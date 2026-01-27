Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Il programma completo della 8^ giornata di Champions League

Giunti all’ultimo atto, le italiane hanno tutte quante un solo risultato su tre: la vittoria, e forse, potrebbe non bastare.

L’ultima tappa della fase a gironi della Champions League vede tutte le gare in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00. Partendo dall’unica italiana che gioca in casa, nel cammino verso gli ottavi il Napoli trova il Chelsea di Liam Rosenoir. Sono ancora tanti i rimpianti per il pareggio contro il Copenaghen nella gara precedente, che non può che suonare come due punti persi, visto il vantaggio e la superiorità numerica, e che porta gli uomini di Conte a dover mettere in mostra una prestazione maiuscola contro un Chelsea reduce dalla vittoria contro il Pafos e al momento tra le prime otto. Il venticinquesimo posto in classifica, il primo fuori dai play-off, non consente troppi giri di parole: agli azzurri serve una vittoria e una grande mano dagli altri campi, per arrivare almeno allo spareggio ed evitare quella che sarebbe una grossa delusione.

Discorso non troppo diverso per la Juventus che è ospite del Monaco. Dopo un inizio a dir poco difficile l’arrivo di Luciano Spalletti ha sicuramente rimesso i bianconeri in carreggiata anche in Europa, come dimostrano le tre vittorie consecutive, di cui l’ultima contro il Benfica, che hanno permesso alla vecchia signora di tornare a sperare in una qualificazione che fino a poco tempo fa sembrava un miraggio.  In piena zona play-off al quindicesimo posto, anche per la Juventus i tre punti contro il Monaco, reduce dal 6-1 tennistico subito al Bernabeu, sono obbligatori ma potrebbero non bastare.

Non potrà invece mancare il coraggio agli uomini di Christian Chivu per uscire indenni dal muro giallo contro il Borussia Dortmund. I tre ko consecutivi contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, quest’ultima apparsa di un livello superiore, l’Inter rischiano di vanificare il vantaggio accumulato con le prime quattro vittorie, trovandosi ora in quattordicesima posizione e con diverse squadre che la separano dall’accesso diretto agli ottavi. Per replicare il successo dello scorso anno, quando i nerazzurri sono approdati agli ottavi con un quarto posto, occorre una vittoria contro un Borussia Dortmund reduce dalla sconfitta contro il Tottenham ed esattamente un punto dietro all’Inter, e sperare in buone notizie dagli altri campi.

Non mancano i rimpianti neanche per l’Atalanta. Dopo tre vittorie consecutive che avevano fatto parlare di una Dea in versione europea, portandosi al quinto posto e a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, la sconfitta casalinga contro l’Atletico Bilbao nell’ultimo turno di Champions League, ha rimesso tutto in discussione, portando gli uomini di Palladino a non essere più padroni del proprio destino. Nella sfida contro il Saint-Gilloise, di certo non proibitiva, la possibilità di portare ancora avanti un percorso fin qui estremamente positivo ed entusiasmante.

Atletico Bilbao – Sporting Lisbona – 21:00

Liverpool – Qarabag – 21:00

Barcellona – Copenaghen – 21:00

Monaco – Juventus – 21:00

Ajax – Olympiacos – 21:00

Paris Saint – Germain – New Castle – 21:00

Borussia Dortmund – Inter – 21:00

Napoli – Chelsea – 21:00

Eintracht Francoforte – 21:00

Atletico Madrid – Bodo Glimt – 21:00

Leverkusen – Villareal – 21:00

Arsenal – Kairat Almaty – 21:0

Pafos – Slavia Praga – 21:00

Manchester City – Galatasaray – 21:00

Club Brugge – Olympique Marsiglia – 21:00

Benfica – Real Madrid – 21:00

Union Saint – Gilloise – Atalanta – 21:00

PSV Eindhoven – Bayern Monaco – 21:00

