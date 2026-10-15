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IPA88755265 - Ruben Amorim Head Coach of AC Milan looks on during UEFA Europa League 2026/27 League Phase - Matchday 1 football match between AC Milan and SL Benfica.
Europa League

Il programma completo della 2^ giornata di Europa League

Ott 15, 20261 Lettura

Giovedì 15 ottobre 2026 si accendono i riflettori su Europa League e Conference League, con tre squadre italiane protagoniste. Il Milan affronta il Salisburgo alle 18.45, mentre alle 21 la Juventus sfida il Celta Vigo e l’Atalanta ospita il Pafos. Una serata importante per le ambizioni europee delle formazioni italiane.

Milan a Salisburgo: obbligatorio reagire

Dopo il ko per 2-0 contro il Benfica, il Milan di Rúben Amorim cerca i primi punti europei. I rossoneri affrontano un Salisburgo imbattuto da 15 gare ufficiali e reduce dal successo sul Levski Sofia. Pesano le assenze di Gabbia e Saelemaekers.

Juventus a Vigo per difendere il primato

La Juventus di Luciano Spalletti riparte dal travolgente 5-0 al NEC Nijmegen. I bianconeri, primi per differenza reti, sfidano un Celta reduce dalla sconfitta contro l’Omonia. Possibile occasione dal primo minuto per Woltemade, mentre restano indisponibili Yildiz, Locatelli e Thuram.

Atalanta, debutto europeo contro il Pafos

Alle 21 l’Atalanta inaugura il proprio cammino nella fase campionato di Conference League. A Bergamo arriva il Pafos, formazione cipriota contro cui i nerazzurri proveranno a conquistare subito tre punti preziosi.

Europa League: il programma completo del 15 ottobre

Ore 18.45

AZ Alkmaar-Hapoel Be’er Sheva

Celje-Omonia

Lech Poznań-Bayer Leverkusen

Lione-Crystal Palace

Salisburgo-Milan

Sparta Praga-Lillestrøm

Torreense-Sunderland

Union Saint-Gilloise-Real Sociedad

Ore 21.00

Benfica-Celtic

Bournemouth-Sturm Graz

Celta Vigo-Juventus

Dinamo Zagabria-Anderlecht

Ferencváros-Viktoria Plzeň

Hoffenheim-Beşiktaş

Jagiellonia-Ararat-Armenia

Marsiglia-Olympiacos

NEC Nijmegen-Levski Sofia

Rennes-OFI Creta

Dove vedere Europa League e Conference League in TV

Le partite di Europa League sono trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su NOW. La sfida Benfica-Celtic, in programma alle 21, sarà visibile anche in chiaro su TV8.

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