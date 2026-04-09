Il programma completo dell’andata dei quarti di finale di Europa League

Dopo il turno disputato in ‘Champions League’ con Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal, Sporting Lisbona, PSG, Liverpool, Atlético Madrid e Barcellona protagoniste, torna l’Europa League, già in scena con l’antipasto di ieri sera alle 18:45 tra Braga e Betis Siviglia, terminata 1-1 grazie alle reti di Grillitsch e Cucho Hernández su calcio di rigore, con verdetto dunque subito rimandato al match di ritorno.

ORE 21:00: FRIBURGO-CELTA VIGO

Il primo match della serata è quello tra Friburgo e Celta Vigo. I tedeschi scenderanno in campo dopo la sconfitta subita in campionato contro proprio i bavaresi allenati da Kompany per 2-3 in casa, mentre il loro percorso europeo li ha visti vittoriosi nell’ultimo match contro il Genk, ribaltando il risultato d’andata.

Gli spagnoli, invece, stanno attraversando un periodo altalenante, con risultati non convincenti, ma il 2-3 ottenuto contro il Valencia sarà sicuramente d’aiuto soprattutto per questa importante notte, che decreterà la vincente dell’andata dei quarti di finale di questa competizione.

ORE 21:00: BOLOGNA-ASTON VILLA

Il Bologna di Vincenzo Italiano non è al momento in corsa per un posto in Europa in ‘Serie A’, con la classifica attuale che cita “8° posto” a quota 45 punti, a -8 dall’Atalanta di Raffaele Palladino. L’ultimo incontro che ha visto impegnati gli uomini rossoblù è quello contro la Cremonese di Giampaolo, vincendo di misura per 1-2 in trasferta. La vittoria contro la Roma di Gasperini nel pazzo ‘derby italiano’ ha consentito alla squadra emiliana di strappare il pass e avanzare nella competizione e avere come uomo copertina Nicolò Cambiaghi.

Di fronte l’Aston Villa di Unai Emery, il quale conosce bene questo torneo visto il suo passato al Siviglia e Villareal e vorrebbe tornare ad alzare la coppa dopo 5 anni dall’ultima volta. In totale ha vinto in 4 edizioni (3 con il Siviglia e una con il Villareal), e al momento può sentirsi tranquillo per il percorso fatto fin qui da tecnico dei ‘Villans’.

ORE 21:00: PORTO-NOTTINGHAM FOREST

Un altro italiano in corsa per il titolo è Francesco Farioli, che con il suo Porto sta incantando in Portogallo con 73 punti e soli 13 gol subiti, a +5 dallo Sporting Lisbona. Il pari contro il Famalicão al 99’ ha impedito ai biancoblù di fare un balzo in avanti e avvicinarsi sempre di più alla zona scudetto.

La voglia di vincere c’è tutta, ma c’è un’altra rosa che sta sorprendendo più di tutte, ovvero il Nottingham Forest.

La formazione inglese, allenata da Pereira, è in ripresa nelle ultime partite, soprattutto con lo 0-3 nei confronti del Tottenham che ha allontanato per il momento i ‘Reds’ dalla zona retrocessione. Nel turno precedente la squadra è riuscita a sconfiggere il Midtjylland solo con i tiri dal dischetto dopo 120’. Savona e compagni cercheranno di evitare distrazioni di ogni tipo, portando a casa un pari per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno.

Il programma completo dell’andata dei quarti di finale di Europa League

08/04 ORE 18:45 – BRAGA-BETIS SIVIGLIA 1-1

09/04 ORE 21:00 – FRIBURGO-CELTA VIGO

09/04 ORE 21:00 – BOLOGNA-ASTON VILLA

09/04 ORE 21:00 – PORTO-NOTTINGHAM FOREST