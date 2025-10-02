Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il programma completo della 2° giornata di Europa League

Dopo il debutto di Roma e Bologna, rispettivamente contro Nizza e Aston Villa, le italiane cercano di proseguire il cammino europeo nel migliore dei modi.

23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

L’Europa League torna dopo la prima giornata di questa ‘League Phase’. Diverse sono le squadre già a quota 3 punti, tra cui il Porto di Farioli, che ha vinto il primo match contro il Salisburgo fuori casa. Altre formazioni che hanno convinto sono sicuramente il Lione e il Braga. Le sorprese sono state sicuramente il Panathinaikos con la vittoria per 1-4 contro lo Young Boys, il Genk di misura contro il Rangers, la Dinamo Zagabria e il Midtjylland con il successo di 2 lunghezze incontrando rispettivamente il Fenerbahçe e Sturm Graz.

Le formazioni italiane (Bologna e Roma) sono pronte per regalarci 90 minuti di puro spettacolo. Da una parte Gasperini ha già conquistato la piazza dopo l’ottimo avvio in campionato e la prima vittoria in trasferta in questa competizione. Italiano invece deve già rincorrere nonostante l’ottima prova fornita nella scorsa settimana al ‘Villa Park’, e il Friburgo in casa potrebbe essere la buona occasione per ottenere i primi 3 punti in classifica.

Il pareggio contro il Lecce all’ultimo secondo firmato da Camarda ha spento per un attimo l’entusiasmo dei tifosi, ma il desiderio di Orsolini e compagni sarà quello di offrire il massimo sforzo in campo prima della sosta nazionali. Per entrambe ‘anema e core’ potrebbero non bastare, anche se il coraggio in una partita così importante di certo non mancherà! Siamo solo agli inizi, ma ogni minuto può essere decisivo anche per le sorti di una stagione.

Il programma completo della 2ª giornata

Giovedì 2 ottobre 2025

Panathinaikos-Go Ahead Eagles (ore 18:45)

Roma-Lille ore (18:45)

Steaua Bucarest-Young Boys (ore 18:45)

Ludogorets-Betis Siviglia ore (ore 18:45)

Viktoria Plzeň-Malmö ore (ore 18:45)

Fenerbahçe-Nizza ore (ore 18:45)

Bologna-Friburgo ore (ore 18:45)

Brann-Utrecht ore (ore 18:45)

Celtic-Braga (ore 18:45)

Nottingham Forest-Midtjylland ore (21:00)

Lione-Salisburgo (ore 21:00)

Genk-Ferencvárosi (ore 21:00)

Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Zagabria (ore 21:00)

Sturm Graz-Rangers (ore 21:00)

Celta Vigo-PAOK (ore 21:00)

Porto-Stella Rossa (ore 21:00)

Feyenoord-Aston Villa (ore 21:00)

Basilea-Stoccarda (ore 21:00)

