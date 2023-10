Il programma completo del weekend, c’è Arsenal-Man City

In Premier finita la “dittatura” City non ci sono più certezze per la vetta, per il Manchester United una crisi senza fine?

L’ottava giornata in terra britannica si apre con il match tra Luton Town e Tottenham Hotspur, in programma per sabato alla canonica ora di pranzo, ma l’attenzione del saturday soccer è prevalentemente sul rosso del pomeriggio, come il colore della divisa sociale di un Manchester United impegnato nella gara interna con il Brentford ma fondamentalmente coinvolto in una sfida interna a sé stessa, con una crisi che sembra non trovare sbocco, sconfitte in serie, qualche vittoria, poi si precipita di nuovo nello sconforto, insomma per lo United è una stagione sino a questo momento complessa a prescindere.

Domenica occhi puntati su Brighton-Liverpool, entrambe formazioni votate all’attacco, al calcio spettacolo e alla teoria di Zeman di segnare un gol in più dell’avversario, entrambi reduci in campionato da sconfitte, anche se per l’undici di De Zerbi si è trattato di una sonora scoppola (6-1) dall’Aston Villa, mentre per la squadra di Klopp l’amaro in bocca di aver perso in nove tra le polemiche per una rete annullata sul campo del Tottenham. L’ottava di Premier si conclude con il big match tra l’Arsenal e il Manchester City, con la squadra di Guardiola a leccarsi le ferite dopo il primo ko in campionato e la distanza in vetta che si assottiglia rispetto alle avversarie. A proposito dei Gunners, in società si punterebbe forte su Michael Kayode, classe 2004, attualmente in forza alla Fiorentina.

Il programma completo della 8° giornata di Premier League

Sabato 07 Ottobre

Luton Town – Tottenham Hotspur ore 13.30

Burnley – Chelsea ore 16.00

Everton – Bournemouth ore 16.00

Fulham – Sheffield United ore 16.00

Manchester United – Brentford ore 16.00

Crystal Palace – Nottingham Forest ore 18.30

Domenica 08 Ottobre

Brighton – Liverpool ore 15.00

West Ham United – Newcastle United ore 15.00

Wolverhampton – Aston Villa ore 15.00

Arsenal – Manchester City ore 17.30

Per la nona della Liga l’attenzione è tutta per Atlético Madrid – Real Sociedad che mette a confronto due squadre che hanno inanellato tre vittorie consecutive, il Real dopo il trionfo al Maradona deve dimostrare di aver ritrovato il ritmo da campione.

In Spagna si tocca quota nove in fatto di gare di campionato e a chiudere il turno sarà il Barcellona nella trasferta con il Granada che, stando ai pronostici e alla classifica, si presenta come un turno agevole per il blaugrana, ma quest’anno in terra iberica le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E’ il caso, per esempio, dell’Atletico Madrid che non era di certo partito a razzo, ma che, invece, nel match contro la Real Sociedad, si presenta come squadra reduce da tre vittorie consecutive, ruolino di marcia tra l’altro identico a quello della sua avversaria. Sempre in tema di squadre della capitale, il Real di Ancelotti dovrà svelare le carte in tavola e anche far capire se l’Osasuna, suo avversario della partita in programma sabato pomeriggio è quello vincente e audace dell’ultimo turno capace di portare a casa tre punti in trasferta, o quello che nelle quattro partite precedenti ha raccolto la miseria di un solo punto.

Il programma completo della 9° giornata di Liga

Venerdì 06 Ottobre

Athletic Bilbao – Almería ore 21.00

Sabato 07 Ottobre

Cadice – Girona ore 14.00

Real Madrid – Osasuna ore 16.15

Mallorca – Valencia ore 18.30

Siviglia – Rayo Vallecano ore 21.00

Domenica 08 Ottobre

Villarreal – Las Palmas ore 14.00

Atlético Madrid – Real Sociedad ore 16.15

Alavés – Real Betis ore 18.30

Celta Vigo – Getafe ore 18.30

Granada – Barcellona ore 21.00

Un interessante Borussia Dortmund – Union Berlino apre la settima giornata della Bundesliga, la capolista Leverkusen impegnata in casa contro il Colonia fanalino di coda.

Per il campionato tedesco questo è uno degli anni che si prospetta senza una vetta chiara e poche certezze per gli scommettitori o almeno è questa l’impressione dopo le prime giornate del torneo che vede ora il Bayer Leverkusen, impegnato in casa contro il Colonia, a guidare la classifica. Ma prima della capolista sarà la sua inseguitrice, lo Stoccarda, a scendere in campo tra gli anticipi del sabato nella sfida contro il Wolfsburg. A chiudere la settima giornata, la partita di metà classifica, Eintracht Francoforte – 1. FC Heidenheim 1846, entrambe squadre appaiate a sette punti, anche se per l’undici di casa è un bottino figlio soprattutto di pareggi (ben quattro dopo sei giornate).

Il programma completo della 7° giornata di Bundesliga

Venerdì 06 Ottobre

Borussia M’Gladbach – Mainz ore 20.30

Sabato 07 Ottobre

Borussia Dortmund – Union Berlino ore 15.30

Augsburg – SV Darmstadt 98 ore 15.30

Lipsia – VfL Bochum 1848 ore 15.30

Stoccarda – Wolfsburg ore 15.30

Werder Brema – Hoffenheim ore 18.30

Domenica 08 Ottobre

Bayer Leverkusen – Colonia ore 15.30

Bayern Monaco – Friburgo ore 17.30

Eintracht Francoforte – 1. FC Heidenheim 1846 ore 19.30

In Francia partita di cartello tra Reims e Monaco, seconda contro prima in classifica, intanto il Psg nonostante il favore dei pronostici è ancora costretto a inseguire.

La Ligue 1 avrà sabato sera il suo incontro clou, tra Reims e Monaco, mentre per Rino Gattuso e il suo Marsiglia è l’ora di pranzo della domenica quella in calendario per il riscatto dopo la sconfitta al suo esordio sulla panchina. A chiudere l’ottava giornata sarà domenica sera Rennes-Paris Saint-Germain, due squadre che, probabilmente contravvenendo ai pronostici estivi, sono attualmente divise da un solo punto in classifica.

Il programma completo della 8° giornata di Ligue 1

Venerdì 06 Ottobre

Strasburgo – Nantes ore 21.00

Sabato 07 Ottobre

Metz – Nizza ore 17.00

Reims – Monaco ore 21.00

Domenica 08 Ottobre

Marsiglia – Le Havre ore 13.00

Brest – Tolosa ore 15.00

Lione – Lorient ore 15.00

Montpellier – Clermont ore 15.00

Lens – Lille ore 17.05

Rennes – Paris Saint-Germain ore 20.45