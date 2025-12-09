Il programma completo della 6^ giornata di Champions League

Il programma della giornata di Champions League delle squadre italiane si apre con Atalanta-Chelsea alle ore 21:00 di martedì 9 dicembre. Al dispetto di un percorso altalenante in campionato, come dimostra anche il ko di Verona nell’ultimo turno di Serie A, la Dea sembra non aver perso il Dna europeo acquisito negli ultimi anni, mostrando un andamento più costante e brillante in Champions League. Dopo il netto 0-3 ottenuto sul campo dell’Eintracht, gli uomini di Palladino si apprestano alla supersfida contro il Chelsea, vincitore dell’ultima Conference League e reduce anch’esso da un bel 3-0 nella supersfida contro il Barcellona. Le due squadre sono entrambe a 10 punti e il risultato che uscirà dal Gewiss Stadium potrà rivelarsi decisivo per il percorso che porta agli ottavi di finale.

In contemporanea il big match Inter-Liverpool. Dopo un avvio di 4 vittorie su 4 i nerazzurri sono inciampati sul campo dell’Atletico Madrid, con più di un rimpianto per la prestazione offerta, per le tante occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo, e per il goal decisivo subito nel finale. Per consolidare e magari migliorare una situazione di classifica comunque ottima e che li vede al quarto posto, gli uomini di Chivu sono chiamati al successo contro un altro avversario di livello: il Liverpool. I Reds sembrano vivere una stagione complicata, sia in Premier, dove hanno già collezionato 6 sconfitte, che in Europa dove fino ad ora sono arrivati due ko, di cui l’ultimo in casa contro il Psv per 1-4. Per l’Inter la grande occasione di rilanciarsi contro una big d’Europa e consolidarsi nelle prime posizioni, mentre per gli uomini di Slot è forse l’ultima chiamata per non rischiare quella che sarebbe una clamorosa esclusone dalle fasi eliminatorie.

Venendo al mercoledì, alle 21:00 va in scena Benfica-Napoli. Dopo la vittoria sofferta con il Qarabag nel turno precedente, gli azzurri hanno bisogno di un secondo successo consecutivo, per provare a rendere un po’ più sicura la qualificazione per i play-off, visto l’attuale 20° posto. In mezzo c’è l’ostacolo Benfica, reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo dell’Ajax, dopo un avvio horror con quattro sconfitte consecutive nelle prime quattro partite di Coppa. Malgrado la classifica li veda al 30°posto, la matematica non condanna ancora i portoghesi all’eliminazione certa e tenteranno il tutto per tutto nella gara contro i Campioni d’Italia, davanti al proprio pubblico. Per gli uomini di Conte si preannuncia una serata dura, dove servirà tanto carattere oltre che tecnica.

In contemporanea Juventus-Pafos. Se l’andamento in campionato è ancora abbastanza altalenante, il trend europeo dei bianconeri è decisamente negativo, con il primo successo arrivato soltanto nella giornata precedente contro il Bodo-Glimt per 2-3. Per alimentare la speranza dei play-off, dato che la qualificazione diretta appare ormai improbabile, gli uomini di Luciano Spalletti non possono fallire l’appuntamento casalingo contro il Pafos, reduce dal pareggio interno contro il Monaco e a quota 6 punti, occupando al momento l’ultimo posto valido per i play-off. Il match contrappone due squadre che sono entrambe sul filo del rasoio nella lotta per accedere agli ottavi di finale.

Fra le altre sfide di questa settimana, spicca sicuramente Real Madrid-Manchester City, revival di diverse semifinali delle ultime annate e che non ha bisogno di tante presentazioni.

Il programma completo della 6^ giornata di Champions League

Martedì 9 dicembre

Kairat Almaty – Olympiacos – 16:30

Bayern Monaco – Sporting Lisbona – 18:45

Atalanta – Chelsea – 21:00

Monaco – Galatasaray – 21:00

Union Saint Gilloise – Marsiglia – 21:00

Psv Eindhoven – Atletico Madrid – 21:00

Barcellona – Eintracht Francoforte – 21:00

Inter – Liverpool – 21:00

Tottenham – Slavia Praga – 21:00

Mercoledì 10 dicembre

Villareal – Copenaghen – 18:45

Qarabag – Ajax – 18:45

Leverkusen – Newcastle – 21:00

Real Madrid – Manchester City – 21:00

Benfica – Napoli – 21:00

Brugge – Arsenal – 21:00

Atletico Bilbao – Paris Saint – Germain – 21:00

Juventus – Pafos – 21:00

Borussia Dortmund – Bodo Glimt – 21:00