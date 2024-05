Il programma completo del weekend, in Premier si assegna il titolo

Ultimo atto della massima competizione calcistica inglese con il City in indubbio vantaggio dopo l’ennesimo ribaltone di un’emozionante Premier annata 2023/2024. L’undici di Guardiola è in vetta con due lunghezze in più ed è atteso dal turno casalingo contro il West Ham. Un match non impossibile considerando che gli Hammers non hanno più nulla da chiedere alla competizione. Turno agevole anche per l’Arsenal che insegue i Citizens, scalzato dal primo posto e che proverà il colpaccio finale nei novanta minuti tra le mura amiche contro l’Everton. E nel gioco delle combinazioni del “se vince, se pareggia”, è evidente che il Manchester City ha i bookmakers dalla sua parte. Può solo chiudere dignitosamente la stagione il Liverpool clamorosamente terzo dopo aver condotto la testa della Premier per buona parte dell’anno e che ospiterà il Wolves per l’ultima gara. In coda è praticamente tutto deciso, con il quart’ultimo in classifica, il Nottingham che andrà in trasferta sul campo del Burnley, già retrocesso, quasi sicuramente a festeggiare una salvezza, visti i tre punti di vantaggio rispetto al Luton (impegnato contro il Fulham), un’impresa miracolosa considerando i quattro punti di penalizzazione.

Il programma completo della 38° giornata di Premier League

Domenica 19 Maggio

Arsenal – Everton ore 17.00

Brentford – Newcastle United ore 17.00

Brighton – Manchester United ore 17.00

Burnley – Nottingham Forest ore 17.00

Chelsea – Bournemouth ore 17.00

Crystal Palace – Aston Villa ore 17.00

Liverpool – Wolverhampton ore 17.00

Luton Town – Fulham ore 17.00

Manchester City – West Ham United ore 17.00

Sheffield United – Tottenham Hotspur ore 17.00

Sono pochi gli appuntamenti ancora attesi in terra iberica in chiave calcistica. In Liga, infatti, il Real impegnato nella trasferta di Villareal e finalista di Champions League è già campione di Spagna. Il Barcellona nel match contro il Rayo Vallecano, intanto, potrebbe conquistare matematicamente nella trentasettesima giornata il secondo posto, considerando i quattro punti di vantaggio sulla sua inseguitrice, Girona, comunque sorpresa del campionato, nonostante la delusione, poi, di una discesa libera rispetto alla vetta detenuta per qualche tempo, e che dovrà vedersela a sua volta con il Valencia in trasferta. Situazione similare nei bassifondi della classifica, dove non si conosce il nome solo dell’ultima delle tre squadre retrocesse, con una distanza di quattro punti tra le due contendenti. A godere del favore dei pronostici, con una salvezza da assicurarsi già in questa giornata, è il Mallorca quart’ultimo che ci proverà nel turno casalingo contro l’Almería, mentre tenta il tutto per tutto contro il Las Palmas, l’undici del Cadice terz’ultimo.

Il programma completo della 37° giornata di Liga

Sabato 18 Maggio

Alavés – Getafe ore 21.00

Domenica 19 Maggio

Athletic Bilbao – Siviglia ore 19.00

Atlético Madrid – Osasuna ore 19.00

Barcellona – Rayo Vallecano ore 19.00

Cadice – Las Palmas ore 19.00

Granada – Celta Vigo ore 19.00

Mallorca – Almería ore 19.00

Real Betis – Real Sociedad ore 19.00

Valencia – Girona ore 19.00

Villarreal – Real Madrid ore 19.00

Novanta minuti separano il campionato tedesco dalla sua fine con la maggioranza dei verdetti già espressi. Riflettori puntati, comunque, su Hoffenheim-Bayern Monaco e Stoccarda-Borussia M’Gladbach visto che l’undici bavarese, ormai ex campione di Germania, ha solo due punti in più rispetto allo Stoccarda e quindi il titolo di seconda della piazza è ancora da assegnare. In coda, a proposito di sentenze non ancora pronunciate, l’Union Berlino ospita sul proprio campo il Friburgo alla ricerca di punti per tentare l’aggancio finale al Mainz quart’ultimo, con due punti in più e che sarà di scena in trasferta contro il Wolfsburg.

Il programma completo della 34° giornata di Bundesliga

Sabato 18 Maggio

1. FC Heidenheim 1846 – Colonia ore 15.30

Union Berlino – Friburgo ore 15.30

Bayer Leverkusen – Augsburg ore 15.30

Borussia Dortmund – SV Darmstadt 98 ore 15.30

Eintracht Francoforte – Lipsia ore 15.30

Werder Brema – VfL Bochum 1848 ore 15.30

Hoffenheim – Bayern Monaco ore 15.30

Stoccarda – Borussia M’Gladbach ore 15.30

Wolfsburg – Mainz ore 15.30

In Francia assegnato da tempo lo scudetto si attende l’ultimo atto della stagione 2023/2024 per decretare la terza squadra retrocessa e chi disputerà la Conference League. Per quanto concerne le zone alte match di indubbio interesse è Lille-Nizza, ovvero un confronto tra una delle squadre della prossima Champions e una della prossima Europa League. Per chi segue la Conference e per i tifosi delle due contendenti la trentaquattresima giornata di Ligue 1 sarà all’insegna del doppio schermo, in contemporanea, la domenica sera, per non perdersi nemmeno un’azione di gioco di Lens-Montpellier e Lione-Strasburgo. Le due squadre padrone di casa, infatti, sono appaiate al sesto posto a pari punti e solo una delle due andrà in Conference, con la prima che in caso di ulteriore ex-aequo partirà dritta per l’Europa del calcio per la migliore combinazione di tabellino.

Il programma completo della 34° giornata di Ligue 1

Domenica 19 Maggio

Le Havre – Marsiglia ore 21.00

Lens – Montpellier ore 21.00

Lille – Nizza ore 21.00

Lorient – Clermont ore 21.00

Lione – Strasburgo ore 21.00

Metz – Paris Saint-Germain ore 21.00

Monaco – Nantes ore 21.00

Reims – Rennes ore 21.00

Tolosa – Brest ore 21.00