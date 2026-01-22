Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Il programma completo della 7ª giornata di Europa League

La penultima giornata della ‘League Phase’ è finalmente giunta alle porte, con partite insidiose e importanti in termini di classifica

BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 27: Riccardo Orsolini of Bologna FC 1909 celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 match between Bologna FC 1909 and FC Salzburg at Stadio Renato Dall'Ara on November 27, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il cammino dell’Europa League fin qui è stato molto divertente, ricco di gol e spettacolo con in campo le due italiane (Roma e Bologna) pronte per avvicinarsi il più possibile tra le prime otto posizioni, che consentirebbero a Gasperini e Italiano di prenotare il biglietto evitando l’ostacolo “play-off”. Oltre alle due squadre del nostro campionato, ci sono altrettante sfide interessanti che potrebbero risultare decisive, considerando non solo vittorie e sconfitte, ma anche la differenza reti, dato assolutamente non da sottovalutare.

Da tenere d’occhio soprattutto Young Boys-Lione, con gli svizzeri in cerca di punti pesanti per restare in zona play-off, mentre i francesi in caso di sconfitta potrebbero sprofondare, seppur momentaneamente primi, qualora le dirette concorrenti dovessero vincere le loro partite. Altro match da non perdere è sicuramente quello tra Viktoria Plzeň-Porto: l’italiano Francesco Farioli in questo momento si trova all’8° posto, ma rischia di rovinare la festa a causa dai pochi punti che separa i portoghesi dall’incubo spareggio. La formazione ceca si trova in un periodo europeo di estrema tranquillità, con 10 punti conquistati e aritmeticamente consapevole di dover disputare le ulteriori 2 sfide prima di accedere, in caso di successo, agli ottavi di finale. Una delle partite più intriganti di questa serata è Braga-Nottingham Forest: entrambe le compagini arrivano da una vittoria acquisita nello scorso turno e a separare i due club sono solamente 2 punti. Savona e compagni faranno di tutto per far gioire i propri tifosi e battere la diretta concorrente che attualmente è in settima posizione a quota 13 punti.

Bologna e Roma: una vittoria in casa per crederci

In ordine cronologico è giusto concentrarci subito in casa del Bologna ed entrare in clima partita. La sconfitta contro la Fiorentina può rappresentare solamente un incidente di percorso, ma l’appuntamento di questa sera alle 18:45 contro il Celtic è tutt’altro che semplice. Il calcio ci ha insegnato che non bisogna mai sottovalutare l’avversario, a maggior ragione se si gioca in palio una qualificazione importante e qualche possibile chance di entrare agli ottavi. Il Celtic finora non ha brillato, ma i soli 7 punti conquistati, l’ultimo posto disponibile per i playoff vuol dire che per gli scozzesi l’obiettivo è soltanto vincere senza pensare troppo. I rischi sono tanti e l’ultimo periodo non ottimo dei rossoblù fa preoccupare e non poco i tifosi, che comunque sosterranno come sempre la squadra fino all’ultimo.

La Roma si trova in un ambiente decisamente diverso. In campionato ha dato quella spallata che serve alla Juventus di Spalletti, rifilando uno 0-2 mai banale in trasferta contro il Torino, con il nuovo acquisto Malen che è già entrato nei cuori della tifoseria giallorossa e Dybala tornato al gol dopo un po’ di tempo. Ora il test è più complicato e l’asticella si alza, perché l’avversario da affrontare sarà lo Stoccarda, reduce da 3 vittorie consecutive in questo torneo, a pari punti del club capitolino (12), esattamente con lo stesso score (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). L’ultima parola, come sempre, spetta al campo, pronti per vivere questa settima giornata piena di emozioni che solo il calcio può regalare.

Il programma completo della 7ª giornata

Giovedì 22 gennaio 2026

Friburgo-Maccabi Tel Aviv (ore 18:45)

Bologna-Celtic (ore 18:45)

Malmö-Stella Rossa (ore 18:45)

Young Boys-Lione (ore 18:45)

Brann-Midtjylland (ore 18:45)

Feyenoord-Sturm Graz (ore 18:45)

PAOK-Betis Siviglia (ore 18:45)

Viktoria Plzeň-Porto (ore 18:45)

Fenerbahçe-Aston Villa (ore 18:45)

Braga-Nottingham Forest (ore 21:00)

Dinamo Zagabria-Steaua Bucarest (ore 21:00)

Utrecht-Genk (ore 21:00)

Ferencvárosi-Panathinaikos (ore 21:00)

Nizza-Go Ahead Eagles (ore 21:00)

Salisburgo-Basilea (ore 21:00)

Roma-Stoccarda (ore 21:00)

Celta Vigo-Lille (ore 21:00)

Rangers-Ludogorets (ore 21:00)

