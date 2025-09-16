Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Il programma completo della 1° giornata di Champions League

Pronti, partenza, via! Riparte anche la Champions League con l’edizione 2025-2026. Diversi i paesi alla loro prima partecipazione. L’Italia si presenta con 4 squadre. La formazione da battere è il Paris Saint – Germain.

Set 16, 20252 Lettura
NYON, SWITZERLAND - JUNE 17: xxx during the of the UEFA Champions League 2025/26 First Qualifying Round Draw at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on June 17, 2025 in Nyon, Switzerland (Photo by Kristian Skeie - UEFA)

Delle 4 squadre che rappresentano l’Italia nella nuova edizione della Coppa dalle grandi orecchie, la prima a scendere in campo è la Juventus. I bianconeri esordiscono in casa contro il Borussia Dortmund martedì 16 alle 18.45. Dopo la deludente eliminazione ai play-off lo scorso anno contro il Psv Eindhoven, la Vecchia Signora quest’anno ha l’obbligo di superare la lunga fase a gironi e approdare quanto meno agli ottavi di finale. Per farlo, dato i pochissimi posti per accedere direttamente alla fase finale, gli uomini di Tudor devono sfruttare la scia d’entusiasmo derivante dalla vittoria nel derby d’Italia in campionato, dove è a punteggio pieno, per partire con il piede giusto nella sua avventura europea. All’Allianz Stadium si presenta un Borussia Dortmund reduce dalla vittoria in Bundesliga contro l’Heidenheim e a quota sette punti in classifica. La partita si preannuncia divertente.

Passando al mercoledì, alle ore 21.00 va in scena Paris Saint-Germain – Atalanta. Gli uomini di Luis Enrique, campioni in carica, hanno coronato la stagione passata con la vittoria della Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham, al termine di una gara pazza e recuperata in extremis, che però ha anche dimostrato come i parigini non siano imbattibili. Al Parco dei Principi si presente un’Atalanta che al momento sembra ben diversa da quella squadra che negli ultimi anni ha regalato grandi emozioni anche in Europa, alle prese ancora con l’adattamento ai nuovi dettami tecnici di Ivan Juric. In contemporanea anche Ajax-Inter. Gli olandesi sono un po’avanti di condizione dato l’avvio anticipato dell’Eredivisie rispetto al nostro campionato e fra le proprie mura non fanno mai sconti. Per portare via i tre punti dalla Johan Cruijff Arena, servirà l’Inter nel formato migliore che, a onor del vero, non si è ancora vista in questo avvio di stagione. I vice-campioni d’Europa vengo dalla sconfitta contro la Juventus in campionato, la seconda consecutiva in tre partite e non possono steccare la prima partita europea della stagione, se vogliono provare a rivitalizzare un ambiente al momento giù di morale.

Bisogna invece aspettare le 21.00 di giovedì 18 settembre per vedere esordire in Champions League i Campioni d’Italia del Napoli, ospiti del Manchester City. Gli azzurri, anche a loro a punteggio pieno in campionato, hanno fatto un mercato orientato alla Champions League, dove tutto il club, Antonio Conte in primis, non vuole di certo fare una semplice comparsa. Occhi puntati su Kevin De Bruyne, grande ex della serata e vero uomo Champions di questo Napoli. Dall’altra parte gli uomini di Guardiola vogliono partire forte e tornare ad essere protagonisti in Europa, dopo essere usciti lo scorso anno ai play-off per mano del Real Madrid. Fra le altre partite spiccano Bayern Monaco – Chelsea, nel revival della finale del 2012 e Liverpool-Atletico Madrid.

 Champions League 2025-2026: il programma della 1ª giornata

Martedì 16 settembre

Psv Eindhoven-Union St. Gilloise (18.45)

Athletic Bilbao- Arsenal (18.45)

Juventus – Borussia Dortmund (21.00)

Benfica-Qarabag (21.00)

Tottenham – Villareal (21.00)

Real Madrid – Olympique Marsiglia (21.00)

Mercoledì 17 settembre

Olympiacos – Pafos (18.45)

Slavia Praga – Bodo Glimt (18.45)

Bayern Monaco – Chelsea (21.00)

Psg – Atalanta (21.00)

Ajax-Inter (21.00)

Liverpool – Atletico Madrid (21.00)

Giovedì 18 settembre

Copenaghen – Leverkusen (18.45)

Club Brugge – Monaco (18.45)

Eintracht – Galatasaray (21.00)

Sporting – Kairat (21.00)

Newcastle – Barcellona (21.00)

Manchester City-Napoli (21.00)

 

0 Shares

Articoli correlati

Juventus-Dortmund, le probabili formazioni, orario e dove vedere

Set 16, 2025

Sorteggio: Le avversarie di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta

Ago 29, 2025

Champions League: Sorteggio, le possibili avversarie per le italiane

Ago 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.