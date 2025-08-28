Il programma completo del ritorno dei playoff di Europa League

Termina dunque l’ultima tappa di questa fase iniziale dell’Europa League, con un verdetto già concluso, ovvero la vittoria schiacciante del Brann contro l’AEK Larnaca per 0-4, con un punteggio complessivo di 1-6 e diventa così la prima squadra qualificata alla ‘League Phase’. In serata le altre partite in programma dalle ore 17:00.

ORE 17:00: KUPS-MIDTJYLLAND

Il 4-0 messo in pratica dal Midtylland nella partita d’andata, ora per i danesi sembra molto facile poter raggiungere la ‘League phase’. L’ultimo atto, però, è in casa del Kups, che dovrà quantomeno pareggiare i conti spinto anche dal proprio pubblico, per poi giocarsi il tutto per tutto ai supplementari o ai rigori. L’impresa è difficile, ma non impossibile.

ORE 18:30: SIGMA OLOMUC–MALMÖ

Un altro match tutto in discesa per la squadra ospite. Il Malmö dello svedese Henrik Rydström ha vinto 3-0 il match in casa la scorsa settimana, e ora non vuole commettere passi falsi, ma cercare anche di aumentare il distacco dagli avversari in termini di punteggio. Per il Sigma Olomuc resta soltanto la determinazione di entrare in campo con la convinzione di poter compiere la rimonta, non scontata contando anche il fattore casa che stasera giocherà a loro favore. Tutto sembra scritto, ma occhio alle possibili sorprese.

ORE 19:00: SAMSUNSPOR-PANATHIAIKOS

Una delle partite più equilibrate di questo ultimo atto è sicuramente la sfida tra Samsunspor e Panathinaikos. Al momento è in vantaggio la squadra greca, che ha realizzato il gol del definitivo 2-1 grazie alla rete siglata da Palmer-Brown al 74’. Il Samsunspor aveva aperto la partita con l’unico gol di Tómasson al 51’, ma non è bastato. Questa sera il verdetto si deciderà in casa dei turchi di Thomas Reis, che vorrà stupire i propri tifosi con una qualificazione verso il primo turno di Europa League mai raggiunto prima nella loro storia.

ORE 19:30: DUE PARTITE IN CONTEMPORANEA

Siamo giunti dunque alle 2 partite in contemporanea da disputarsi alle ore 19:30: Paok-Rijeka e Ludogorets-Škëndija. La prima sfida si è conclusa all’andata con il vantaggio della squadra croata con la rete decisiva di Menalo al 39’. Risultato vinto di misura che lascia dunque tutto in bilico con i greci che daranno sicuramente il 100% e vorranno conquistare a tutti i costi il passaggio verso la prima fase a girone unico. L’altro match in simultanea è quello che vede sfidarsi Ludogorets e Škëndija. Il risultato temporaneo vede avanti gli uomini di Beqiri per 2-1, ma i bulgari hanno 90 minuti per rimontare lo svantaggio.

ORE 20:00: QUATTRO PARTITE IN CONTEMPORANEA

Il turno però non finisce qui. Alle 20:00 ci sono altre 4 partite da gustarsi per l’accesso alla ‘League Phase’. Si parte con Genk-Lech Poznań, una sfida che non ha più nulla da dire dopo il match della settimana scorsa, che ha visto la squadra belga battere gli avversari per 5-1. Difficile prevedere una rimonta del Lech Poznań e la qualificazione per loro sembra ormai solo un sogno.

La seconda sfida è Dinamo Kiev-Tel-Aviv, terminata all’andata 3-1 in favore degli israeliani con la doppietta di Peretz e il gol di Yehezkel. Il sigillo di Vološyn valido per il momentaneo pareggio non è bastato per tenere a galla i suoi compagni di squadra, ma adesso c’è bisogno di una reazione per scardinare la difesa avversaria e ribaltare completamente il risultato. Resta comunque ancora tutto aperto.

In bilico è anche la situazione tra Young Boys-Slovan Bratislava, in programma questa sera. Gli svizzeri hanno portato a casa il match d’andata con Bedia protagonista al 15’ del primo tempo. Lo Slovan Bratislava, dopo l’eliminazione dalla Champions League, non vuole fallire anche questa ghiotta occasione che garantirà loro poi il passaggio alla ‘League Phase’ a girone unico.

Più tranquilla sembra essere la partita tra Utrecht e Zrinjski Mostar, con il doppio vantaggio della formazione olandese che dunque si indirizza verso i sorteggi di Europa League. Le due reti di scarto sono poche per poter pensare di avere già il passaggio del turno in mano, ma i pochi tiri in porta e la squalifica di Mamić a seguito dell’espulsione ricevuta al quarto minuto di recupero non promettono bene.

ORE 20:15: STEAUA BUCAREST-ABERDEEN

La partita più emozionante della scorsa settimana è stata sicuramente quella tra Steaua Bucarest e Aberdeen, con un 2-2 e rimonta della squadra scozzese all’89° dopo il doppio vantaggio della formazione rumena con le reti di Bîrligea e Olaru. In equilibrio il punteggio e si attende un ritorno di fuoco per un posto nella prima fase. Lo Steaua non ha iniziato benissimo il proprio cammino in campionato, con 4 sconfitte in 7 partite e appena 5 punti conquistati per la classifica. Questa sera sarà sicuramente battaglia all’ultimo sangue.

ORE 21:00: BRAGA-LINCOLN

L’ultimo match di queste qualificazioni è Braga-Lincoln, molto facile (sulla carta) per i portoghesi soprattutto dopo il netto successo per 4-0 in trasferta. Per gli avversari sarà molto difficile riuscire a pareggiare i conti e la strada per gli uomini di Carlos Vincens sembra ormai spianata. Appuntamento alle ore 21:00 per l’inizio della partita.

Di seguito, dunque, il riepilogo completo dei match in programma:

KUPS-MIDTYLLAND ORE 17:00

SIGMA OLOMUC-MALMÖ ORE 18:30

SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS ORE 19:00

PAOK-RIJEKA ORE 19:30

LUDOGORETS-ŠKËNDIJA ORE 19:30

GENK-LECH POZNAŃ ORE 20:00

DINAMO KIEV-TEL-AVIV ORE 20:00

YOUNG BOYS-SLOVAN BRATISLAVA ORE 20:00

UTRECHT-ZRINJSKI MOSTAR ORE 20:00

STEAUA BUCAREST-ABERDEEN ORE 20:30

BRAGA-LINCOLN ORE 21:00

Vito Pio Romagno