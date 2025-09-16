Il programma completo della 1° giornata di Champions League

Delle 4 squadre che rappresentano l’Italia nella nuova edizione della Coppa dalle grandi orecchie, la prima a scendere in campo è la Juventus. I bianconeri esordiscono in casa contro il Borussia Dortmund martedì 16 alle 18.45. Dopo la deludente eliminazione ai play-off lo scorso anno contro il Psv Eindhoven, la Vecchia Signora quest’anno ha l’obbligo di superare la lunga fase a gironi e approdare quanto meno agli ottavi di finale. Per farlo, dato i pochissimi posti per accedere direttamente alla fase finale, gli uomini di Tudor devono sfruttare la scia d’entusiasmo derivante dalla vittoria nel derby d’Italia in campionato, dove è a punteggio pieno, per partire con il piede giusto nella sua avventura europea. All’Allianz Stadium si presenta un Borussia Dortmund reduce dalla vittoria in Bundesliga contro l’Heidenheim e a quota sette punti in classifica. La partita si preannuncia divertente.

Passando al mercoledì, alle ore 21.00 va in scena Paris Saint-Germain – Atalanta. Gli uomini di Luis Enrique, campioni in carica, hanno coronato la stagione passata con la vittoria della Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham, al termine di una gara pazza e recuperata in extremis, che però ha anche dimostrato come i parigini non siano imbattibili. Al Parco dei Principi si presente un’Atalanta che al momento sembra ben diversa da quella squadra che negli ultimi anni ha regalato grandi emozioni anche in Europa, alle prese ancora con l’adattamento ai nuovi dettami tecnici di Ivan Juric. In contemporanea anche Ajax-Inter. Gli olandesi sono un po’avanti di condizione dato l’avvio anticipato dell’Eredivisie rispetto al nostro campionato e fra le proprie mura non fanno mai sconti. Per portare via i tre punti dalla Johan Cruijff Arena, servirà l’Inter nel formato migliore che, a onor del vero, non si è ancora vista in questo avvio di stagione. I vice-campioni d’Europa vengo dalla sconfitta contro la Juventus in campionato, la seconda consecutiva in tre partite e non possono steccare la prima partita europea della stagione, se vogliono provare a rivitalizzare un ambiente al momento giù di morale.

Bisogna invece aspettare le 21.00 di giovedì 18 settembre per vedere esordire in Champions League i Campioni d’Italia del Napoli, ospiti del Manchester City. Gli azzurri, anche a loro a punteggio pieno in campionato, hanno fatto un mercato orientato alla Champions League, dove tutto il club, Antonio Conte in primis, non vuole di certo fare una semplice comparsa. Occhi puntati su Kevin De Bruyne, grande ex della serata e vero uomo Champions di questo Napoli. Dall’altra parte gli uomini di Guardiola vogliono partire forte e tornare ad essere protagonisti in Europa, dopo essere usciti lo scorso anno ai play-off per mano del Real Madrid. Fra le altre partite spiccano Bayern Monaco – Chelsea, nel revival della finale del 2012 e Liverpool-Atletico Madrid.

Champions League 2025-2026: il programma della 1ª giornata

Martedì 16 settembre

Psv Eindhoven-Union St. Gilloise (18.45)

Athletic Bilbao- Arsenal (18.45)

Juventus – Borussia Dortmund (21.00)

Benfica-Qarabag (21.00)

Tottenham – Villareal (21.00)

Real Madrid – Olympique Marsiglia (21.00)

Mercoledì 17 settembre

Olympiacos – Pafos (18.45)

Slavia Praga – Bodo Glimt (18.45)

Bayern Monaco – Chelsea (21.00)

Psg – Atalanta (21.00)

Ajax-Inter (21.00)

Liverpool – Atletico Madrid (21.00)

Giovedì 18 settembre

Copenaghen – Leverkusen (18.45)

Club Brugge – Monaco (18.45)

Eintracht – Galatasaray (21.00)

Sporting – Kairat (21.00)

Newcastle – Barcellona (21.00)

Manchester City-Napoli (21.00)