Il programma completo della 2^ giornata di Champions League

Delle italiane la prima a scendere in campo in questo secondo appuntamento della Champions League è l’Atalanta che ospita il Brugge alle 18:45 di mercoledì 30 settembre. La sfida, che è un revival dei play-off della scorso anno in cui ebbero la meglio i belgi, rappresenta già un primo bivio nel percorso europeo della Dea. Malgrado il nuovo formato della Champions presenti molte più gare da disputare, l’accesso diretto alla fase finale limitato a sole 4 squadre, non ammette troppi passi falsi. Così gli uomini di Juric, reduci dalla brutta sconfitta all’esordio contro il Psg, sono chiamati a una prestazione per portare a casa nient’altro che la vittoria, contro un Brugge che nella prima giornata di Champions League ha esordito in pompa magna rifilando un netto 4-1 al Monaco. Alle ore 21:00 è in programma Inter-Slavia Praga. I nerazzurri vengono dal buon debutto della Johan Crujff Arena, dove hanno piegato l’Ajax con una doppietta di Thuram e vogliono dare seguito anche al momento di ripresa in campionato, cercando di superare uno Slavia Praga reduce dal pareggio casalingo contro il Bodo Glimt, che ha ancora il sapore della beffa, visto il doppio vantaggio sfumato solo nei dodici minuti finali.

Venendo al mercoledì, alle 21:00 va in scena Villareal-Juventus. La sfida vede entrambe le parti obbligate al successo, se non vogliono che la strada per gli ottavi si metta subito in salita. Gli uomini di Tudor vengono dal pareggio pirotecnico della prima giornata contro il Dortmund, raggiunto nel finale dopo uno svantaggio di due goal, a cui si aggiungono i due consecutivi in campionato contro Verona e Atalanta, segno di un leggero momento di calo dopo un avvio di stagione entusiasmante. Di fronte si presenta un Villareal che vive un ottimo inizio in Liga, dove è terzo in classifica, ma che al debutto in Champions League è uscito sconfitto per 1-0 dal campo del Tottenham e che necessita dei tre punti per puntare agli ottavi. L’ultimo precedente risale alla stagione 2021-2022 quando gli spagnoli espugnarono l’Allianz Stadium per 0-3 ribaltando l’1-0 dell’andata ed eliminando la Juventus agli ottavi di finale. Stesso orario anche per Napoli-Sporting Lisbona. Gli uomini di Conte sono chiamati alla vittoria dopo la sconfitta contro il Manchester City nel primo appuntamento europeo, a cui poi è seguita la sconfitta in campionato contro il Milan San Siro nel posticipo della quinta giornata di Seri A. Per rimettersi in carreggiata serve avere la meglio su uno Sporting Lisbona che all’esordio ha superato facilmente i kazaki del Kairat di Amaty con un netto 4-1. Per gli azzurri ostacolo abbordabile ma tutt’altro che scontato.

Tutti i riflettori sono sicuramente puntati su Barcellona – Paris Saint – Germain, che è a tutti gli effetti il match di giornata, con Luis Enrique che affronta il suo passato. I campioni in carica vengono dalla vittoria più che convincente contro l’Atalanta e vogliono ribadire la loro supremazia europea cercando il successo contro una delle top del continente. Dall’altra parte, un Barça reduce dalla vittoria esterna contro il New Castle, vede la possibilità, in caso di vittoria, di mandare subito un segnale alla concorrenza e far capire che i blaugrana vogliono sempre e solo la finale. L’ultimo precedente risale al quarto di finale dell’aprile 2024 dove i francesi ebbero la meglio con un netto 1-4 nella gara di ritorno, proprio al Camp-Nou.

Il programma completo della 2^ giornata di Champions League

Martedì 30 settembre

Atalanta-Brugge – 18:45

Kairat-Real Madrid – 18:45

Inter – Slavia Praga – 21:00

Atletico Madrid – Eintracht Francoforte – 21:00

Chelsea –Benfica – 21:00

Bodo Glimt – Tottenham – 21:00

Galatasaray – Liverpool – 21:00

Olympique – Marsiglia – Ajax – 21:00

Pafos – Bayern Monaco – 21:00

Mercoledì 1 ottobre

Qarabag – Copenaghen – 18:45

Union St.Gilloise – Newcastle – 18:45

Arsenal – Olympiacos – 21:00

Monaco – Manchester City – 21:00

Bayer Leverkusen – Psv Eindhoven – 21:00

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao – 21:00

Napoli – Sporting Lisbona – 21:00

Villareal – Juventus – 21:00