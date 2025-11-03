Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il programma completo della 4^ giornata di Champions League

Per Juve, Napoli e Atalanta è tempo di dentro o fuori. L’Inter può infilare la quarta vittoria consecutiva prima del filotto di big match.

Il quarto appuntamento del girone di Champions League delle italiane si apre con Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18:45. Gli uomini di Conte, che in campionato hanno nuovamente interrotto il cammino per via del pareggio contro il Como, sono chiamati a invertire il trend in Europa dopo la pesante sconfitta ad Eindhoven contro il Psv per 6-2, che ha scatenato numerose polemiche e tensioni mediatiche intorno ai campioni d’Italia, per le parole di Conte nel post-partita. Per migliorare una classifica che al momento vede i partenopei a soli tre punti, è obbligatorio superare l’ostacolo Eintracht, reduce anch’esso da un pesante ko nel turno precedente, l’1-5 casalingo contro il Liverpool, e con soli tre punti nel grande tabellone della Champions League. Al Maradona va in scena una sfida tra chi non può più sbagliare.

Alle 21:00 Juventus-Sporting Lisbona, per la prima panchina europea di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus, dopo l’esordio vincente in Serie A. I bianconeri vengono dalla sconfitta di misura, arrivata per di più dopo una buona prestazione, contro il Real Madrid al Bernabeu. Con soli due punti in classifica e un momento delicato ancora tutto da superare, il match contro i portoghesi dello Sporting può essere la giusta occasione per tracciare un taglio netto con la gestione Tudor e riaccendere la speranza anche in Europa, dove i bianconeri sono ben lontani dalla zona di accesso per gli ottavi di finale. Per farlo occorre avere la meglio su uno Sporting Lisbona reduce dal successo contro l’Olympique Marsiglia e con sei punti in classifica, capace fino ad ora di mostrare sempre personalità e bel gioco, compresa la gara contro il Napoli in cui è uscito battuto.

Venendo al mercoledì, alle 21:00 è in programma Inter-Kairat Almaty. I nerazzurri sono a punteggio pieno e, dopo il successo rotondo ottenuto sul campo del Saint-Gilloise, cercano la quarta vittoria consecutiva contro una new entry della competizione, il Kairat Almaty. La squadra Kazaka, alla sua prima storica partecipazione in Champions League, ha un solo punto in classifica grazie al pareggio a reti bianche arrivato nell’ultima sortita in casa contro il Pafos, dopo le sconfitte nelle prime due gare. È perciò evidente come gli uomini di Chivu partano favoriti in una sfida che, in caso di successo, consentirebbe ai nerazzurri di volare a quota dodici punti e affrontare con una leggera calma in più gli ultimi quattro appuntamenti contro delle big europee. Motivo per cui la sfida è troppo importante per essere sottovalutata.

In contemporanea Olympique Marsiglia – Atalanta. La Dea è reduce dal pareggio contro lo Slavia Praga, che ha ancora il sapore dei due punti persi viste le occasioni create e cerca il secondo successo in questa competizione, dopo quello con il Brugge all’esordio, per fare quel balzo in avanti nel percorso verso la qualificazione alla fase eliminatoria. La vittoria farebbe sperare di iniziare ad avere, almeno in Champions League, quella continuità di risultati che al momento manca in campionato, dove gli uomini di Juric hanno registrato la prima sconfitta nell’ultima trasferta contro l’Udinese, ma dove contano anche due sole vittorie e ben sette pareggi. Al Gewiss Stadium si presenta un Marsiglia protagonista di una corsa al vertice con il Psg in campionato, ma con una partenza un po’ a rilento in Europa, con una sola vittoria e due sconfitte, di cui l’ultima in Portogallo contro lo Sporting. A Bergamo si prospetta una sfida divertente fra due filosofie di calcio orientate all’attacco e al bel gioco.

Fra gli altri appuntamenti spiccano Liverpool-Real Madrid, revival delle finali di Champions League del 2018 e 2022,  e Paris Saint – Germain – Bayern Monaco, remake della finale di Champions League della finale 2020.

Martedì 4 novembre

Napoli-Eintracht Francoforte – 18:45

Slavia Praga – Arsenal – 18:45

Atletico Madrid – Union Saint Gilloise – 21:00

Liverpool – Real Madrid – 21:00

Tottenham – Copenaghen – 21:00

Olympiacos – Psv Eindhoven – 21:00

Juventus-Sporting Lisbona- 21:00

Paris Saint – Germain – Bayern Monaco – 21:00

Bodo Glimt – Monaco – 21:00

Mercoledì 5 novembre

Pafos – Villareal – 18:45

Qarabag – Chelsea – 18:45

Manchester City – Borussia Dortmund – 21:00

New Castle – Atletico Bilbao – 21:00

Ajax – Galatasaray – 21:00

Club Brugge – Barcellona – 21:00

Benfica – Leverkusen – 21:00

Inter-Kairat Almaty – 21:00

Atalanta – Olympique Marsiglia – 21:00

