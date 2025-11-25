Il programma completo della 5^ giornata di Champions League

Il quinto appuntamento della Champions League delle squadre italiane si apre martedì 25 novembre con Bodo Glimt-Juventus alle ore 21:00. I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro lo Sporting Lisbona e sono ancora a secco di vittorie in Europa, con soli tre punti nella grande classifica del girone. Per cercare di mantenere vive le speranze di una qualificazione ai play-off, è obbligatorio superare l’ostacolo Bodo-Glimt. I norvegesi vengono dalla sconfitta contro il Monaco nel precedente turno, la seconda consecutiva e arrivata per di più in inferiorità numerica e si trovano a quota due punti in classifica, anche loro a secco di vittorie. Per quanto la sfida non sia certamente proibitiva, sarà fondamentale per gli uomini di Spalletti non sottovalutare il valore di un avversario che in passato ha già dato dispiaceri alle squadre italiane, su un campo che può presentare diverse insidie, prima su tutte quella climatica.

In contemporanea Napoli-Qarabag. I partenopei sono reduci da una larga vittoria in campionato contro l’Atalanta, dopo alcuni risultati negativi e una pausa alquanto complicata, alimentata da voci e tensioni. Per mettere a tacere definitivamente i sospetti di una rottura all’interno dell’ambiente, gli uomini di Conte sono chiamati a un cambio di passo anche in Champions League, dove gli azzurri hanno collezionato una sola vittoria e sono a quota 4 punti. Al Maradona si presenta però un Qarabag reduce dal pareggio casalingo contro il Chelsea, con 7 punti in classifica, grazie ai due successi consecutivi nelle due gare d’esordio, definita perciò dal tecnico salentino la rivelazione di questa competizione. Per portare a casa i tre punti servirà, da parte del Napoli, niente di meno che una prestazione degna delle migliori occasioni europee.

Venendo al mercoledì, alle 21:00 è in programma Eintracht Francoforte – Atalanta. Nella sua ultima sortita europea la Dea ha espugnato il Vélodrome, battendo il Marsiglia di De Zerbi grazie a un eurogol di Samardzic. Per dare un po’ di continuità a un percorso fin qui discreto, i bergamaschi cercano il terzo successo in coppa da inizio stagione, il secondo consecutivo contro l’Eintracht, reduce a sua volta dal pareggio interno contro il Napoli, che occupa oggi il penultimo posto valido per far parte dei play-off. Per gli uomini di Palladino, all’esordio in Champions League come tecnico, l’opportunità di svoltare la stagione partendo proprio dall’Europa.

Allo stesso orario va in scena uno dei match di cartello di questa giornata: Atletico Madrid-Inter. Al fianco di un momento roseo in Liga, i colchoneros registrano un andamento altalenate in Champions League. Sebbene siano reduci dalla vittoria interna contro il Saint. Gilloise nell’ultimo turno, gli uomini di Simeone necessitano di una svolta in Champions League, dato che si trovano a 6 punti, esattamente con due successi e 2 ko, se vogliono consolidare almeno i play-off. Per farlo, occorrerà tirare fuori la migliore versione di sé stessi contro l’Inter, che in Europa fino ad ora ha collezionato 4 vittorie su 4, sebbene l’ultima un po’ sofferta contro il Kairat e si trova dunque a punteggio pieno, al terzo posto della classifica. Gli uomini di Chivu sono chiamati a lasciarsi subito alle spalle il derby perso contro il Milan in campionato per affrontare il primo avversario di alto livello del proprio calendario di Champions, con l’obiettivo di vendicare la scottante eliminazione di due stagioni fa.

Fra gli altri match spiccano sicuramente Chelsea – Barcellona, nel ricordo di diverse semifinali del passato, Arsenal-Bayern Monaco e Psg-Tottenham, revival della finale di Supercoppa Europea dello scorso agosto.

Il programma completo della 5^ giornata di Champions League

Martedì 25 novembre

Ajax-Benfica – 18:45

Galatasaray – Union Saint Gilloise – 18:45

Bodo Glimt – Juventus – 21:00

Napoli – Qarabag – 21:00

Olympique Marsigla – Newcastle – 21:00

Borussia Dortmund – Villareal – 21:00

Chelsea – Barcellona – 21:00

Manchester City – Bayer Leverkusen – 21:00

Slavia Praga – Atletico Bilbao – 21:00

Mercoledì 26 novembre

Pafos – Monaco – 18:45

Copenaghen – Kairat Almaty – 18:45

Olympiacos – Real Madrid – 21:00

Sporting Lisbona – Brugge – 21:00

Eintracht Francoforte – Atalanta – 21:00

Liverpool – Psv Eindhoven – 21:00

Atletico Madrid – Inter – 21:00

Arsenal – Bayern Monaco – 21:00

Parsi Saint – Germain – Tottenham – 21:00