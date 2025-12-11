Il programma completo della 6° giornata di Europa League

L’ultima partita di ‘Europa League’ del 2025 è oramai arrivato, poi si attenderanno gli ultimi 2 verdetti in programma nel gennaio 2026 per decretare le 36 posizioni in classifica e aspettare i play-off, prima di addentrarci nella fase finale della competizione. Va in scena dunque la sesta giornata europea dopo quelle disputate in ‘Champions League’, in cui le italiane hanno sofferto e non poco, portando a casa soltanto 2 vittorie delle 4 disponibili con le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Liverpool e Benfica. L’Atalanta compie l’impresa, battendo in casa il Chelsea di Maresca (fresco campione del mondo in carica dopo il vittorioso traguardo al Mondiale per Club) e la Juventus di Luciano Spalletti all’intervallo tra i fischi dello ‘Stadium’ sul momentaneo 0-0 contro il Pafos, salvo poi rimediare nella ripresa con le reti di Mckennie e David.

Ora spazio a Roma e Bologna, ma non solo. In questa serata, che può risultare già decisiva, vedremo altre sfide interessanti come Young Boys-Lille, in cui i francesi guidati da Génésio si trovano undicesimi con 9 punti conquistati sui 15 disponibili. Gli svizzeri dovranno cercare in tutti i modi di terminare la partita in positivo e soprattutto spinti dal proprio pubblico. Al momento la situazione per i gialloneri non è delle migliori, ma i playoff non sono poi così distanti. Spazio anche a Nizza-Braga e Dinamo Zagabria-Betis Siviglia. Nel primo incontro si rivela una partita facile sulla carta per i portoghesi, che in Francia vogliono uscire dallo stadio con i 3 punti pieni, tenendo lontane le dirette concorrenti per il posto diretto agli ottavi di finale. Il Nizza si rivela la delusione della ‘League Phase’ con nessun punto conquistato e 12 gol subiti. Aritmeticamente non sono del tutto fuori dalla competizione, ma sicuramente con un altro eventuale stop dovranno dire addio in anticipo. Il Porto di Farioli è l’ultima squadra che momentaneamente può evitare i play-off, accedendo dunque all’eliminazione diretta, ma la trasferta in Svezia può diventare insidiosa. Per questo è importante cercare di compattarsi e continuare la striscia positiva di risultati perché un minimo di disattenzione può essere fatale soprattutto con questo nuovo modulo europeo simil campionato che oramai conosciamo molto bene. Anche Basilea-Aston Villa è un match da non sottovalutare: il club svizzero è alla ricerca immediata di vittorie, che diano non solo morale, ma anche migliore posizione per evitare di essere definitivamente eliminata. D’altro canto i ‘Villans’, seppur in trasferta, non vogliono regalare nulla agli avversari e il momentaneo 3° posto non deve accontentare del tutto i giocatori di Emery perché parecchie squadre sono distanti solamente di un punto.

Gasperini in Scozia, Italiano in Spagna: due trasferte insidiose per le italiane

Ci arriva sicuramente meglio il Bologna di Vincenzo Italiano alla vigilia del match europeo, con il pareggio strappato all’‘Olimpico’ contro la Lazio di Maurizio Sarri in un match deciso in pochi minuti sul finale di primi 45 minuti di gioco, ma la Roma guidata dal tecnico ex Atalanta vorrà dare la scossa alla propria squadra per cercare di riscattare subito la sconfitta in campionato contro il Cagliari di Pisacane. Brutta prestazione da parte dei giallorossi, ed il fatto che Svilar sia stato il migliore in campo è sicuramente tutto un dire. Concentrazione da ritrovare senza aver bisogno di quella rabbia interiore che in questi giorni ha inevitabilmente scosso lo spogliatoio. Il Celtic attualmente si trova al 21° posto e lotta con l’Hearts nel proprio campionato scozzese per la conquista dello scudetto.

I rossoblù invece dovranno affrontare il Celta Vigo, che arriva dalla vittoria importante nel proprio campionato spagnolo contro il Real Madrid al ‘Bernabeu’ per 0-2, piazzandosi al 10° posto nella ‘Liga’, così come in Europa League. Rivedremo in campo un ex Serie A che ha vestito la maglia della Fiorentina, ovvero Marcos Alonso sulla solita fascia sinistra, sfidando Zortea. La scorsa vittoria straripante contro il Salisburgo per 4-1 deve essere cancellata immediatamente e ripartire dallo 0-0 di domani sera e dal sostegno dei propri tifosi, sempre molto caldi soprattutto in partite come queste.

Le stelle Dybala e Orsolini sono pronte per dare il proprio contributo alle italiane in Europa, sperando di poter rivedere qualche guizzo vincente che solo in pochi sono in grado di regalare.

Il programma completo della 6ª giornata

Giovedì 11 dicembre 2025

Young Boys-Lilla (ore 18:45)

Nizza-Braga (ore 18:45)

Ferencvárosi-Rangers (ore 18:45)

Dinamo Zagabria-Betis Siviglia (ore 18:45)

Sturm Graz-Stella Rossa (ore 18:45)

Ludogorets-Paok (ore 18:45)

Utrecht-Nottingham Forest (ore 18:45)

Midtjylland-Genk (ore 18:45)

Stoccarda-Maccabi Tel-Aviv (ore 18:45)

Celta Vigo-Bologna (ore 21:00)

Basilea-Aston Villa (ore 21:00)

Genk-Basilea (ore 21:00)

Celtic-Roma (ore 21:00)

Porto-Malmö (ore 21:00)

Lione-Go Ahead Eagles (ore 21:00)

Friburgo-Salisburgo (ore 21:00)

Panathinaikos-Viktoria Plzeň (ore 21:00)

Brann-Fenerbahçe (ore 21:00)