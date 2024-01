Il programma completo della 19° giornata di Liga. Numeri e curiosità

Per la diciannovesima giornata del torneo, le squadre spagnole tornano in campo in una Liga versione infrasettimanale, dopo lo stop a cavallo tra Natale e Capodanno, anticipando il turno prima di un nuovo break in occasione dell’Epifania. Ad aprire il cartellone sarà il Getafe attualmente ottavo in classifica che attende l’arrivo dei pari avversari del Rayo Vallecano che è, invece, all’undicesimo posto, a sei punti di distacco. E se per il secondo match del martedì la Real Sociedad scende in campo con il favore dei pronostici contro l’Alavés, piuttosto stuzzicante e da “tripla” si presenta la gara della sera che vede contrapposti il Valencia e il Villareal, entrambi galvanizzati dalla conquista dei tre punti nel turno precedente e, stando alle impressioni degli esperti di calcio spagnolo, in una fase di forma per allungare la striscia positiva.

Ma il momento clou della diciannovesima giornata è tutto concentrato il mercoledì quando saranno di scena le due squadre capolista, che, appaiate a quarantacinque punti, guidano la Liga. Prima a calpestare il prato sarà il Real Madrid che ospiterà il Mallorca e poi poco dopo il fischio finale tocca al Girona uscire dagli spogliatoi per sfidare tra le mura amiche l’altra squadra madrilena, l’Atletico, del “Cholito” Simeone. E così in una sfida, in differita, per la vetta, i Blancos di Carletto Ancelotti, fresco di rinnova sulla panchina del Real, si troveranno a sostenere i “cugini” e rivali calcistici di sempre dell’Atletico, per le varie combinazioni che potrebbero portarli al primato solitario in questa edizione della Liga che vede al secondo posto ex aequo, lo stesso Atletico e il Barcellona, ma a ben sette punti di distanza dalla vetta.

A proposito dei blaugrana, sarà proprio il Barcellona a chiudere il turno infrasettimanale post-Capodanno con la trasferta allo stadio di Gran Canaria dove andrà a fare visita ai padroni di casa de Las Palmas concludendo un giovedì che ha in programma il match del pomeriggio Osasuna-Almería e a seguire un Siviglia-Athletic Bilbao che potrebbe vedere la compagine basca, a seconda di quanto già accaduto su altri campi, e in un turno che sembra possa essere abbordabile sulla carta per conquistare i tre punti, avvicinarsi alla prestigiosa zona Champions League della classifica della massima competizione calcistica iberica.

Il programma completo della 19° giornata di Liga

Martedì 02 Gennaio

Getafe – Rayo Vallecano ore 17.00

Real Sociedad – Alavés ore 19.15

Valencia – Villarreal ore 21.30

Mercoledì 03 Gennaio

Granada – Cadice ore 17.00

Celta Vigo – Real Betis ore 19.15

Real Madrid – Mallorca ore 19.15

Girona – Atlético Madrid ore 21.30

Giovedì 04 Gennaio

Osasuna – Almería ore 17.00

Siviglia – Athletic Bilbao ore 19.15

Las Palmas – Barcellona ore 21.30