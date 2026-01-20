Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Il programma completo della 7^ giornata di Champions League

Inter e Atalanta sognano ancora il passaggio diretto agli ottavi di finale, mentre per Juve e Napoli è vietato sbagliare.

Gen 20, 20262 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il programma della 7^ giornata di Champions League delle italiane vede Inter-Arsenal alle ore 21:00 di martedì 20 gennaio, di gran lunga il match di cartello di questo turno. Grazie a un andamento in campionato ora divenuto costante, come dimostra anche il primato in classifica, ora ai nerazzurri spetta rimettersi in carreggiata anche in Champions League. Dopo i due ko subiti contro Atletico Madrid e Liverpool, anche immeritatamente, gli uomini di Chivu hanno l’arduo compito di avere la meglio sull’Arsenal di Arteta, primo sia in Premier League che in Champions e tra i migliori attacchi in Europa, per provare a rimanere tra le prime otto del tabellone e replicare, dopo lo scorso anno, la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

In contemporanea Copenaghen-Napoli. Dopo un mese di campionato con un andamento altalenante, fatto di alcuni salti a vuoto e un distacco dalla vetta che inizia ad aumentare, il Napoli è chiamato a riscattare la sconfitta contro il Benfica di Mourinho e difendere la ventitreesima posizione in classifica, la penultima valida per accedere ai play-off, proprio dagli assalti dei danesi del Copenaghen, a quota 7 punti come gli azzurri ed esattamente al 24° posto in classifica, per di più reduci da due successi consecutivi. Per gli uomini di Conte è vietato sbagliare.

Stesso imperativo per la Juventus, che mercoledì alle 21:00 ospita il Benfica. Sebbene sia evidente il miglioramento dei bianconeri sotto la gestione di Luciano Spalletti, alcuni scivoloni come la sconfitta di Cagliari nell’ultima giornata di campionato, mostrano ancora una mancanza di maturità da parte della squadra che, dopo il successo casalingo contro il Pafos nell’ultima partita di Champions, ha bisogno di una vittoria importante contro un avversario di livello superiore, com’è il Benfica di Mourinho, per dare slancio non solo alla classifica, ma anche alla propria autostima.

In contemporanea Atalanta-Athletic Bilbao. Gli uomini di Palladino vivono una fase di ripresa, evidente soprattutto in Champions League, come dimostra l’ultimo successo contro il Chelsea, il terzo consecutivo, coronato da un quinto posto nella classifica generale, alquanto inaspettato a inizio anno e che potrebbe portare la Dea a giocare gli ottavi di finale, senza dover passare per gli spareggi, rivelatisi amari la scorsa annata. Per farlo serve superare l’ostacolo Bilbao, reduce da due pareggi nei turni precedenti e che, al momento, è fuori dalle 24.

Il programma completo della 7^ giornata di Champions League

Martedì 20 gennaio

Kairat Almaty- Club Brugge – 16:30

Bodo Glimt – Manchester City – 18:45

Villareal – Ajax – 21:00

Tottenham – Borussia Dortmund – 21:00

Olympiacos – Bayer Leverkusen – 21:00

Sporting Lisbona – Paris Saint – Germain – 21:00

Inter-Arsenal- 21:00

Real Madrid – Monaco – 21:00

Copenaghen – Napoli – 21:00

 

Mercoledì 21 gennaio

Galatasaray – Atletico Madrid – 18:45

Qarabag – Eintracht Francoforte – 18:45

Olympique Marsiglia – Liverpool – 21:00

New Castle – Psv Eindhoven – 21:00

Slavia Praga – Barcellona – 21:00

Juventus – Benfica – 21:00

Chelsea – Pafos – 21:00

Bayern Monaco – Union Saint – Gilloise 21:00

Atalanta – Atletico Bilbao – 21:00

 

 

 

 

0 Shares

Articoli correlati

Inter-Arsenal, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Gen 20, 2026

Copenhagen-Napoli, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Gen 20, 2026

Il Napoli cade in Portogallo, Mourinho batte l’amico Conte 2-0

Dic 11, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.