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Champions League

Il programma completo della 3^ giornata di Champions League

Ott 20, 20262 Lettura

Il calendario delle italiane vede sulla carta degli appuntamenti favorevoli. Alle ore 21:00 di martedì 20 ottobre è in programma Napoli-Bodo Glimt. Dopo la sconfitta subita in rimonta in casa del Villareal, con qualche rimpianto per alcuni errori costati caro, gli azzurri non possono più rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in Champions League, dove sono ancora fermi a zero punti. Sulla scia di un momento non facile neanche in campionato, con il nome di Allegri già traballante, i vice-campioni in carica sono chiamati a una prestazione di livello, nella speranza che i giocatori più abituati a questi palcoscenici, De Bruyne su tutti, salgano in cattedra. Per dare una svolta alla stagione, occorre superare un Bodo Glimt reduce dalla vittoria casalinga contro il Borussia Dortmund e che negli ultimi anni ha dato diversi dispiaceri alle italiane.

In contemporanea Roma-Slovan Bratislava. Anche in casa giallorossa non mancano i rimorsi per la sconfitta casalinga arrivata la scorsa settimana contro il Real Madrid dell’ex Josè Mourinho, accolto con calore dall’Olimpico a inizio gara. La rimonta subita dai Blancos, con tre reti incassate negli ultimi sette minuti di gioco dopo una partita giocata ad alti ritmi, ha fatto svanire il sogno di quella che sarebbe stata comunque una grande impresa, ma che da consapevolezza agli uomini di Gasperini di possedere i mezzi per andare avanti anche in Europa. Per dare prova di tutto ciò bisognerà replicare la prestazione disputata contro il Real nella sfida, certamente più abbordabile, contro lo Slovan Bratislava, reduce dal ko interno contro lo Stoccarda.

Venendo al mercoledì, alle 18:45 è il momento di Como-Manchester United. Gli uomini di Fabregas vengono dalla sconfitta di misura e anche un po’ sfortunata sul campo del Feyenoord, al termine di una partita ricca di emozioni dove i lariani hanno comunque dimostrato personalità in un ambiente noto per il suo calore. Al Senigaglia si presentano i Red Evils guidati da Carrick, avversari di Cesc Fabregas in tante sfide in Premier League e reduci dal ko contro l’Atletico Madrid, per quello che è il primo vero match affascinante nel percorso dei comaschi in Champions.

Alle 21:00 è in programma Inter – Shaktar Donetsk. Per i nerazzurri, reduci dalla inaspettata e pirotecnica sconfitta contro il Brugge per 3-4, che ha riconfermato le grandi lacune difensive dei campioni d’Italia, non sono più ammessi passi falsi. Se veramente gli uomini di Chivu vogliono arrivare in fondo alla competizione come dichiarato in più circostanze, occorre uscire con i tre punti dal match contro gli ucraini dello Shaktar e iniziare a scalare la classifica. Tra gli altri appuntamenti fari puntati su Paris Saint – Germain – Barcellona e Bayern Monaco – Arsenal.

Il programma completo della 3^ giornata di Champions League

Martedì 20 ottobre

Sabah Futbol Klubu – Borussia Dortmund – 18:45

Fenerbahçe – Slavia Praga – 18:45

Paris Saint – Germain – Barcellona – 21:00

Manchester City – AEK Atene – 21:00

Napoli – Bodo Glimt – 21:00

Porto – PSV – Eindohven – 21:00

Roma – Slovan Bratislava – 21:00

Liverpool – Villareal – 21:00

Stoccarda – Atletico Madrid – 21:00

Mercoledì 21 ottobre

Como – Manchester United – 18:45

Lilla – Galatasaray – 18:45

Sporting Lisbona – Lask – 21:00

Betis Siviglia – Feyenoord – 21:00

Inter – Shaktar Donetsk – 21:00

Bayern Monaco – Arsenal – 21:00

Aston Villa – Viking – 21:00

Brugge – Lens – 21:00

Real Madrid – Red Bull Lipsia – 21:00

 

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