Il programma completo della 1^ giornata di Champions League

Il programma della prima giornata di Champions delle italiane si apre subito con un match non di poco conto: Real-Madrid-Inter, alle ore 21:00 di martedì 8 settembre Dopo un ottimo avvio in campionato con tre vittorie su tre, di cui l’ultima in rimonta nella pazza sfida contro il Napoli, i nerazzurri sono alla ricerca di una partenza forte anche in Europa, dove di certo c’è voglia di fare meglio dopo la deludente eliminazione dello scorso anno ai play-off contro il Bodo Glimt. Il primo ostacolo è rappresentato dal Real Madrid dell’ex Denzel Dumfries e, soprattutto, della leggenda Jose Mourinho, che in questo incrocio pieno di nostalgia sfida il suo allievo Christian Chivu. I blancos, reduci da un ko contro il Betis Siviglia nell’ultimo weekend di Liga, sono chiamati a risorgere dopo una stagione passata deludente su tutti i fronti e chiusa con zero titoli, e la Champions è quel terreno dove tutti aspettano di vedere il Real Madrid, che la Coppa dalle grandi orecchie l’ha alzata ben 15 volte. Al netto del romanticismo è attesa una sfida senza esclusione di colpi, con i precedenti nettamente a favore delle merengues. Per gli amanti dell’amarcord l’ultima vittoria dell’Inter contro il Real Madrid risale al 25/11 / 1998, con un 3-1 arrivato grazie a una doppietta di Roberto Baggio, mentre l’ultimo successo al Bernabeu risale al 1° marzo 1967.

Alle ore 21, ma di mercoledì, è in programma Napoli-Arsenal. Gli azzurri, quest’anno guidati da Max Allegri, vivono un inizio di stagione turbolento, con soli tre punti ottenuti nelle prime tre gare di campionato, per via delle due sconfitte subite nei primi due scontri diretti dell’anno, contro Como e Inter. Per non alimentare i malumori e allontanare i primi fantasmi che aleggiano sulla panchina del tecnico toscano, i partenopei sono chiamati a una prestazione maiuscola contro i vice campioni d’Europa in carica dell’Arsenal. Gli uomini di Arteta si lasciano alle spalle una stagione straordinaria coronata con la vittoria della Premier League dopo 21 anni e una finale di Champions raggiunta dopo 20 anni, dove i sogni si sono infranti davanti alla potenza del Paris Saint-Germain. A giudicare dall’inizio della nuova stagione, con tre vittorie in tre partite di campionato, i Gunners sembrano non aver perso la fame di vittoria che li ha accompagnati nella scorsa annata, e anche in Europa partono con l’ambizione di arrivare in fondo. Gli uomini di Arteta partono favoriti, ma al Maradona, si sa, anche i giganti possono diventare molto piccoli.

Venendo al giovedì, alle 18:45 è in programma Fenerbahçe-Roma. I giallorossi tornano sul palcoscenico della Champions dove mancavano dalla stagione 2018-2019. Sull’onda dell’entusiasmo per un ottimo avvio di campionato che porta molti osservatori a vedere la Roma una candidata allo scudetto, gli uomini di Gasperini sono ora chiamati una prestazione di coraggio e personalità in una competizione che il club non affronta da anni e dove anche diversi calciatori sono alla prima apparizione. Il primo ostacolo verso la qualificazione agli ottavi è rappresentato dal Fenerbahçe, dove in estate si è accasato l’ex Romelu Lukaku, in un ambiente notoriamente caldo e più abituato alla competizione.

Alle 21:00 è il momento di Como-Lipsia. Per i lariani e per tutta la città di Como è giunto il momento tanto atteso: l’esordio alla prima storica partecipazione del club alla Champions League. L’appuntamento con l’Europa dei grandi non ha colto impreparati l’ambiziosa proprietà indonesiana e la dirigenza, come dimostrato da un’ennesima campagna acquisti di livello, segno evidente della voglia dei comaschi di non voler recitare un ruolo da comprimari. Ora tocca alla squadra, con diversi interpreti alla prima esperienza in Champions League, mostrarsi all’altezza della situazione e far parlare di sé anche in Europa. Per farlo occorre avere la meglio su un Lipsia guidato da una proprietà altrettanto ambiziosa e certamente più abituato a questi palcoscenici. Tra le altre sfide spicca sicuramente Liverpool – Atletico Madrid

Il programma completo della 1^ giornata di Champions League

Martedì 8 settembre

Club Brugge – Aston Villa – 18:45

AEK Atene – Linzer Athletik-Sport-Klub – 18:45

Porto – Manchester City – 21:00

Real Madrid – Inter – 21:00

Borussia Dortmund – Villareal – 21:00

Lilla – Betis Siviglia – 21:00

Mercoledì 9 settembre

Barcellona – Feyenoord – 18:45

Stoccarda – Viking Fotballklubb – 18:45

Napoli – Arsenal – 21:00

Liverpool – Atletico Madrid – 21:00

Paris Saint – Germain – Slovan Bratislava – 21:00

Sporting Lisbona – Galatasaray – 21:00

Giovedì 10 settembre

Fenerbahçe – Roma – 18:45

PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk – 18:45

Bayern Monaco – Bodo Glimt – 21:00

Slavia Praga – Lens – 21:00

Como – Red Bull Lipsia – 21:00

Manchester United – Sabah Futbol Klubu – 21:00