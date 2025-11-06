Il programma completo della 4° giornata di Europa League

Terminate le partite di ‘Champions’, con le italiane che hanno portato 2 vittorie e 2 pareggi, ora è il turno di Roma e Bologna per l’Europa League, cercando di raggiungere quantomeno i playoff della competizione. La classifica di questa ‘League Phase’ vede in vetta a punteggio pieno l’Olympique Lione, il Braga e a sorpresa il Midtjylland, che sta disputando un percorso eccellente quanto inaspettato viste le tante squadre anche più attrezzate. Nello scorso turno si ricordano le vittorie del Braga contro la Stella Rossa, il Fenerbahçe alla meglio sullo Stoccarda, Lione e Feyenoord senza problemi contro Basilea e Panathinaikos. Clamorosa è stata la partita tra Lille e Paok terminata 3-4 con uno spettacolo e il campo ha dato ragione alla squadra greca. Da sottolineare lo 0-0 tra Genk e Betis Siviglia e la clamorosa sconfitta del Porto di Farioli e dell’Aston Villa rispettivamente contro Nottingham Forest e Go Ahead Eagles. Le squadre italiane devono crederci sia per puntare in posizioni favorevoli per la classifica, sia per il ranking e riuscire a riportare le 5 squadre nuovamente in Champions League.

Rangers-Roma e Bologna-Brann: la situazione delle italiane

I giallorossi guidati dal mister Gasperini nell’ultimo match sono rimasti a bocca asciutta dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Viktoria Plzeň. Il rigore di Dybala non è bastato per riaprire la sfida nella ripresa dopo il doppio vantaggio ospite, che tra il 20° e il 22° del primo tempo ha battuto Svilar con diversi errori difensivi. La sconfitta contro il Milan in campionato con rigore proprio sbagliato dall’argentino che non sarà tra i disponibili causa infortunio avvenuto proprio dopo la battuta del ‘penalty’ (questa volta sbagliato) contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, potrebbe aver dato la scossa a tutta la squadra, consapevole di essere già in una situazione critica data il 24° posto occupato in questo momento. Le trasferte sono sempre insidiose, e il Rangers può dare tanto fastidio soprattutto in questa situazione delicata.

Situazione simile in casa Bologna con un punto in più rispetto alla squadra della capitale. Domani la squadra di Italiano affronterà il Brann in casa, che pochi giorni fa ha perso nel proprio campionato contro la terzultima in classifica. Orsolini e compagni dovranno essere bravi nello sfruttare il fattore casa (fondamentale per uscire da questo incubo europeo), e anche il periodo negativo degli avversari. Il ‘derby’ vinto contro il Parma per 1-3 ha dato sicuramente fiducia e morale per questa partita, ma occhio al possibile ‘turnover’, perché tra 3 giorni il club rossoblù ospiterà il Napoli di Antonio Conte, attualmente capolista della Serie A.

Il programma completo della 4ª giornata

Giovedì 06 novembre 2025

Basilea-Steaua Bucarest (ore 18:45)

Stella Rossa-Lille (ore 18:45)

Nizza-Friburgo (ore 18:45)

Utrecht-Porto (ore 18:45)

Salisburgo-Go Ahead Eagles (ore 18:45)

Midtjylland-Celtic (ore 18:45)

Dinamo Zagabria-Celta Vigo (ore 18:45)

Malmö-Panathinaikos (ore 18:45)

Sturm Graz-Nottingham Forest (ore 18:45)

Paok-Young Boys (ore 21:00)

Aston Villa-Maccabi Tel Aviv (ore 21:00)

Stoccarda-Feyenoord (ore 21:00)

Viktoria Plzeň- Fenerbahçe (ore 21:00)

Ferencvárosi-Ludogorets (ore 21:00)

Rangers-Roma (ore 21:00)

Betis Siviglia-Lione (ore 21:00)

Braga-Genk (ore 21:00)

Bologna-Brann (ore 21:00)