Il programma completo dell’andata degli ottavi di Europa League

Dopo le sfide nella giornata di ieri in ‘Champions League’ con in risalto le vittorie di Real Madrid e Psg rispettivamente contro Manchester City e Chelsea (entrambe con 3 reti di scarto), questa sera scenderanno in campo le rose dell’Europa League per aggiudicarsi l’andata di questa doppia sfida.

ORE 18:45: STOCCARDA-PORTO

Si parte con Stoccarda-Porto delle 18:45, con i tedeschi che, dopo aver battuto il Celtic nel doppio confronto, se la vedrà con la squadra di Farioli. I portoghesi nell’ultimo match nel proprio campionato hanno ottenuto un pari per 2-2 molto importante in termini di classifica contro il Benfica, restando in vetta nonostante i tanti incontri ancora da disputare. Qualificati direttamente agli ottavi, resta sicuramente tra le favorite di questo torneo.

ORE 18:45: BOLOGNA-ROMA

Un match che fa “male” al calcio italiano, ma al tempo stesso vorrebbe dire almeno una qualificata ai quarti di finale. Il sorteggio ha diviso gli italiani, che avrebbero sicuramente voluto un percorso differente per le rose del nostro campionato. Da una parte il Bologna del solito Orsolini e dall’altra la Roma di Pellegrini vista l’assenza per 5 settimane di Paulo Dybala, che tornerà nel mese di aprile. Le due compagini si sono sfidate alla prima giornata di ‘Serie A’ con il successo di misura della squadra capitolina all’Olimpico, grazie alla rete di Wesley. Entrambe si avvicinano a questo incontro con una sconfitta sempre di misura per 1-2, rispettivamente contro Hellas Verona e Genoa.

ORE 18:45: PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA

La vittoria ai playoff contro il Viktoria Plzeň ai calci di rigore ha permesso al Panathinaikos di raggiungere gli ottavi di finale, sfidando il Betis Siviglia di Isco. La squadra greca è in quarta posizione nella ‘Super League greca’ a quota 45 punti con 42 gol fatti e 25 subiti. Due punti in meno invece per gli spagnoli, che con 43 punti restano al quinto posto alle spalle del Villareal, troppo lontano da raggiungere.

ORE 18:45: LILLA-ASTON VILLA

Il pareggio contro il Lorient per 1-1 non ha soddisfatto completamente i giocatori del Lille, che tornano a disputare un match in questa competizione dopo la sfida contro la Stella Rossa di Dejan Stanković. Classificati sesti, ora puntano tutto in Europa League, dove li aspetta l’Aston Villa di Emery, che ultimamente sta passando un periodo complicato con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque disputate (l’ultima in maniera pesante, perdendo 1-4 in casa contro il Chelsea).

ORE 21:00: NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND

Non ci spostiamo dalla Premier League, citando subito il Nottingham Forest uscito vittorioso dai playoff dopo aver buttato giù il Fenerbahçe. Nonostante la diciassettesima posizione in campionato, prosegue il proprio cammino europeo tra sogni e speranze. Ora a sfidarli sarà il Midtjylland, rivelatasi sorpresa della ‘League Phase’ con un 3° posto e un percorso quasi netto, rovinato da una sconfitta e un pareggio. La formazione danese è seconda nella ‘Superligaen’ a 4 punti dalla vetta, occupata dall’AGF (Aarhus Gymnastikforening).

ORE 21:00: GENK-FRIBURGO

Il 3-3 finale contro la Dinamo Zagabria ai tempi supplementari ha permesso al Genk di passare il turno e approdare così agli ottavi di finale come una delle migliori sedici del torneo. In ‘Pro League’ arrivano da una sconfitta contro l’Union Saint Gilloise per 2-1, con la testa concentrata su questa sfida. Di fronte il Friburgo, 8° in ‘Bundesliga’ con 34 punti conquistati e dunque momentaneamente fuori dalla zona europea. Ci si gioca dunque per loro un pezzo importante della stagione.

ORE 21:00: FERENVÁROSI-BRAGA

Altra protagonista dell’Europa League messa forse troppo sullo sfondo è il Ferencvárosi, che con l’ottimo rendimento sia in Ungheria sia in Europa sta facendo dei passi da gigante, soprattutto arrivati a questo punto della stagione. Gli avversari da affrontare saranno molto duri e soprattutto sanno già cosa vuol dire vivere queste sfide ad alta tensione. Stiamo parlando al Braga, altra squadra portoghese che ha perso quel feeling con le prime 3 posizioni nel proprio campionato, rischiando anche di scivolare ancora più giù. Le ultime 2 vittorie potrebbero dare quella spinta in più che serve in queste occasioni.

ORE 21:00: CELTA VIGO-LIONE

Questa serata si chiude con Celta Vigo-Lione, con gli uomini di Fonseca che vogliono già archiviare il tutto in Spagna, alleggerendo la tensione in vista del ritorno. Il Celta d’altro canto è una rosa che sa soffrire e difendere il risultato con le unghie e con i denti, ma anche mettere pressione alle ‘big’, come dimostrato la scorsa settimana contro il Real Madrid, perdendo il match solo al 95’ siglato da Valverde con tiro peraltro deviato. Gli ‘azzurri’ vorranno avere la meglio avendo anche il pubblico a favore, ma Fonseca non vorrà sentire ragione.

Il programma completo dell’andata degli ottavi di Europa League

STOCCARDA-PORTO ORE 18:45

BOLOGNA-ROMA ORE 18:45

PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA ORE 18:45

LILLA-ASTON VILLA ORE 18:45

NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND ORE 21:00

GENK-FRIBURGO ORE 21:00

FERENVÁROSI-BRAGA ORE 21:00

CELTA VIGO-LIONE ORE 21:00