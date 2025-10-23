Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il programma completo della 3° giornata di Europa League

La sosta delle nazionali si è conclusa, e ora torna nuovamente l’Europa League, per tenere vive le speranze delle squadre italiane

Ott 23, 20252 Lettura
ROME, ITALY - OCTOBER 02: Artem Dovbyk of AS Roma misses a penalty during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between AS Roma and LOSC Lille at Stadio Olimpico on October 02, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo i match di Champions League conclusesi nella giornata di ieri con la sconfitta di misura della Juventus contro il Real Madrid e il pareggio amaro della ‘Dea’ contro lo Slavia Praga, ora è tempo di trasferirsi in Europa League. Si torna in campo dopo un breve periodo di stop, fermati con la vittoria del Porto in casa contro la Stella Rossa, il successo dell’Aston Villa contro il Feyenoord, il Fenerbahçe ha ottenuto nello scorso turno 3 punti preziosi contro il Nizza e la Dinamo Zagabria sempre sul pezzo con la vittoria per 3-1 contro il Tel-Aviv in trasferta e in questo momento si trova in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Midtjylland, Aston Villa, Braga, Lione, Lille e Porto.

La Roma per il riscatto, Italiano per i primi 3 punti

Le italiane tornano in Europa con tanta fame soprattutto per i giallorossi di Gasperini, che dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter, vuole riscattarsi subito. Di fronte avrà il Viktoria Plzeň, che in questo momento è quarta in campionato con 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime uscite. In questa competizione, invece, ha conquistato una vittoria netta contro il Malmö per 3-0 nell’ultima e un 1-1 contro il Ferencváros lo scorso 25 settembre. Partita non da sottovalutare se si pensa soprattutto alla brutta figura contro il Lione con i 3 rigori ripetuti e sbagliati da Dovbyk e Soulé, perdendo di misura il primo match all’Olimpico. La vittoria in trasferta contro il Nizza aveva in qualche modo entusiasmato i tifosi nel primo match, ma ora si rimette tutto in discussione per la qualificazione, e questa sfida può già essere cruciale.

Il Bologna arriva dall’ottima prestazione contro il Cagliari in campionato con un 2-0 senza discussione, e lo Steaua Bucarest può rappresentare una prova molto importante per gli uomini di Italiano. I calciatori vorranno rialzare la testa dopo solamente 1 punto in 2 partite contro il Brann. L’obiettivo è quello di accedere quantomeno ai playoff e giocarsi il tutto per tutto in 180’, ma una vittoria può togliere tante pressioni che in questo momento l’allenatore deve gestire con il doppio impegno.

Si parte in questo turno dalle 16:30 con Feyenoord-Panathinaikos, il Bologna alle 18:45 e la Roma comincerà il match alle 21:00.

Il programma completo della 3ª giornata

Giovedì 23 ottobre 2025

Feyenoord-Panathinaikos (ore 16:30)

Salisburgo-Ferencváros (ore 18:45)

Braga-Stella Rossa (ore 18:45)

Fenerbahçe-Stoccarda (ore 18:45)

Brann-Rangers (ore 18:45)

Go Ahead Eagles-Aston Villa (ore 18:45)

Genk-Betis Siviglia (ore 18:45)

Steaua Bucarest-Bologna (ore 18:45)

Lione-Basilea (ore 18:45)

Celta Vigo-Nizza (ore 21:00)

Lille-PAOK (ore 21:00)

Malmö-Dinamo Zagabria (ore 21:00)

Young Boys-Ludogorets (ore 21:00)

Friburgo-Utrecht (ore 21:00)

Celtic-Sturm Graz (ore 21:00)

Maccabi Tel-Aviv-Midtjylland (ore 21:00)

Nottingham Forest-Porto (ore 21:00)

Roma-Viktoria Plzeň (ore 21:00)

 

