che nel frattempo ha perso in campionato contro il Como in trasferta. I rossoblù, invece, arrivano a questa sfida da una vittoria nel ‘derby’ contro il Sassuolo, battendo i neroverdi di misura con il gol di Dallinga. Una delle due compagini affronterà ai quarti la vincente tra Lille e Aston Villa.
Il programma completo del ritorno degli ottavi di finale di Europa League
LIONE-CELTA VIGO ORE 18:45
MIDTJYLLAND-NOTTINGHAM FOREST ORE 18:45
FRIBURGO-GENK ORE 18:45
BETIS SIVIGLIA-PANATHINAIKOS ORE 21:00
PORTO-STOCCARDA ORE 21:00
ASTON VILLA-LILLE ORE 21:00
ROMA-BOLOGNA ORE 21:00