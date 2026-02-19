Il programma completo dell’andata dei playoff di Europa League

L’avventura in ‘Champions’ per le italiane non è andata come sperato, con le sconfitte per Juventus, Atalanta e Inter nel primo confronto valido per accedere agli ottavi di finale, ma il ritorno in casa può essere un fattore vantaggioso per Spalletti, Palladino e Chivu. Ora però è il momento di concentrarci su un’altra competizione, che vede il Bologna di Vincenzo Italiano in ballo contro il Brann già affrontato in questa stagione, con uno 0-0 sterile, condizionato anche dall’espulsione di Lykogiannis al 23’, e con quei 2 punti in più in questo momento sarebbe direttamente qualificata insieme alla Roma di Gasperini.

ORE 18:45: PAOK-CELTA VIGO

La serata inizierà con il match tra Paok e Celta Vigo. I greci arrivano a questo incontro dopo il pareggio a reti bianche contro l’AEK Atene, che non ha accontentato nessuna delle due squadre, vista la situazione in classifica che le separa ai vertici solo di 3 punti. L’ultima giornata di Europa League si è conclusa per il club bianconero con una sconfitta per 4-2 contro il Lione, che li ha condannati al 17° posto con 12 punti conquistati. Il Celta Vigo, invece, ha bisogno di punti in campionato per conquistare un posto in Europa (7° in classifica a quota 34 punti) e gli spagnoli hanno molta voglia di proseguire il percorso europeo, anche se non riesce più a vincere. L’ultimo successo, infatti, risale allo scorso 22/01 contro il Lilla nella penultima giornata della ‘League Phase’. Situazioni delle due squadre completamente opposte, ma solo il campo avrà l’ultima parola.

ORE 18:45: BRANN-BOLOGNA

Brann-Bologna è molto insidiosa per l’allenatore e i giocatori rossoblù, considerando il cammino non positivo in quest’ultimo mese, anche se reduci dalla vittoria contro il Torino in campionato. A rendere più problematica la situazione è soprattutto l’eliminazione in semifinale contro la Lazio ai calci di rigore, arrivata dopo aver perso il derby contro il Parma di misura al 95’. Il Brann in questo momento è in riposo, con l’ultima partita ufficiale che risale alla sconfitta contro lo Sturm Graz per 1-0. Sicuramente il riposo può aiutare, ma allo stesso tempo può rappresentare un’arma a doppio taglio, ma nonostante questo, Orsolini e compagni dovranno comunque dare il massimo per cercare di disputare il ritorno con tranquillità.

ORE 18:45: DINAMO ZAGABRIA-GENK

La terza sfida vede affrontarsi Dinamo Zagabria e Genk, con i croati in ottima forma dopo l’ottima vittoria in campionato contro Istra, confermando dunque la prima posizione nella massima serie, ma il livello dell’Europa League è decisamente superiore e più difficile da interpretare. Dall’altro lato li aspetta il Genk, squadra con molte difficoltà nella ‘Pro League’, con l’ultima vittoria arrivata al 76’ contro il Mechelen per 2-3. Di sicuro il match di questa sera assumerà tutt’altro sapore e sarà molto interessante vedere all’opera le due formazioni.

ORE 18:45: FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST

Fenerbahçe-Nottingham Forest è uno degli appuntamenti più belli di questa serata. I turchi si confermano una rosa spumeggiante, che può far male soprattutto in fase realizzativa come si può facilmente notare nella Super Lig turca, con 51 gol messi a segno e ancora nessuna sconfitta messa a referto. L’ultima vittoria contro il Trabzonspor terminata 2-3 mette in evidenza le capacità degli uomini di Domenico Tedesco di far male nel momento più importante della partita. Al lato opposto c’è il Nottingham di Savona, che ultimamente si sta ritrovando in ‘Premier League’ con solo una sconfitta nelle ultime 5. La squadra di Pereira parte sfavorita sulla carta, ma nel calcio nulla può essere dato per scontato.

ORE 21:00: LUDOGORETS-FERENCVÁROS

Ludogorets-Ferencváros si presenta probabilmente come quella più “sottovalutata” rispetto alle altre, ma possono tranquillamente ancora dire la loro in questa competizione. Entrambe si sono già affrontate lo scorso 12/08 nel match valido per il terzo turno di qualificazione di ‘Champions League’, con vittoria netta della compagine ungherese per 3-0, eliminati poi nel turno successivo dal Qarabağ. In questo periodo sono classificate al 2° posto nei rispettivi campionati, con qualche possibilità di poter rimontare e vincere il titolo nazionale.

ORE 21:00: LILLA-STELLA ROSSA

Lilla-Stella Rossa sarà un incontro imperdibile, con i francesi costretti ad inseguire in ‘Ligue 1’ dopo il mezzo passo falso contro il Brest (1-1 il risultato finale), mentre l’allenatore Stanković molto soddisfatto del suo lavoro, ma per il serbo non basta mai. Primi in classifica con 69 gol fatti nella Superliga serba, ma solo a +1 dal Partizan situato in seconda posizione. Sarà dunque una sfida aperta, con le due rose molto agguerrite e pronte per dare il 100% e proseguire nel migliore dei modi la stagione che volge oramai al termine.

ORE 21:00: CELTIC-STOCCARDA

Celtic-Stoccarda è molto delicata, perché siamo arrivati in una fase calda, con momenti decisivi che potrebbero decidere addirittura una stagione. Entrambe ancora in corsa per il titolo nei rispettivi campionati, concentrati sempre sulla prossima sfida.

ORE 21:00: PANATHĪNAÏKOS-VIKTORIA PLZEŇ

Panathīnaïkos-Viktoria Plzeň è l’ultimo atto che chiuderà la serata di questi match validi per l’andata dei play-off. Le due rose sperano di ottenere il massimo, ovvero la qualificazione, senza avere troppe pressioni da parte della tifoseria. In ballo ci si gioca qualcosa di importante, ma l’uscita di una o dell’altra non compromettono l’intero percorso fatto, concentrandosi poi sugli ultimi obiettivi rimasti. Il ritorno da disputare in casa per il club ceco è sicuramente un aspetto da non sottovalutare, che può dare un grande vantaggio agli uomini di Hyský. Le squadre hanno un aspetto negativo che sembra giusto evidenziare, ovvero la difesa. Infatti i greci hanno subito in 20 partite un totale di 22 reti, mentre il Viktoria Plzeň ne ha incassati 28, segno di una fragilità non indifferente, che andrebbe curata con il passare del tempo, ma oramai si è già in ritardo per esperimenti o cercare di recuperare un reparto difensivo che non può risultare sufficiente arrivati a questo punto.