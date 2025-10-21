Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il programma completo della 3^ giornata di Champions League

La UEFA Champions League entra ancora più nel vivo con la terza giornata della sua fase a girone unico

Ott 21, 20252 Lettura
Mandatory Credit: Photo by EPhotopress/Shutterstock (15507945au) Igor Tudor Head Coach of Juventus FC gestures during Serie A 2025/26 football match between Juventus FC and Atalanta BC at Allianz Stadium Turin Italy on 27 September 2025. (Photo EPhotopress) Juventus FC v Atalanta BC - Serie A, Allianz Stadium, Turin, Italy - 27 Sep 2025

Dopo la ripresa dei campionati europei in seguito alla seconda sosta delle nazionali, torna anche la Champions League con la terza giornata. Quanto alle italiane, Inter, Atalanta e Napoli sono chiamate a dare seguito ai successi del turno precedente, mentre per la Juve urge un cambio di rotta.

Il programma delle italiane in Europa vede i vice campioni dell’Inter ospiti dei begli dell’Union Saint Gilloise martedì 21 ottobre alle ore 21.00, nel primo incontro tra le due squadre in una gara ufficiale, con i nerazzurri che ritrovano una squadra belga in una competizione europea dopo un Anderlecht- Inter del 2004. Gli uomini di Chivu sono reduci da una facile vittoria a San Siro contro lo Slavia Praga e, sulla scia anche di un ottimo momento in campionato, cercano il terzo successo consecutivo in Europa per restare a punteggio pieno e mettere in discesa il percorso qualificazione. Per farlo dovranno superare un avversario a quota 3 punti e alla ricerca del riscatto dopo il brutto ko rimediato dal New Castle nel turno precedente.

In contemporanea Psv-Eindhoven – Napoli. Gli uomini di Conte, dopo la sconfitta all’esordio per mano del Manchester City, hanno centrato il primo successo europeo della stagione battendo in casa lo Sporting Lisbona grazie alla rete decisiva di Hojlund. Per dare continuità ai risultati e accrescere le speranze di passaggio agli ottavi, i campioni d’Italia non possono fallire la trasferta nei Paesi Bassi, contro un Psv reduce dal pareggio contro il Bayer Leverkusen e con un solo punto in classifica, chiamato perciò anch’esso al tutto per tutto.

Venendo al mercoledì, alle ore 21.00 occhi puntati su Real Madrid – Juventus. I blancos, a punteggio pieno grazie alle vittorie contro il Marsiglia e il Kairat Almaty, in questo terzo appuntamento europeo vedono alzarsi l’asticella del valore avversario, ospitando la Juventus. I bianconeri vivono un momento complicato fatto di quattro pareggi fra campionato e Champions, di cui l’ultimo contro il Villareal con la rete subita nel finale, e con l’ultima gara di campionato che ha visto la vecchia signora cadere a Como. Gli uomini di Tudor sono chiamati a compiere l’impresa in una sfida che li vede ampiamente sfavoriti, ma i soli due punti nel grande tabellone della Champions non ammettono paure o giustificazioni di sorta, se si vuole invertire la rotta e provare ad agguantare almeno i play-off. Chissà che l’impresa del Milan lo scorso anno, uscito vincitore dal Bernabeu dopo un inizio difficile, non possa essere d’ispirazione.

Stesso orario anche per Atalanta-Slavia Praga. I nerazzurri hanno centrato il primo successo europeo dell’anno grazie alla vittoria sul Bruges, vendicando anche l’eliminazione dello scorso anno, e vogliono guadagnare terreno nella strada che porta gli ottavi di finale. Per farlo bisogna superare l’ostacolo Slavia Praga, reduce dal netto 0-3 subito al Meazza contro l’Inter e con un solo punto, per via del pareggio ottenuto all’esordio contro il Bodo Glimt. L’impegno non sembra affatto proibitivo, ma nel calcio non esistono certezze, tanto meno in Europa e la Dea di Juric, al momento, sembra essere molto imprevedibile.

Fra gli altri appuntamenti di giornata, spicca la sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, con i gunners a punteggio pieno dopo le vittorie contro Atletico Bilbao e Olympiacos e un Atletico Madrid a quota tre punto grazie al 5-1 rifilato all’Eintracht nel turno precedente, ma uscito a testa alta anche dalla sconfitta per 3-2 contro il Liverpool all’esordio.

Il programma completo della 3^ giornata di Champions League

 Martedì 21 ottobre

Kairat Almaty – Pafos FC – 18:45

Barcellona – Olympiacos – 18:45

Arsenal – Atletico Madrid – 21:00

Bayer Leverkusen – Parsi Saint Germain – 21:00

Copenaghen – Borussia Dortmund – 21:00

New Castle – Benfica – 21:00

Psv Eindhoven – Napoli – 21:00

Union Saint Gilloise – Inter – 21:00

Villareal – Manchester City – 21:00

Mercoledì 22 ottobre

Athletic Bilbao – Qarabag Fk – 18:45

Galatasaray – Bodo Glimt – 18:45

Monaco – Tottenham – 21:00

Atalanta – Slavia Praga – 21:00

Chelsea – Ajax – 21:00

Eintracht Francoforte – Liverpool – 21:00

Bayern Monaco – Bruges – 21:00

Real Madrid – Juventus – 21:00

Sporting Lisbona – Marsiglia – 21:00

