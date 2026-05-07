Il programma completo del ritorno delle semifinali di Europa League

Oramai ci siamo, il ritorno delle semifinali di ‘Europa League’ è alle porte, e questa sera scenderanno in campo le 4 squadre che durante tutto il cammino hanno trasmesso cuore e anima in campo. Dopo aver ottenuto delle risposte nella giornata di ieri per la ‘Champions League’, con la finale PSG-Arsenal in programma il prossimo 30 maggio, è ora anche di decidere quali saranno le sorti delle formazioni di questo torneo.

ORE 21:00: ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST (And. 0-1)

La prima sfida del secondo round è quella tra Aston Villa e Nottingham Forest. Gli uomini di Emery si ritrovano sorprendentemente a dover inseguire gli avversari, grazie alla rete subita una settimana fa da Chris Wood su calcio di rigore. Novanta minuti sono tanti per poter sperare in una rimonta, e il pubblico a favore consente ai ‘Villans’ di gestire l’incontro nel migliore dei modi, senza dover affrettare le scelte.

Per il Nottingham il ‘derby inglese’ vale molto soprattutto per uscire da una complicata situazione per il rendimento non del tutto positivo in ‘Premier League’, classificati al 16° posto, ma a +5 dal Tottenham di De Zerbi. Ci si aspetta una partita combattuta sulla falsariga dell’andata, con un punteggio stretto e potrebbe addirittura allungarsi anche ai supplementari se non decisa proprio con i tiri dagli undici metri.

ORE 21:00: FRIBURGO-BRAGA (And. 1-2)

Il secondo atto di queste semifinali è quello tra Friburgo e Braga, con il risultato parziale che vede in leggero vantaggio i portoghesi guidati da Carlos Vicens (ex vice allenatore del Manchester City). La marcatura decisiva l’ha realizzata l’ivoriano Mario Dorgeles, classe 2004, il quale al 92’ ha risposto al momentaneo pareggio di Vincenzo Grifo, portando a 2 le reti dopo l’1-0 di Tiknaz.

Per gli ‘Arsenalisti’ con l’eventuale vittoria di questa sera salirebbe a 2 il numero di finali in ‘Europa League’ dopo quella disputata nella stagione 2010-2011 persa contro il Porto di Villas Boas a Dublino. Il club tedesco, invece, non ha mai raggiunto una finale europea e potrebbe dunque essere sintomo d’orgoglio per tutti, dalla società ai giocatori fino all’allenatore, portando per la prima volta il Friburgo a disputare l’atto conclusivo di un evento sportivo. Prima di iniziare con ipotetici festeggiamenti, però, c’è un tabellino da ribaltare dopo l’1-2 dell’andata, e Grifo e compagni daranno il 100% per esaudire il sogno dei tifosi e lottare fino all’ultimo per un trofeo che vale oro.