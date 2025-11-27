Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il programma completo della 5° giornata di Europa League

Le italiane proseguono gli impegni europei dopo le partite disputate in Champions nelle scorse serate. Giornata importante che potrebbe regalare non poche sorprese

Nov 27, 20251 Lettura
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - JUNE 07: Vincenzo Italiano, Head Coach of ACF Fiorentina, gives the team instructions during the UEFA Europa Conference League 2022/23 final match between ACF Fiorentina and West Ham United FC at Eden Arena on June 07, 2023 in Prague, Czech Republic. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il fascino della Champions League è unico, con grandi formazioni come Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Liverpool, PSG e tante altre, con Inter, Juventus, Napoli e Atalanta pronte ad essere protagoniste nella competizione europea il più lontano possibile. È questo quello che sperano anche la Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano, che dopo le nette vittorie in campionato (rispettivamente contro Cremonese e Udinese), vogliono arrivare in fondo anche fuori dal campionato nazionale in questa edizione di Europa League.

Prima di entrare nel particolare in merito alle sfide che dovranno affrontare le italiane, bisogna fare il punto della situazione soprattutto per quanto riguarda la momentanea classifica di questa ‘League Phase’, che vede al vertice in maniera clamorosa il Midtjylland a punteggio pieno con 12 punti. Alle ultime posizioni sono disastrose le prestazioni e i punti ancora non ottenuti in questo cammino, ovvero il Rangers (36°) e il Nizza (35°). Le sfide di questa sera cominceranno, come sempre, alle ore 18:45 con 9 match in contemporanea, focalizzandosi soprattutto nella partita Porto-Nizza e Lilla-Dinamo Zagabria.

Alle ore 21:00 le rimanenti vedono un programma incredibile, con Genk-Basilea, Tel-Aviv-Lione e Nottingham Forest-Malmö. La squadra inglese ultimamente ha ritrovato fiducia in sé stessa, vincendo l’ultimo impegno in ‘Premier League’ contro il Liverpool con un netto 0-3 ad ‘Anifeld’, con il gol anche dell’ex Juventus Savona.

Roma e Bologna: vietato fallire

Gli impegni dello scorso fine settimana per le compagini impegnate in questa competizione sono state decisamente formidabili, imponendosi contro Cremonese e Udinese. Ora arriva l’ennesimo impegno dopo la sosta delle nazionali, che vedrà scontrarsi la Roma proprio con la capolista (Midtjylland) in casa, e il Bologna dovrà vedersela con il Salisburgo al ‘Dall’Ara’. Entrambe sono vicine ad essere fuori dalle 24 posizioni che garantirebbero quantomeno l’accesso ai playoff in caso di mancata qualificazione automatica agli ottavi di finale, Gasperini e Italiano dovranno saper gestire bene questi momenti e le rispettive rose promettono bene dato l’ottimo momento di forma che stanno attraversando.

Il programma completo della 5ª giornata

Giovedì 26 novembre 2025

Aston Villa-Young Boys (ore 18:45)

Fenerbahçe-Ferencvárosi (ore 18:45)

Viktoria Plzeň-Friburgo (ore 18:45)

Porto-Nizza (ore 18:45)

Feyenoord-Celtic (ore 18:45)

Ludogorets-Celta Vigo (ore 18:45)

Roma-Midtjylland (ore 18:45)

Lille-Dinamo Zagabria (ore 18:45)

Paok-Brann (ore 18:45)

Rangers-Braga (ore 21:00)

Bologna-Salisburgo (ore 21:00)

Genk-Basilea (ore 21:00)

Go Ahead Eagles-Stoccarda (ore 21:00)

Maccabi Tel-Aviv-Lione (ore 21:00)

Panathinaikos-Sturm Graz (ore 21:00)

Nottingham Forest-Malmö (ore 21:00)

Stella Rossa-Steaua Bucarest (ore 21:00)

Betis-Utrecht (ore 21:00)

 

