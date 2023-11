Il programma completo del weekend, c’è Chelsea-Man City

Chelsea contro City a chiudere la dodicesima giornata di Premier, ad aprirla l’ex capolista Tottenham reduce dalla batosta casalinga.

Non mancano le emozioni in Premier con il Manchester City di nuovo in vetta alla classifica ma atteso da un turno non proprio agevole in casa del Chelsea che rilancia le proprie azioni e dopo aver battuto in trasferta il Tottenham togliendo di fatto il diritto di primeggiare, promette di fare di tutto per fare lo sgambetto anche all’undici di Guardiola. Prova a continuare la remuntada il Manchester United che dopo aver sgraffignato tre punti in “zona Cesarini”, che da queste parti si chiama “Fergie time” in onore di Sir Alex Ferguson, prova a mettere in cascina altri tre punti in un match sulla carta piuttosto agevole contro il Luton Town. E se il Liverpool secondo i pronostici è favoritissimo nella partita casalinga contro i pari avversari del Brentford, la sfida della domenica pomeriggio che si annuncia da “tripla” è quella tra Aston Villa e Fulham.

Il programma completo della 12° giornata di Premier League

Sabato 11 Novembre

Wolverhampton – Tottenham Hotspur ore 13.30

Arsenal – Burnley ore 16.00

Crystal Palace – Everton ore 16.00

Manchester United – Luton Town ore 16.00

Bournemouth – Newcastle United ore 18.30

Domenica 12 Novembre

Aston Villa – Fulham ore 15.00

Brighton – Sheffield United ore 15.00

Liverpool – Brentford ore 15.00

West Ham United – Nottingham Forest ore 15.00

Chelsea – Manchester City ore 17.30



Occhi puntati sulla capolista Girona nell’anticipo del sabato, mentre sarà l’Atlético di Simeone a concludere il tredicesimo giro in Liga

Probabilmente nemmeno lo scommettitore più audace avrebbe puntato una fiche sul fatto che oggi si sarebbe scritto e detto che i riflettori puntati sulla capolista corrispondevano alla partita in casa del Rayo Vallecano del Girona, ma ormai la squadra di Michel, grande architetto di centrocampo nella sua carriera di calciatore proprio del Rayo Vallecano, è consolidata realtà, con basi ben piantate in un futuro che con il pianeta City del quale fa parte potrebbe essere a dir poco roseo. Intanto il Real ci prova sabato sera contro il Valencia, mentre il Barcellona dopo la rocambolesca vittoria nel recupero in trasferta contro la Real Sociedad sfida in casa l’Alavés che con le sue tre vittorie in tredici partite non appare in teoria un avversario imbattibile.

Il programma completo della 13° giornata di Liga

Venerdì 10 Novembre

Athletic Bilbao – Celta Vigo ore 21.00

Sabato 11 Novembre

Rayo Vallecano – Girona ore 14.00

Almería – Real Sociedad ore 16.15

Granada – Getafe ore 18.30

Osasuna – Las Palmas ore 18.30

Real Madrid – Valencia ore 21.00

Domenica 12 Novembre

Mallorca – Cadice Rinviata

Barcellona – Alavés ore 16.15

Siviglia – Real Betis ore 18.30

Atlético Madrid – Villarreal ore 21.00



In Germania il Bayer Leverkusen tenta l’allungo contro l’Union Berlino di Bonucci in crisi profondissima, il Bayern Monaco nel match di sabato promette di non mollare la palma di inseguitrice.

Assalto all’Union Berlino per la capolista Leverkusen che vuole approfittare del lungo periodo no di quella che un tempo si annunciava come la grande sorpresa della Bundesliga per confermare di essere la candidata numero uno alla vittoria del campionato tedesco. Ambizione che continua ad essere anche del più blasonato dei club di Germania, il Bayern Monaco, che dopo aver dato una pesante lezione al Dortmund, continuando a rappresentare la bestia nera dei gialloneri, dopo lo scudetto sgraffignato all’ultima giornata dello scorso campionato, è ora atteso da un turno mediamente agevole contro un 1. FC Heidenheim 1846 che in dieci giornate ha già incassato sei sconfitte.

Il programma completo della 11° giornata di Bundesliga

Venerdì 10 Novembre

Borussia M’Gladbach – Wolfsburg ore 20.30

Sabato 11 Novembre

Augsburg – Hoffenheim ore 15.30

Bayern Monaco – 1. FC Heidenheim 1846 ore 15.30

SV Darmstadt 98 – Mainz ore 15.30

Stoccarda – Borussia Dortmund ore 15.30

VfL Bochum 1848 – Colonia ore 18.30

Domenica 12 Novembre

Bayer Leverkusen – Union Berlino ore 15.30

Werder Brema – Eintracht Francoforte ore 17.30

Lipsia – Friburgo ore 19.30



La massima divisione francese continua ad essere un’altalena di emozioni con un terzetto di testa che conferma l’assoluta imprevedibilità di questa stagione per il verdetto finale

In terra transalpina ad aprire gara dodici sarà l’attuale capolista Nizza che andrà a fare visita al Montpellier, solo tre vittorie all’attivo ed anche un punto di penalizzazione. La squadra dell’allenatore filosofo, il giovane italiano, nato nelle terre lucchesi, Francesco Farioli sta dando filo da torcere alle inseguitrici Psg e Monaco, entrambe di scena nelle partite del sabato. L’equipe di Luis Enrique proverà a conquistare i tre punti necessari a mantenere la scia della vetta contro il Reims di William Still in forma e fresco di tre punti lontano dalle mure di casa a Nantes, mentre la squadra del Principato in trasferta sulla Senna, a Le Havre, il team di Luka Elsner reduce dalla vittoria fuori casa contro il Tolosa.

Il programma completo della 12° giornata di Ligue 1

Venerdì 10 Novembre

Montpellier – Nizza ore 21.00

Sabato 11 Novembre

Reims – Paris Saint-Germain ore 17.00

Le Havre – Monaco ore 21.00

Domenica 12 Novembre

Brest – Strasburgo ore 13.00

Clermont – Lorient ore 15.00

Lille – Tolosa ore 15.00

Metz – Nantes ore 15.00

Rennes – Lione ore 17.05

Lens – Marsiglia ore 20.45