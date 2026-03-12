Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Il programma completo dell’andata degli ottavi di Europa League

Questa sera va in scena il primo atto degli ottavi di finale di Europa League. Il programma completo

Mar 12, 20263 Lettura
BOLOGNA, ITALY - FEBRUARY 26: Joao Mario of Bologna celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between Bologna FC 1909 and SK Brann at Stadio Renato Dall'Ara on February 26, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo le sfide nella giornata di ieri in ‘Champions League’ con in risalto le vittorie di Real Madrid e Psg rispettivamente contro Manchester City e Chelsea (entrambe con 3 reti di scarto), questa sera scenderanno in campo le rose dell’Europa League per aggiudicarsi l’andata di questa doppia sfida.

ORE 18:45: STOCCARDA-PORTO

Si parte con Stoccarda-Porto delle 18:45, con i tedeschi che, dopo aver battuto il Celtic nel doppio confronto, se la vedrà con la squadra di Farioli. I portoghesi nell’ultimo match nel proprio campionato hanno ottenuto un pari per 2-2 molto importante in termini di classifica contro il Benfica, restando in vetta nonostante i tanti incontri ancora da disputare. Qualificati direttamente agli ottavi, resta sicuramente tra le favorite di questo torneo.

ORE 18:45: BOLOGNA-ROMA

Un match che fa “male” al calcio italiano, ma al tempo stesso vorrebbe dire almeno una qualificata ai quarti di finale. Il sorteggio ha diviso gli italiani, che avrebbero sicuramente voluto un percorso differente per le rose del nostro campionato. Da una parte il Bologna del solito Orsolini e dall’altra la Roma di Pellegrini vista l’assenza per 5 settimane di Paulo Dybala, che tornerà nel mese di aprile. Le due compagini si sono sfidate alla prima giornata di ‘Serie A’ con il successo di misura della squadra capitolina all’Olimpico, grazie alla rete di Wesley. Entrambe si avvicinano a questo incontro con una sconfitta sempre di misura per 1-2, rispettivamente contro Hellas Verona e Genoa.

ORE 18:45: PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA

La vittoria ai playoff contro il Viktoria Plzeň ai calci di rigore ha permesso al Panathinaikos di raggiungere gli ottavi di finale, sfidando il Betis Siviglia di Isco. La squadra greca è in quarta posizione nella ‘Super League greca’ a quota 45 punti con 42 gol fatti e 25 subiti. Due punti in meno invece per gli spagnoli, che con 43 punti restano al quinto posto alle spalle del Villareal, troppo lontano da raggiungere.

ORE 18:45: LILLA-ASTON VILLA

Il pareggio contro il Lorient per 1-1 non ha soddisfatto completamente i giocatori del Lille, che tornano a disputare un match in questa competizione dopo la sfida contro la Stella Rossa di Dejan Stanković. Classificati sesti, ora puntano tutto in Europa League, dove li aspetta l’Aston Villa di Emery, che ultimamente sta passando un periodo complicato con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque disputate (l’ultima in maniera pesante, perdendo 1-4 in casa contro il Chelsea).

ORE 21:00: NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND

Non ci spostiamo dalla Premier League, citando subito il Nottingham Forest uscito vittorioso dai playoff dopo aver buttato giù il Fenerbahçe. Nonostante la diciassettesima posizione in campionato, prosegue il proprio cammino europeo tra sogni e speranze. Ora a sfidarli sarà il Midtjylland, rivelatasi sorpresa della ‘League Phase’ con un 3° posto e un percorso quasi netto, rovinato da una sconfitta e un pareggio. La formazione danese è seconda nella ‘Superligaen’ a 4 punti dalla vetta, occupata dall’AGF (Aarhus Gymnastikforening).

ORE 21:00: GENK-FRIBURGO

Il 3-3 finale contro la Dinamo Zagabria ai tempi supplementari ha permesso al Genk di passare il turno e approdare così agli ottavi di finale come una delle migliori sedici del torneo. In ‘Pro League’ arrivano da una sconfitta contro l’Union Saint Gilloise per 2-1, con la testa concentrata su questa sfida. Di fronte il Friburgo, 8° in ‘Bundesliga’ con 34 punti conquistati e dunque momentaneamente fuori dalla zona europea. Ci si gioca dunque per loro un pezzo importante della stagione.

ORE 21:00: FERENVÁROSI-BRAGA

Altra protagonista dell’Europa League messa forse troppo sullo sfondo è il Ferencvárosi, che con l’ottimo rendimento sia in Ungheria sia in Europa sta facendo dei passi da gigante, soprattutto arrivati a questo punto della stagione. Gli avversari da affrontare saranno molto duri e soprattutto sanno già cosa vuol dire vivere queste sfide ad alta tensione. Stiamo parlando al Braga, altra squadra portoghese che ha perso quel feeling con le prime 3 posizioni nel proprio campionato, rischiando anche di scivolare ancora più giù. Le ultime 2 vittorie potrebbero dare quella spinta in più che serve in queste occasioni.

ORE 21:00: CELTA VIGO-LIONE

Questa serata si chiude con Celta Vigo-Lione, con gli uomini di Fonseca che vogliono già archiviare il tutto in Spagna, alleggerendo la tensione in vista del ritorno. Il Celta d’altro canto è una rosa che sa soffrire e difendere il risultato con le unghie e con i denti, ma anche mettere pressione alle ‘big’, come dimostrato la scorsa settimana contro il Real Madrid, perdendo il match solo al 95’ siglato da Valverde con tiro peraltro deviato. Gli ‘azzurri’ vorranno avere la meglio avendo anche il pubblico a favore, ma Fonseca non vorrà sentire ragione.

Il programma completo dell’andata degli ottavi di Europa League

STOCCARDA-PORTO ORE 18:45

BOLOGNA-ROMA ORE 18:45

PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA ORE 18:45

LILLA-ASTON VILLA ORE 18:45

NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND ORE 21:00

GENK-FRIBURGO ORE 21:00

FERENVÁROSI-BRAGA ORE 21:00

CELTA VIGO-LIONE ORE 21:00

0 Shares

Articoli correlati

Bologna-Roma le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mar 12, 2026

Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano agli ottavi

Feb 27, 2026

Sorteggi Europa League: I possibili accoppiamenti di Roma e Bologna

Feb 27, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.