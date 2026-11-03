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COMO, ITALY - SEPTEMBER 10: Tasos Douvikas of Como 1907 celebrates scoring his teams second goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Como 1907 and RB Leipzig at Giuseppe Sinigaglia Stadium on September 10, 2026 in Como, Italy. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Il programma completo della 4^ giornata di Champions League

Nov 3, 20262 Lettura

Dopo la prima vittoria arrivata nel turno precedente, per tutte le italiane ora è il momento di mettere il turbo e risalire la classifica.

La quarta giornata di Champions League delle italiane si apre con Feyenoord – Inter alle 21:00 di martedì 3 novembre. Nel turno precedente gli uomini di Chivu hanno ottenuto la prima vittoria in Europa della stagione con un 1-0 rifilato allo Shaktar Donetsk, arrivato grazie alla rete di Carlos Augusto dopo una gara faticosa e conclusa in inferiorità numerica per l’espulsione di Bastoni. Per non complicare ancora di più un percorso europeo già in salita, in un momento non privo di tensioni dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan, i nerazzurri dovranno vincere e convincere contro un Feyenoord reduce dalla sconfitta sul campo del Betis Siviglia, ma che alla seconda giornata di Champions League ha già dato dispiaceri al Como.

In contemporanea la Roma è ospite del Manchester – United all’Old Trafford. I giallorossi continuano il loro ottimo momento in Serie A, con una classifica che ora li vede terzi e a quattro lunghezze di distanza dalla vetta, ora occupata dai cugini laziali in solitaria. In Europa gli uomini di Gasperini hanno centrato il primo successo grazie a un netto 4-0 contro lo Slovan Bratislava e ora vanno alla ricerca della vittoria nel Teatro dei Sogni, in passato luogo di sonore sconfitte, contro i Red Evils, in piena crisi e reduci dal brutto ko contro il Como.

Venendo al mercoledì, alle 21:00 è in programma Lens-Como. Gli uomini di Fabregas sono reduci dalla netta vittoria contro lo United, la seconda su tre gare disputate in Europa e sono, ad oggi, i migliori fra le italiane come andamento. Sulla scia di un in inizio di stagione entusiasmante anche in campionato, i lariani vogliono il primo successo europeo anche in trasferta per continuare la marcia verso gli ottavi di finale. Per farlo serve superare un Lens reduce dal 3-0 incassato contro il Brugge.

Alla stessa ora è il momento di Porto-Napoli. Dopo il successo pirotecnico e non senza fatiche contro il Bodo Glimt nella scorsa giornata di Champions League, il Napoli è obbligato a centrare il secondo successo consecutivo in Europa per provare a non perdere una posizione nei play-off, vista la classifica già molto deludente in campionato dopo la quarta sconfitta arrivata contro la Juventus. Con la panchina di Massimiliano Allegri sempre più traballante e le voci insistenti su una possibile cessione del club da parte di De Laurentis, in casa Napoli sembra mancare prima di tutto la serenità e una vittoria sul campo del Porto, ancora a zero punti in Champions League, sembra essere di vitale importanza prima di tutto per l’ambiente. Guardando alle altre sfide, occhi puntati su Atletico Madrid – Bayern Monaco.

Il programma completo della 4^ giornata di Champions League

Martedì 3 novembre

Galatasaray – Stoccarda – 18:45

Shakhtar Donetsk – Sporting Lisbona – 18:45

Feyenoord – Inter – 21:00

Bodo Glimt – Lilla – 21:00

Atletico Madrid – Bayern Monaco – 21:00

Villareal – Paris Saint – Germain – 21:00

Barcellona – Aston Villa – 21:00

Manchester United – Roma – 21:00

Lask – Slovan Bratislava – 21:00

Mercoledì 4 novembre

Fenerbahçe – Liverpool – 18:45

Aek Atene – Real Madrid – 18:45

Lens – Como – 21:00

Borussia Dortmund – Betis Siviglia – 21:00

Red Bull Lipsia – Manchester City – 21:00

Porto – Napoli – 21:00

Psv Eindhoven – Brugge – 21:00

Slavia Praga – Arsenal – 21:00

Viking – Sabah Futbol Klubu – 21:00

 

 

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