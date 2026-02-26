Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il programma completo del ritorno dei playoff di Europa League

Dopo gli spareggi di Champions, con Inter, Atalanta e Juventus protagoniste, ora tocca al Bologna di Italiano

Feb 26, 20264 Lettura
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 18: Valerii Bondar of FC Shakhtar Donetsk is challenged by Santiago Castro of Bologna during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Bologna FC 1909 and FC Shakhtar Donetsk at Stadio Renato Dall'Ara on September 18, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Sono terminate le partite di Champions League, che ha visto l’Atalanta compiere la grande impresa contro il Borussia Dortmund, vincendo 4-1 in casa e ribaltando dunque il risultato d’andata, mentre le italiane rimanenti (Inter e Juventus) sono uscire dalla competizione, salutando in anticipo la fase finale. Gli altri 2 club che sperano ancora in una posizione in Europa sono Fiorentina e Bologna, rispettivamente in Conference ed Europa League. Per quanto riguarda quest’ultimo torneo, oltre alla squadra emiliana, ci sono altre 7 partite importanti per il passaggio al turno successivo, sperando di trovare anche i rossoblù, oltre alla Roma di Gasperini già qualificata.

ORE 18:45: STELLA ROSSA-LILLE

Si parte subito con la sfida che vede Stanković momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Uchenna nel finale del primo tempo sugli sviluppi di calcio d’angolo. La vittoria di misura in trasferta è un vantaggio non indifferente per il club serbo, ma occhio al Lille reduce dal successo contro l’Angers in campionato, che lo ha portato alla quinta posizione in classifica. Match dunque in discesa sin dall’inizio grazie al (minimo) distacco con ritorno da disputare allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, ma 90’ sono tanti e la spinta del pubblico potrebbe non bastare.

ORE 18:45: VIKTORIA PLZEŇ-PANATHINAIKOS

La partita con più emozioni della scorsa settimana è stata sicuramente quella tra Viktoria Plzeň e Panathinaikos, con un 2-2 spettacolare, capace di rendere tutto in equilibrio al match di ritorno in programma domani sera alle 18:45. In casa questa volta ci gioca la squadra ceca, che nel mentre ha pareggiato contro lo Sparta Praga nella partita valevole per la giornata n.23 del loro campionato, allontanandosi così dai vertici della classifica. D’altra parte, invece, i greci hanno ottenuto una vittoria netta contro l’OFI per 0-2 in trasferta, ma bisogna fare di più se si vuole ottenere una qualificazione in questa competizione anche per la prossima stagione.

ORE 18:45: FERENCVÁROSI-LUDOGORETS

Partita in bilico anche per Ferencvárosi e Ludogorets, con un 2-1 momentaneo in favore della squadra allenata da Per-Mathias Høgmo, ed il vantaggio della seconda rete è arrivato grazie a Son al 67’. Ora sono i padroni di casa a dover interrompere a tutti i costi il cammino degli avversari, giocando nel proprio stadio, senza avere tanta pressione. A disposizione ci sono 90’ (salvo supplementari), in cui compiere questa rimonta e poter accedere agli ottavi. Per il Ludogorets è necessario essere ben attenti e allungare il distacco, in modo da essere sicuri di ottenere il pass per continuare.

ORE 18:45: STOCCARDA-CELTIC

Da monitorare sicuramente anche quello che accadrà nel pomeriggio tra Stoccarda e Celtic, in una partita che sembra oramai conoscere già la squadra che passerà questi play-off, dopo l’1-4 dei tedeschi in trasferta. Gli scozzesi dovranno compiere un’impresa epica, ribaltando il risultato di 4 reti, o semplicemente giocarsela ai supplementari con 3 reti di scarto. Le probabilità che gli uomini di O’Neill possano riuscirci al momento è molto bassa, ma nel calcio tutto può accadere, e potremmo assistere dunque ad uno spettacolo puro.

ORE 21:00: CELTA VIGO-PAOK

Grande prova quella del Celta Vigo, che contro il PAOK all’andata si porta in vantaggio di una rete dopo l’1-2 maturato in Grecia. Il ritorno sembra abbordabile per gli spagnoli, che dopo il 2-0 contro il Mallorca nella ‘Liga’, possono continuare il sogno Europa League, restando comunque concentrati con ancora tanto tempo che li separa dal traguardo. Lovren e compagni faranno sicuramente il possibile per impedire agli avversari di proseguire il percorso in questa competizione.

ORE 21:00: GENK-DINAMO ZAGABRIA

Il largo vantaggio del Genk in trasferta contro la Dinamo Zagabria per 1-3 fa pensare ad un peso enorme andato ormai via nei panni della squadra belga. Ovviamente giocare in casa è sempre un plus in più, soprattutto con questo punteggio, ma occhio a sottovalutare l’avversario e le “sfide facili”, perché proprio trascurando questi momenti si finisce nel dover abbassare il livello di concentrazione, dando spazio e libero modo di giocare allo sfidante. La Dinamo Zagabria è prima in vetta nel proprio campionato croato, e dopo la vittoria per 0-4 contro Nogometni klub Varaždin, avranno voglia di rivincita proprio in questo “dentro/fuori”, che potrà essere rilevante per entrambe le formazioni nel finale di stagione.

ORE 21:00: NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE

Lo 0-3 del Nottingham Forest contro il Fenerbahçe di Asensio, Éderson, Kanté, Guendouzi, Škriniar (per citarne alcuni) ha stupito tutti. Una punizione severa nel match d’andata che potrebbe di conseguenza decidere anche il match di ritorno, perché disputare una partita in trasferta con 3 gol di svantaggio non è assolutamente facile per tutti, neanche per una squadra con giocatori forti ed esperienza internazionale. Nella prima sfida si sono resi decisivi Murillo, Igor Jesus e Gibbs-White, il quale ha messo la parola fine ad un incontro con esito impensabile fino a qualche tempo fa, soprattutto guardando la classifica nei loro rispettivi campionati. Ci si aspetta quantomeno una minima reazione dalla formazione turca, con il giusto impegno per “salvarsi la faccia”.

ORE 21:00: BOLOGNA-BRANN

L’ultimo testa a testa di questa serata è tra Bologna e Brann, con i rossoblù in vantaggio di un gol trasformato da Castro all’andata, che potrebbe segnare l’inizio del passaggio del turno. In ‘Serie A’ è arrivata la vittoria di misura contro l’Udinese di Zaniolo, importante soprattutto perché dà morale e fiducia verso questo appuntamento. Gli avversari ovviamente sono feriti, ma non del tutto: il Brann è una rosa con buone capacità di complicare la vita agli avversari. Seppur arrivati ultimi nel girone come slot per accedere ai play-off, riescono sempre a non mollare mai anche nelle difficoltà. Sbagliato dunque pensare di aver già ipotecato gli ottavi, perché i norvegesi in questo periodo rappresentano un ostacolo molto alto da superare per noi italiani (basti pensare alla nazionale e al Bodø/Glimt di 2 giorni fa contro l’Inter, entrambe vittoriose sempre a ‘San Siro’). I ragazzi sembrano fiduciosi nonostante qualche passo falso in questa stagione, e daranno il 100% per raggiungere i giallorossi agli ottavi.

