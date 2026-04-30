Il programma completo dell’andata delle semifinali di Europa League

Le sfide della ‘Champions League’ sono terminate e dopo aver visto ben 11 gol in 2 partite delle semifinali, ora è il momento di tornare a respirare l’atmosfera del giovedì sera, con in programma i due match di ‘Europa League’. Le protagoniste sono Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo, che sperano di regalare ulteriori emozioni a suon di gol dopo lo spettacolo assoluto tra martedì e la giornata di ieri.

ORE 21:00: NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLA

Il Nottingham Forest arriva a questo incontro dopo aver rifilato una manita al Sunderland in campionato, aggiungendo così 3 punti in più in classifica, che attualmente li vede al 16° posto e ben fuori dalla zona retrocessione. Il cammino a partire dagli ottavi di finale è stato sorprendente, eliminando prima il Midtjylland e poi il Porto di Farioli grazie alla rete decisiva di Gibbs-White.

D’altro canto l’Aston Villa si presenta dopo un passo falso contro il Fulham in ‘Premier League’ e un percorso netto in cui Watkins e compagni hanno completamente disintegrato gli avversari in Europa. La partita contro il Lille si è rivelata spinosa soprattutto all’andata, mentre al ritorno più sciolta, conclusasi con uno 0-3 complessivo. Il turno successivo ha visto gli uomini di Emery affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, e nel doppio scontro sono riusciti a conquistare il pass per le semifinali con l’1-7 finale, mettendo a tacere l’unica squadra italiana rimasta nella competizione.

ORE 21:00: BRAGA-FRIBURGO

I riflettori sono puntati anche su Braga-Friburgo. Match inaspettato, con entrambe le compagini autori di risultati larghi, rispettivamente contro Betis Siviglia e Celta Vigo ai quarti di finale. I portoghesi pensano a difendere il 4° posto nel proprio campionato, in questo momento a quota 56 punti ma troppo distante dalla terza posizione. Nell’ultimo impegno sono usciti sconfitti contro il Santa Clara per 2-1, ma in Europa ha fornito buone prestazioni, tranne in occasione del match di andata dello scorso 12/03 contro il Ferencvárosi perso per 2-0, salvo poi rimediare al ritorno con 4 reti, ribaltando completamente il risultato.

Il Friburgo deve rincorrere in ‘Bundesliga’, e la probabile vittoria di questo torneo potrebbe in qualche modo salvare la stagione, viste le tante frenate della rosa durante il cammino in campionato. Il pesante 4-0 subìto contro il Borussia Dortmund è una batosta psicologica importante, ma guai a sottovalutare l’avversario o si rischia seriamente l’eliminazione già in questo primo ‘round’. Ora è tempo di decretare solamente chi saranno le due finaliste di questa lunga competizione, ma per ora si pensa ad avere quantomeno un minimo distacco dall’avversario e sfruttare le occasioni per far male e portare a casa il risultato.

Il programma completo dell’andata delle semifinali di Europa League

30/04 ORE 21:00 – NOTTINGHAM FOREST-ASTON VILLA

30/04 ORE 21:00 – BRAGA-FRIBURGO