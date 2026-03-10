Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il programma completo delle gare d’andata degli ottavi di finale

L'unica squadra italiana rimasta è l'Atalanta, che dovrà affrontare una delle favorite alla vittoria finale, il Bayern Monaco.

Mar 10, 20262 Lettura
MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Alle ore 21:00 di martedì 10 marzo è in programma Atalanta-Bayern Monaco. Sono tanti gli occhi puntati sulla dea, essendo l’ultima italiana rimasta nella principale competizione europea. Di fianco a un campionato altalenante, seppur in crescendo nell’ultima fase, gli uomini di Palladino vogliono dare seguito a un percorso europeo fin qui ottimo e anche sorprendente, come dimostrato anche nella doppia sfida contro il Borussia Dortmund, rimontando al ritorno un 3-1 subito in Germania alla gara d’andata. Al Gewiss Stadium si presenta un Bayern-Monaco che non ha bisogno di presentazioni, primo in campionato con 10 punti di vantaggio sulla seconda e che si è qualificato agli ottavi con accesso diretto. I tedeschi, che lo scorso anno hanno salutato la competizione ai quarti di finale per mano di un’altra squadra italiana nerazzurra, l’Inter, partono sicuramente con i favori del pronostico, ma l’Atalanta è la squadra delle grandi imprese e anche stavolta tenterà di realizzarla.

In contemporanea Newcastle – Barcellona. Gli inglesi arrivano alla fase eliminatoria dopo aver superato abbastanza facilmente il Qarabag e sognano un percorso in Champions da protagonisti, per mettere finalmente in campo le ambizioni della proprietà, dimostrate con campagne acquisti dispendiose. Per fare ciò, occorrerà non avere paura di un Barcellona ad oggi primo in campionato in una sfida all’ultimo ‘’ sangue ‘’ con il Real Madrid, arrivato alla fase eliminatoria con ben 22 goal fatti e 14 subiti, indice di una fase d’attacco mostruosa, a dispetto di una fase difensiva non irresistibile. Blaugrana favoriti, ma occhio al cuore degli inglesi.

Venendo al mercoledì, alle 21:00 va in scena Paris Saint Germain – Chelsea. In piena lotta in campionato per poter giocare la prossima Champions, i blues vogliono dire la loro già in questa annata, come dimostra l’ottima fase a gironi, chiusa con un quinto posto. Di fronte ci sono i campioni in carica del Psg, già battuti dai blues nettamente nella finale del Mondiale per Club la scorsa estate, e che anche quest’anno sono giunti agli ottavi passando per gli spareggi, eliminando, non senza fatica, il Monaco in un derby tutto francese. Sebbene i valori tecnici non siano proprio gli stessi, la sfida parte in equilibrio.

Alla stessa ora il big match di tutti gli ottavi di finale: Real-Madrid – Manchester City. Entrambe seconde classificate nelle rispettive leghe, le due squadre hanno chiuso la fase a gironi a distanza di un punto, con gli uomini di Guardiola che si sono qualificati all’ottavo posto, l’ultimo disponibile, a spese proprio dei blancos, arrivati noni e che hanno poi dovuto superare il Benfica di Mourinho ai play-off. La sfida è forse la più giocata degli ultimi anni, essendo stata una semifinale per ben due volte, un quarto di finale, fino ad arrivare allo scorso anno, quando le parti si sono affrontate prima nella fase a gironi e poi agli spareggi. Il match contrappone due allenatori amanti del bel gioco e dalla mentalità offensiva, due rose che sono l’élite del calcio mondiale, ma solo una delle due potrà proseguire la strada verso la finale, e già da domani non si può sbagliare.

Il programma completo della gara d’andata degli ottavi di finale

Martedì 10 marzo

Galatasaray-Liverpool – 18:45

New Castle- Barcellona- 21:00

Atletico Madrid – Tottenham – 21:00

Atalanta – Barcellona – 21:00

 

Mercoledì 11 marzo

Bayer Leverkusen- Arsenal – 18.45

Paris Saint – Germain – Chelsea – 21:00

Bodo Glimt – Sporting Lisbona – 21:00

Real Madrid – Manchester City – 21:00

