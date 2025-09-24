Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il programma completo della 1° giornata di Europa League

Al via la nuova stagione con il format a classifica unica. Roma e Bologna pronte alla sfida europea: debutti in trasferta contro Nizza e Aston Villa

Set 24, 20251 Lettura
BILBAO, SPAIN - MAY 19: A detailed view of the Europe League Trophy and a winners medal ahead of the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at San Mames Stadium on May 19, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La stagione 2025/2026 inaugura il secondo anno del nuovo formato della UEFA Europa League, segnando una svolta nel panorama calcistico continentale. Così come avvenuto per la Champions League, anche la seconda competizione europea per club adotta la fase campionato, che sostituisce i tradizionali gironi eliminatori. Il nuovo sistema prevede una classifica unica in cui le squadre disputano otto partite totali – quattro in casa e quattro in trasferta – contro avversarie differenti. Al termine di questa fase, le migliori classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, rendendo ogni sfida determinante per il cammino europeo.

Roma e Bologna, debutti insidiosi lontano da casa

Le due rappresentanti italiane, Roma e Bologna, si preparano ad affrontare un’annata europea fondamentale per la crescita dei rispettivi progetti tecnici. La Roma, affidata alla guida esperta di Gian Piero Gasperini, farà il suo esordio mercoledì 24 settembre sul campo del Nizza, in una sfida subito delicata per testare l’impatto del nuovo corso giallorosso.

Il Bologna, invece, scenderà in campo giovedì 25 settembre contro l’Aston Villa in terra inglese. Per il club emiliano si tratta di un’occasione prestigiosa per confermare la propria ambizione anche in ambito internazionale, dopo una stagione di alto profilo in Serie A.

Il programma completo della 1° giornata

Mercoledì 24 settembre 2025

PAOK – Maccabi Tel-Aviv (ore 18:45)
Midtjylland – Sturm Graz (ore 18:45)
GNK Dinamo – Fenerbahçe (ore 21:00)
Real Betis – Nottingham Forest (ore 21:00)
Braga – Feyenoord (ore 21:00)
Stella Rossa – Celtic (ore 21:00)
Friburgo – Basilea (ore 21:00)
Nizza – Roma (ore 21:00)
Malmö – Ludogorets (ore 21:00)

Giovedì 25 settembre 2025

Go Ahead Eagles – FCSB (ore 18:45)
Lille – Brann (ore 18:45)
Aston Villa – Bologna (ore 21:00)
Salisburgo – Porto (ore 21:00)
Utrecht – Lione (ore 21:00)
Ferencváros – Viktoria Plzen (ore 21:00)
Rangers – Genk (ore 21:00)
Stoccarda – Celta Vigo (ore 21:00)
Young Boys – Panathinaikos (ore 21:00)

