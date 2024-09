Il programma della 1ª giornata di Champions League

Pronti, partenza, via!!! Alle 18.45 di questo Martedì 17 Settembre incomincerà la nuova Champions League a girone unico. Ad inaugurare e di conseguenza ad aprire questa competizione con un nuovo modus operandi, sarà la Juventus del neo allenatore Thiago Motta, protagonista l’anno scorso di una stagione memorabile con il Bologna che toccò l’apice proprio con l’approdo (di quest’ultimo) tra le grandi d’Europa. In serata invece ci sarà il Milan impegnato in casa in una sfida durissima contro il Liverpool. Nei giorni successivi invece spazio anche per l’Inter che volerà all’Etihad Stadium, l’Atalanta in casa contro l’Arsenal e il Bologna contro lo Shakhtar.

Dopo un anno di assenza per squalifica (questioni legate al caso plusvalenze) e il cambio di allenatore, la nuova Juventus di Thiago Motta è pronta a ritornare in Champions League. Con la nuova formula secondo la quale le prime otto classificate andranno automaticamente agli ottavi a discapito di chi arriverà tra la 9° e la 24° posizione che dovranno affrontare una sorta di spareggio composto da 180 minuti (il resto non sarà “ripescato” dall’Europa League ma al contrario definitivamente eliminato), ogni punto guadagnato o perso risulterà ancora più importante. E dopo l’inizio a razzo spento un po’ dagli ultimi due 0-0 contro Roma e soprattutto a sorpresa Empoli, sarà doveroso quindi partire con il piede giusto. I bianconeri sfideranno davanti ai propri tifosi gli olandesi del PSV, un avversario sulla carta abbordabile che però puo nascondere sempre qualche insidia data anche l’ottima partenza in campionato che li vede primi a punteggio pieno a quota 15.

A seguire alle 21 insieme alle altre andrà in scena il Milan di Paulo Fonseca che qualche giorno fa ha travolto il Venezia 4-0 conquistando la prima vittoria dopo due pareggi e una sconfitta. Ad attenderli ci sarà il nuovo Liverpool di Arne Slot, quarto a quota 9 in Premier che proprio Sabato è stato sconfitto clamorosamente in casa 0-1 dal Nottingham Forest. Una settimana a dir poco tosta per il “diavolo” che si concluderà con il derby della madonnina di domenica sera. L’unica nota positiva sarà il rientro di Alvaro Morata che con tutta probabilità partirà dal 1′ minuto. Per il resto anche i precendenti non vanno a favore del club milanese che su tre incontri ne hanno vinti solo uno nel 2007 con la vittoria poi della Champions, per non parlare poi della famosa finale persa ad Istanbul ai calci di rigore nel 2005 e l’ultima recente a San Siro nel 2021.

Nella giornata di Mercoledì sarà invece la volta del Bologna impegnato nel tardo pomeriggio contro gli ucraini dello Shakhtar in casa e l’Inter a Manchester contro il City. E’ tutto pronto per il grande evento che vede coinvolta l’intera città di Bologna che aspetta questo momento da ben 61 anni quando nell’annata 1963/64 poi, dopo 3 gare combattute fu eliminato in seguito al lancio della monetina che premiò l’Anderlecht. Bisogna però sottolineare come la squadra complice il trasferimento di Thiago Motta e le cessioni di due perni fondamentali del reparto difensivo e offensivo come Calafiori e Zirkzee, sia calata molto. A primo impatto infatti, queste prime quattro partite sotto la guida dell’ex Viola Vincenzo Italiano hanno evidenziato come la squadra abbia fatto un netto passo indietro nonostante l’ultima rimonta fresca con il Como da 0-2 a 2-2. Anche gli ucraini dello Shakhtar sembrano siano partiti con il freno a mano tirato dopo la vittoria del campionato della scorsa stagione e l’attuale sesto posto in classifica a -4 dalla vetta.

L’Inter di Simone inzaghi dopo aver esordito con un pareggio contro il Genoa , aver vinto poi contro il Lecce di misura e aver steso l’Atalanta 4-0, si ferma a Monza 1-1. Complice la settimana di fuoco che li spetta, il turnover del tecnico non ha dato i suoi frutti. La gara di Monza ha portato però un ulteriore strascico, i nerazzurri infatti dovranno fare a meno di Dimarco che nella giornata di Lunedì ha rimediato un affaticamento muscolare causato dalla permanenza in campo degli ultimi minuti di Monza complici le sostituzioni già terminate. Dall’altro lato invece si trova in forma smagliante il Manchester City al comando in solitaria della Premier. Il “biscione” però grida vendetta. La finale persa il 10 Giugno 2023 ha lasciato l’amaro in bocca complice anche la buona prestazione disputata dove la netta superiorità degli inglesi sulla carta, come da pronostico, non è venuta fuori.

Infine l’Atalanta dopo essere salita sul tetto dell’Europa League lo scorso Maggio, si prepara ad accogliere a Bergamo l’Arsenal di Arteta nella giornata di Giovedì alle 21. Dopo un inizio di campionato un po’ altalenante con una vittoria e due sconfitte, la rimonta di domenica pomeriggio nel giro di 60 secondi contro la Fiorentina dà una spinta e una carica in più alla sfida contro i gunners, freschi vincitori del derby contro il Tottenham. All’ormai completato e finito Gewiss Stadium si prospetta una gara affascinante tra due compagini che nell’arco degli anni sono cresciute molto sul piano del gioco.

Da segnalare anche l’esordio in Champions di Mbappè al Bernabeu con la maglia del Real Madrid, dell’Atletico Madrid con i nuovi acquisti di J. Alvarez. C. Gallagher e R. Le Normand in primis, del nuovo Bayern di Vincent Kompany e ultimo ma non per importanza del Barcellona di Lamine Yamal guidato dal tecnico Hansi Flick che sta facendo faville (primo a punteggio pieno a quota 15).

Champions League 2024-2025: il programma della 1ª giornata

17.09. 18:45 Juventus-PSV

17.09. 18:45 Young Boys-Aston Villa

17.09. 21:00 Bayern-Dinamo Zagabria

17.09. 21:00 Milan-Liverpool

17.09. 21:00 Real Madrid-Stoccarda

17.09. 21:00 Sporting-Lilla

18.09. 18:45 Bologna-Shakhtar

18.09. 18:45 Sparta Praga-Salisburgo

18.09. 21:00 Celtic-Slovan Bratislava

18.09. 21:00 Club Brugge-Dortmund

18.09. 21:00 Manchester City-Inter

18.09. 21:00 PSG-Girona

19.09. 18:45 Feyenoord-Leverkusen

19.09. 18:45 Stella Rossa-Benfica

19.09. 21:00 Atalanta-Arsenal

19.09. 21:00 Atletico Madrid-RB Lipsia

19.09. 21:00 Brest-Sturm Graz

19.09. 21:00 Monaco-Barcellona