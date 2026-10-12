Il programma completo della 2^ giornata di Champions League

In questa seconda giornata della lunga fase a gironi il calendario delle italiane vede un Napoli impegnato sul campo del Villareal. Gli uomini di Allegri, reduci dalla sconfitta contro l’Arsenal all’esordio, in seguito comunque a una prestazione dignitosa, sono ora chiamati a una svolta anche in Champions League. Dopo i due successi in campionato contro Bologna e Frosinone, arrivati rispettivamente prima e dopo la pausa, gli azzurri sono ora chiamati a fare i primi punti anche in Europa, dove li aspetta un Villareal reduce dal ko per 3-2 contro il Bayern Monaco all’esordio e protagonista di un inizio altalenante in campionato. Il match è in programma alle ore 21:00 di martedì 13 ottobre.

In contemporanea anche Inter – Brugge. I nerazzurri mostrano sempre più convinzione e forza mentale con il passar delle giornate, come dimostra il successo in campionato contro il Parma, arrivato tutto nel primo tempo, dove non hanno ripetuto l’errore di andare in svantaggio. Dopo una sconfitta all’esordio in Champions League contro il Real Madrid arrivata con qualche rimpianto per i goal regalati e quelli sprecati, ora l’occasione di portare a casa il primo successo europeo davanti al proprio pubblico contro un Brugge reduce anch’esso da un ko al debutto, in casa contro l’Aston Villa.

Venendo al mercoledì, alle 18:45 è in programma Feyenoord – Como. Gli uomini di Fabregas vengono dalla larga vittoria casalinga contro il RB Lipsia all’esordio storico in Champions League e marciano dritti, con ambizione e senza paura, alla ricerca del secondo successo consecutivo in Champions League, sul campo del Feyenoord, avversario ormai frequente per le italiane negli ultimi anni, in un ambiente noto per il suo calore e la sua atmosfera e reduce dal pesante ko contro il Barça al Camp Nou. Per i lariani l’occasione di portarsi a 6 punti e proseguire nella scalata verso una storica qualificazione.

Alle ore 21:00 va in scena quello che è il match più atteso di questo turno, almeno fra le italiane; Roma-Real Madrid. Dopo un esordio con tre punti contro la sua Inter, Jose Mourinho ritrova un altro pezzo del suo passato in Italia, la Roma con cui ha condiviso la gioia della Conference League, sfiorando l’impresa dell’Europa League un anno dopo, davanti a un Olimpico tutto esaurito che lo accoglierà a braccia aperte. Alle prese con un andamento in Liga che lo vede quarto a sei punti dalla vetta, lo Special One non vorrà certo fare sconti agli uomini di Gasperini, reduci da un pareggio contro il Fenerbahçe all’esordio e ancora imbattuti in campionato. Per i giallorossi la grande occasione di misurarsi contro una big d’Europa e segnare un successo che sarebbe comunque storico. Tra le altre sfide occhi puntati su Atletico Madrid – Manchester United e Parsi Saint – Germain – Manchester City.

Il programma completo della 2^ giornata di Champions League

Martedì 13 ottobre

Lens – Sporting Lisbona – 18:45

Sabah Futbol Club – Slavia Praga – 18:45

Galatasaray – Barcellona – 21:00

Red Bull Lipsia – PSV Eindhoven – 21:00

Arsenal – Lilla – 21:00

Atletico Madrid – Manchester United – 21:00

Villareal – Napoli – 21:00

Viking – Bayern Monaco – 21:00

Inter – Club Brugge – 21:00

Mercoledì 14 ottobre

Lask – Liverpool – 18:45

Feyenoord – Como – 18:45

Shakhtar Donetsk – Aek Atene – 21:00

Betsi Siviglia – Porto – 21:00

Roma – Real Madrid – 21:00

Slovan Bratislava – Stoccarda – 21:00

Aston Villa – Fenerbahçhe – 21:00

Manchester City – Paris Saint – Germain – 21:00

Bodo Glimt – Borussia Dortmund – 21:00