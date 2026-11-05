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MILAN, ITALY - SEPTEMBER 16: Fredrik Aursnes of SL Benfica crosses the ball under pressure from Goncalo Ramos of AC Milan during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 match between AC Milan and SL Benfica at Stadio San Siro on September 16, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Europa League

Il programma completo della 4ª giornata di Europa League

Nov 5, 20261 Lettura

Tornano le coppe europee con un giovedì importante per le squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League. Riflettori puntati soprattutto sul Milan, chiamato a reagire dopo un avvio complicato, e sulla Juventus, intenzionata a confermare il proprio ottimo percorso continentale.

Milan-Ferencvaros, a San Siro vietato sbagliare

Il Milan, reduce dal successo nel derby contro l’Inter, ospita il Ferencvaros in una sfida fondamentale per la qualificazione. I rossoneri hanno raccolto appena tre punti in tre giornate e occupano il 24° posto, ultimo utile per accedere ai playoff. Di fronte una formazione ungherese ancora a punteggio pieno, tra le sorprese della competizione. Servirà una prestazione convincente per rilanciare le ambizioni europee.

AZ Alkmaar-Juventus, bianconeri per la qualificazione diretta

Situazione decisamente migliore per la Juventus, settima con sette punti e attualmente tra le prime otto della League Phase. Alle 21 i bianconeri affrontano in trasferta l’AZ Alkmaar, squadra brillante in Europa ma meno continua in campionato. Una vittoria permetterebbe alla Juve di rafforzare la propria candidatura agli ottavi senza passare dagli spareggi.

Il programma della 4ª giornata di Europa League

Mercoledì 4 novembre
Rennes-Olympiacos, ore 16.30

Giovedì 5 novembre, ore 18.45
Milan-Ferencvaros
Anderlecht-Salisburgo
Crystal Palace-Hoffenheim
Levski Sofia-Jagiellonia
Lillestrom-Viktoria Plzen
NEC Nimega-Omonia
Real Sociedad-Lione
Sparta Praga-Bournemouth

Giovedì 5 novembre, ore 21.00
AZ Alkmaar-Juventus
Bayer Leverkusen-Marsiglia
Benfica-Lech Poznan
Celta Vigo-Union Saint-Gilloise
Celtic-Besiktas
Hapoel Beer-Sheva-OFI Creta
Sturm Graz-Celje
Sunderland-Dinamo Zagabria
Torreense-Ararat-Armenia

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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