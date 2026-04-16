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Europa League

Il programma completo del ritorno dei quarti di Europa League

Questa sera si scende in campo per scoprire chi accederà alle semifinali della competizione dopo il punteggio acquisito all’andata

Apr 16, 20262 Lettura
BOLOGNA, ITALY - FEBRUARY 26: Joao Mario of Bologna celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between Bologna FC 1909 and SK Brann at Stadio Renato Dall'Ara on February 26, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le partite non finiscono con le sfide di ‘Champions League’, anzi…continuano. In programma alle 18:45 e 21:00 infatti scenderanno in campo le 8 squadre ancora in lotta per aggiudicarsi un posto valido per le semifinali di Europa League. Protagonista una sola squadra italiana, ovvero il Bologna contro l’Aston Villa di Emery.

ORE 18:45: CELTA VIGO-FRIBURGO

La partita disputata in Germania tra Friburgo e Celta Vigo hanno visto in netto vantaggio i tedeschi con un risultato senza discussioni per 0-3. Servirà una grande impresa quantomeno per prolungare il match ai supplementari e giocarsi le ultime chance in casa potrebbe essere un grande vantaggio con pubblico a favore, ma nel calcio contano anche carattere, grinta e voglia di rimettere subito la partita sui binari dell’equilibrio. Nel mentre gli spagnoli hanno subito un’altra sconfitta con stesso esito contro il Real Oviedo, mantenendo la sesta posizione in zona ‘Conference League’.

Il Friburgo non ha molto da rimproverarsi e il successo contro il Mainz in campionato permette ai calciatori di aumentare la fiducia verso la qualificazione in semifinale.

ORE 21:00: BETIS SIVIGLIA-BRAGA

Una sfida terminata in parità quella tra Braga e Betis Siviglia in Portogallo. La rete di Hernandez ha permesso di agguantare il momentaneo vantaggio di Grillitsch al 5’ e rimandare il tutto al ritorno, mentre in campionato i biancoverdi hanno ottenuto un passo falso in trasferta contro l’Osasuna per concentrarsi su questa attesissima e delicatissima sfida che può decidere le sorti di un’intera stagione per entrambe le squadre.

ORE 21:00: NOTTINGHAM FOREST-PORTO

Risultato inatteso quello dell’andata tra Nottingham Forest e Porto, inchiodati sull’1-1 dopo un errore colossale del difensore Fernandes, il quale ha sbagliato un retropassaggio verso il proprio portiere e ha spedito involontariamente il pallone nella propria porta, riportando tutto in parità 2 minuti dopo il vantaggio di Gomes all’11’.

Un errore che può costare caro, soprattutto perché ora la formazione inglese guidata da Pereira ne può approfittare giocando il ritorno in casa, provando a far fuori a sorpresa una delle favorite per la vittoria del torneo, spegnendo dunque i sogni dei tifosi portoghesi e del mister Farioli.

ORE 21:00: ASTON VILLA-BOLOGNA

Un altro allenatore italiano a lottare tra qualificazione e eliminazione dalla competizione è Vincenzo Italiano del Bologna, che nel turno precedente ha letteralmente buttato via la partita per alcune distrazioni difensive e il gol subito al 93’ su calcio d’angolo rende più complicata una possibile rimonta in trasferta. Emery conosce più di chiunque altro questa competizione e non si farà cogliere impreparato dopo il doppio vantaggio del ‘Dall’Ara’. Le speranze di vedere un’italiana in una competizione europea sono minime considerando anche lo 0-3 incassato dalla Fiorentina contro il Crystal Palace in ‘Conference League’, ma restano ancora 90’ per compiere questa ardua missione.

PROGRAMMA COMPLETO ANDATA QUARTI DI FINALE 16/04:

16/04 ORE 18:45 – CELTA VIGO-FRIBURGO

16/04 ORE 21:00 – BETIS SIVIGLIA-BRAGA

16/04 ORE 21:00 – NOTTINGHAM FOREST-PORTO

16/04 ORE 21:00 – ASTON VILLA-BOLOGNA

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