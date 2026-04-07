Il programma completo delle gare di andata dei quarti di finale

I quarti di finale si aprono subito con un big match, i cui precedenti rievocano grandi notti del calcio europeo: Real Madrid – Bayern Monaco, in programma martedì 6 aprile alle 21:00. I bavaresi sembrano essere una macchina perfetta, come dimostra l’assoluto dominio in campionato e l’arrivo ai quarti di finale dopo aver surclassato l’Atalanta, forti di una rosa ricca di giovani talenti, ma muniti di grande personalità, oltre che grande tecnica, e che non soffrono la pressione dei grandi eventi. Discorso non troppo diverso per il Real Madrid, giunto ai quarti dopo aver eliminato in maniera netta il Manchester City di Guardiola, ma impegnato in una lotta per la Liga con il Barcellona, che vede i blancos distanti ben 7 punti. Gli uomini di Kompany sembrano essere nel loro anno perfetto, ma il Real, si sa, a primavera indossa sempre il suo abito migliore.

In contemporanea Sporting Lisbona-Arsenal. Sulla carta si presenta come la sfida con meno equilibrio, con i portoghesi approdati ai quarti di finale dopo aver rifilato un netto 5-0 ai norvegesi del Bodo Glimt, rimontando lo 0-3 dell’andata. Servirà certamente un altro approccio contro l’Arsenal, solo al comando in Premier League, e riconosciuta da molti come la squadra più in forma del momento in Europa, per gioco espresso e risultati, ma che ai quarti è arrivata con meno facilità del previsto, avendo pareggiato all’andata nella trasferta di Leverkusen, per poi vincere con un netto 2-0 al ritorno. I Gunners partono con tutti i favori del pronostico, ma in Champions le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Venendo al mercoledì, il programma vede altri due big match: uno di questi è il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid, alle 21:00. Dopo un’anticipazione a dir poco piccante nel weekend di campionato appena passato, con i blaugrana che si sono imposti al Wanda Metropolitano per 1-2, ma con tante polemiche da parte dei Colchoneros per l’espulsione di Nico Gonzalez sul finire del primo tempo, le due squadre si ritrovano una di fronte all’altra dopo tre giorni. I blaugrana, anche loro forti del primato in campionato, hanno acceduti ai quarti di finale eliminando il New Castle, dominando la gara di ritorno con un punteggio tennistico, dopo una gara d’andata terminata in parità e che sembrava lasciare speranze agli inglesi. Dall’altra parte gli uomini di Simeone hanno avuto la meglio sul Tottenham, mettendo il turno sui binari giusti già all’andata con un rotondo 5-2, concedendosi il lusso di una sconfitta senza conseguenze a Londra. Le due squadre si conoscono fin troppo bene e, sebbene il Barça sia più forte, la partenza è di totale equilibrio.

Chiude il programma delle gare d’andata una sfida di certo non inferiore per aspettative e valoro tecnici in campo: Paris Saint- Germain – Liverpool. Nel turno precedente i campioni in carica hanno fatto un sol boccone del Chelsea, primeggiando per tutti i 180 minuti, dimostrando anche quest’anno di entrare in forma nella fase eliminatoria, dopo una fase a gironi complicata. Di fronte si presenta un Liverpool che, negli ottavi di finale, dopo il ko di Istanbul subito all’andata, ha annientato il Galatasaray fra le mura di casa. Con una classifica di campionato non esaltante, la Coppa dalle grandi orecchie è ormai il primo obiettivo per i Reds, che per sognare la finale, dovranno vendicare l’eliminazione rocambolesca dello scorso anno, avvenuta ai rigori, proprio contro il Psg, sempre ai quarti di finale.