Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Il programma completo dell’andata dei playoff di Europa League

Dopo la prima fase di questa competizione, è il momento di scendere in campo per decidere chi arriverà agli ottavi

Feb 19, 20264 Lettura
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - JUNE 07: Vincenzo Italiano, Head Coach of ACF Fiorentina, gives the team instructions during the UEFA Europa Conference League 2022/23 final match between ACF Fiorentina and West Ham United FC at Eden Arena on June 07, 2023 in Prague, Czech Republic. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’avventura in ‘Champions’ per le italiane non è andata come sperato, con le sconfitte per Juventus, Atalanta e Inter nel primo confronto valido per accedere agli ottavi di finale, ma il ritorno in casa può essere un fattore vantaggioso per Spalletti, Palladino e Chivu. Ora però è il momento di concentrarci su un’altra competizione, che vede il Bologna di Vincenzo Italiano in ballo contro il Brann già affrontato in questa stagione, con uno 0-0 sterile, condizionato anche dall’espulsione di Lykogiannis al 23’, e con quei 2 punti in più in questo momento sarebbe direttamente qualificata insieme alla Roma di Gasperini.

ORE 18:45: PAOK-CELTA VIGO

La serata inizierà con il match tra Paok e Celta Vigo. I greci arrivano a questo incontro dopo il pareggio a reti bianche contro l’AEK Atene, che non ha accontentato nessuna delle due squadre, vista la situazione in classifica che le separa ai vertici solo di 3 punti. L’ultima giornata di Europa League si è conclusa per il club bianconero con una sconfitta per 4-2 contro il Lione, che li ha condannati al 17° posto con 12 punti conquistati. Il Celta Vigo, invece, ha bisogno di punti in campionato per conquistare un posto in Europa (7° in classifica a quota 34 punti) e gli spagnoli hanno molta voglia di proseguire il percorso europeo, anche se non riesce più a vincere. L’ultimo successo, infatti, risale allo scorso 22/01 contro il Lilla nella penultima giornata della ‘League Phase’. Situazioni delle due squadre completamente opposte, ma solo il campo avrà l’ultima parola.

ORE 18:45: BRANN-BOLOGNA

Brann-Bologna è molto insidiosa per l’allenatore e i giocatori rossoblù, considerando il cammino non positivo in quest’ultimo mese, anche se reduci dalla vittoria contro il Torino in campionato. A rendere più problematica la situazione è soprattutto l’eliminazione in semifinale contro la Lazio ai calci di rigore, arrivata dopo aver perso il derby contro il Parma di misura al 95’. Il Brann in questo momento è in riposo, con l’ultima partita ufficiale che risale alla sconfitta contro lo Sturm Graz per 1-0. Sicuramente il riposo può aiutare, ma allo stesso tempo può rappresentare un’arma a doppio taglio, ma nonostante questo, Orsolini e compagni dovranno comunque dare il massimo per cercare di disputare il ritorno con tranquillità.

ORE 18:45: DINAMO ZAGABRIA-GENK

La terza sfida vede affrontarsi Dinamo Zagabria e Genk, con i croati in ottima forma dopo l’ottima vittoria in campionato contro Istra, confermando dunque la prima posizione nella massima serie, ma il livello dell’Europa League è decisamente superiore e più difficile da interpretare. Dall’altro lato li aspetta il Genk, squadra con molte difficoltà nella ‘Pro League’, con l’ultima vittoria arrivata al 76’ contro il Mechelen per 2-3. Di sicuro il match di questa sera assumerà tutt’altro sapore e sarà molto interessante vedere all’opera le due formazioni.

ORE 18:45: FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST

Fenerbahçe-Nottingham Forest è uno degli appuntamenti più belli di questa serata. I turchi si confermano una rosa spumeggiante, che può far male soprattutto in fase realizzativa come si può facilmente notare nella Super Lig turca, con 51 gol messi a segno e ancora nessuna sconfitta messa a referto. L’ultima vittoria contro il Trabzonspor terminata 2-3 mette in evidenza le capacità degli uomini di Domenico Tedesco di far male nel momento più importante della partita. Al lato opposto c’è il Nottingham di Savona, che ultimamente si sta ritrovando in ‘Premier League’ con solo una sconfitta nelle ultime 5. La squadra di Pereira parte sfavorita sulla carta, ma nel calcio nulla può essere dato per scontato.

ORE 21:00: LUDOGORETS-FERENCVÁROS

Ludogorets-Ferencváros si presenta probabilmente come quella più “sottovalutata” rispetto alle altre, ma possono tranquillamente ancora dire la loro in questa competizione. Entrambe si sono già affrontate lo scorso 12/08 nel match valido per il terzo turno di qualificazione di ‘Champions League’, con vittoria netta della compagine ungherese per 3-0, eliminati poi nel turno successivo dal Qarabağ. In questo periodo sono classificate al 2° posto nei rispettivi campionati, con qualche possibilità di poter rimontare e vincere il titolo nazionale.

ORE 21:00: LILLA-STELLA ROSSA

Lilla-Stella Rossa sarà un incontro imperdibile, con i francesi costretti ad inseguire in ‘Ligue 1’ dopo il mezzo passo falso contro il Brest (1-1 il risultato finale), mentre l’allenatore Stanković molto soddisfatto del suo lavoro, ma per il serbo non basta mai. Primi in classifica con 69 gol fatti nella Superliga serba, ma solo a +1 dal Partizan situato in seconda posizione. Sarà dunque una sfida aperta, con le due rose molto agguerrite e pronte per dare il 100% e proseguire nel migliore dei modi la stagione che volge oramai al termine.

ORE 21:00: CELTIC-STOCCARDA

Celtic-Stoccarda è molto delicata, perché siamo arrivati in una fase calda, con momenti decisivi che potrebbero decidere addirittura una stagione. Entrambe ancora in corsa per il titolo nei rispettivi campionati, concentrati sempre sulla prossima sfida.

ORE 21:00: PANATHĪNAÏKOS-VIKTORIA PLZEŇ

Panathīnaïkos-Viktoria Plzeň è l’ultimo atto che chiuderà la serata di questi match validi per l’andata dei play-off. Le due rose sperano di ottenere il massimo, ovvero la qualificazione, senza avere troppe pressioni da parte della tifoseria. In ballo ci si gioca qualcosa di importante, ma l’uscita di una o dell’altra non compromettono l’intero percorso fatto, concentrandosi poi sugli ultimi obiettivi rimasti. Il ritorno da disputare in casa per il club ceco è sicuramente un aspetto da non sottovalutare, che può dare un grande vantaggio agli uomini di Hyský. Le squadre hanno un aspetto negativo che sembra giusto evidenziare, ovvero la difesa. Infatti i greci hanno subito in 20 partite un totale di 22 reti, mentre il Viktoria Plzeň ne ha incassati 28, segno di una fragilità non indifferente, che andrebbe curata con il passare del tempo, ma oramai si è già in ritardo per esperimenti o cercare di recuperare un reparto difensivo che non può risultare sufficiente arrivati a questo punto.

0 Shares

Articoli correlati

Brann-Bologna, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Feb 19, 2026

Europa League: Il Bologna ritrova il Brann, con vista derby

Gen 30, 2026

Sorteggio Europa League: date e possibili incroci delle italiane

Gen 30, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.